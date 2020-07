"Målkalas när Zlatans Milan spelar ikväll"

Måstematchen! - 2. Aston Villa - Arsenal

Degraderingen snart ett faktum för Aston Villa

När Aston Villa tog steget upp till Premier League bestämde sig ägarna för att satsa rejält. Ett helt nytt lag köptes i stort sett in för stora pengar och det är enkelt att konstatera att den satsningen inte har fallit speciellt väl ut. Med två omgångar kvar att spela av säsongen har Birmingham-laget tre poäng upp till Watford. Villa kan dock dra viss tröst i att Watford har kvar att möta Manchester City och Arsenal.

The Villains har åtminstone gett sig själva chansen till nytt kontrakt genom att plocka fyra poäng på sina två senaste matcher. I bortamötet mot Everton var Villa på väg mot tre blytunga pinnar när Theo Walcott av alla nickade in 1-1 i slutskedet av matchen. En fint placerad nick av engelsmannen men visst syntes det att Pepe Reina var lite kort i rocken i det avslutet.

Hos Arsenal finns det ingen Walcott längre, men de har fått fart på grejerna ändå. Den senaste veckan har The Gunners besegrat både Liverpool (ligan) och Manchester City (FA-cupen). Mikel Arteta har varit benhård med disciplinen vilket har gjort att Özil och Guendouzi inte figurerat på länge, något som verkar ha gjort laget gott.

Mot City försvarade sig Arsenal heroiskt. David Luiz var en jätte i försvaret och i Kieran Tierney känns det som att Londonklubben gjort ett fynd trots att det är den dyraste skotska spelaren genom historien med sina 25 miljoner pund. Dessutom ska det sägas att Emiliano Martínez har varit helt makalös mellan stolparna. Nu kommer Arteta säkerligen rotera en del men det finns klass i truppen.

Eddie Nketiah är tillbaka från avstängning och lär starta på topp istället för Lacazette som matchats hårt den senaste tiden. Aubameyang är egentligen också en spelare som förtjänar vila, men då gabonesen har skytteligatiteln i sikte lär Auba vilja spela. Saka och Nelson är två andra spelare som kan komma in utan att försämra laget märkvärt. Arsenal har dunkat in 23 mål på de sju senaste mötena mot Villa, samtliga har slutat med rödvit seger. Tvåan känns bäst här med, men då The Gunners trots allt bara har vunnit fyra av 18 bortamatcher under säsongen plockas krysset med på större system.

Missar matchen

Tom Heaton, Aston Villa (knäskada)

Wesley, Aston Villa (knäskada)

Björn Engels, Aston Villa (hälseneskada)

Pablo Marí, Arsenal (vristskada)

Bernd Leno, Arsenal (knäskada)

Calum Chambers, Arsenal (knäskada)

Gabriel Martinelli, Arsenal (knäskada)

Shkodran Mustafi, Arsenal (ljumskskada)

Osäker till spel

Neil Taylor, Aston Villa (knäseneskada)

Kortney Hause, Aston Villa (ljumskskada)

Mesut Özil, Arsenal (ryggskada)

Matteo Guendouzi, Arsenal (disciplinära skäl)

Målkalaset! - 6. Sassuolo - Milan

Två målglada lag gör upp på Mapei Stadium

Det finns en hel del som tyder på att det kan smälla rejält på Mapei Stadium denna tisdag. Sassuolo är det lag i Italien som gjort allra flest mål förutom toppkvartetten, en prestation som gjort att flera storlag (bland andra Barcelona) sägs snegla åt tränaren Roberto de Zerbi. De grönsvarta förlorade med 1-4 i sin första sommarmatch men är sedan dess obesegrade.

Helgens 1-1 borta mot Cagliari var inte den bästa prestationen men i senaste hemmafajten spelade Sassuolo 3-3 mot Juventus, ett resultat som faktiskt var i underkant. Spelare som Caputo, Djuricic, Boga och Berardi håller hög klass och kan skapa chanser på vilket motstånd som helst. De grönsvarta har dock ett defensivt avbräck i Ferrari som är avstängd.

Zlatan Ibrahimovic återkomst från skada har verkligen gett en boost åt Milan. De fem senaste omgångarna har gett 13 poäng och på dessa fajter har Rossoneri dunkat in galna 17 mål! Den formtoppen har gjort att Piolis mannar nu bara har två poäng upp till Roma på femteplatsen, som ger en direktplats till nästa säsongs gruppspel i Europa League.

Milan har hittat en perfekt uppställning med Rebic, Saelemaekers och Calhanoglu bakom Zlatan. Som sköld framför backlinjen har Kessie och Bennacer skaffat sig ett fint partnerskap och med Kjaer i mittförsvaret finns det stadga även där. Ska jag hitta någon svaghet hos Milan är det att truppen är ganska tunn och det finns inte jättemånga på bänken som kan komma in och förändra en matchbild.

Milan ska gälla som knappa favoriter och värdet på tvåan ser ut att bli ganska fint. Samtidigt ska det sägas att laget från modestaden har vunnit färre än hälften av sina kamper på resande fot denna ligasäsong. Med tanke på att jag tror på en målrik tillställning passar ett-två allra bäst, även om krysset också tar plats på större system.

Missar matchen

Gian Marco Ferrari, Sassuolo (avstängda)

Pedro Obiang, Sassuolo (oklart)

Jeremy Toljan, Sassuolo (överbelastning)

Gregoire Defrel, Sassuolo (munskada)

Filippo Romagna, Sassuolo (knäskada)

Mateo Pablo Musacchio, Milan (vristskada)

Samuel Castillejo, Milan (muskelskada)

Léo Duarte, Milan (muskelskada)