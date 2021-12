"Manchester City slår Arsenal i stormötet"

Nyårsfyrverkeriet! - 1. Valencia - Espanyol Överstreckas Valencia får problem Det är inte direkt något snack om vilken match som är den hetaste på nyårsafton. Valencia och Espanyol ska spela den första La Liga-fajten efter det kortare juluppehållet och det är en väldigt intressant tillställning. Valencia kunde kliva in i vilan med raka ryggar efter att ha spelat nio raka tävlingsmatcher utan förlust. I den sista matchen innan uppehållet besegrades stadsrivalen Levante med 4-3 i en svängig batalj. Guedes och Soler stod för målen framåt då och även Hugo Duro visade framfötterna. Det gör att Gómez mycket väl kan få nöta bänk trots att han är tillbaka från avstängning. Även Wass är tillbaka från botbänken och han lär kliva in på mitten istället för Uros Racic som är avstängd efter sitt röda kort mot Levante. Bakåt har Los Che stora bekymmer. Diakhaby, som bildade mittbackspar med Guillamón mot Levante, har testats positivt för corona och duon Gabriel och Alderete är fortfarande småskadade och tveksamma till spel. Dessutom saknas Piccini medan Lato och Foulquier är osäkra kort. Där har Bordalás verkligen något att fundera över. Espanyol är inte heller opåverkade av coronamsittan som ökar runt om i världen. Loren Moron, som gjorde lagets enda mål i 1-3-förlusten mot Celta Vigo innan uppehållet, har testat positivt och det har även Puado, Calero och García gjort. Det positiva för katalanerna är att förutom Puado är det ingen av de viktigaste spelarna som kommer saknas i den här matchen på grund av viruset. Raúl de Tomás är frisk och redo att göra mål och då går inget försvar säkert i den här ligan, speciellt inte Valencias ruggigt stukade backlinje. RDT kan få hjälp av spelare som Darder, Vidal, Embarba och Wu Lei i det offensiva spelet. Dessutom har Landry Dimata återhämtat sig från sin skada och kan möjligen figurera här. Espanyols stora utmaning ligger istället i att våga spela ut på bortaplan. Säsongens nio ligamatcher på resande fot har nämligen endast gett tre poäng och noll segrar. Sex mål framåt på dessa fajter imponerar föga. Det är något som tipparna tar fasta på när de streckar upp ettan väldigt hårt. För hårt för min smak. Det finns för många osäkra variabler i denna match för att våga spika av ettan till dessa priser och därför plockar jag med samtliga tecken där högersidan rensar fint. Missar matchen Uros Racic, Valencia (avstängd)

Höjdaren! - 7. Arsenal - Manchester City Häftig match på Emirates Mikel Arteta har fört sitt Arsenal till fyra raka segrar och 5-0-vinsten över Norwich imponerade oerhört mycket. Den spanska tränaren får dock inte själv leda sitt lag mot sin gamla arbetsgivare Manchester City då Arteta har drabbats av corona. Det finns ett par fall även bland spelarna, men inte på några ordinarie pjäser vilket gör att de rödvita kan mönstra ett väldigt starkt lag. Det finns fortfarande frågetecken kring småskadade högerbacken Tomiyasu, men Ben White vikarierade på ett bra sätt på den positionen mot Norwich. Framåt är Aubameyang i frysboxen, men det märks verkligen inte. Saka, Martinelli, Ödegaard och Smith Rowe har alla övertygat stort strax bakom strikerpositionen och på topp har Lacazette visat klassen. Dessutom knackar Nketiah allt mer ihärdigt på dörren till startelvan. Om Arsenal mår ganska bra nu är det inget mot vad Manchester City gör. 1-0 mot Brentford innebar den tionde raka segern i Premier League. Det är femte gången under Premier League-eran som City vinner tio raka seriematcher, fyra av dessa gånger har det varit Pep Guardiola som tränat laget. Filosofen tog Grealish och Foden till nåder mot Brentford och den sistnämnde tackade för förtroendet genom att pricka in matchens enda mål. Pep gjorde dock inga byten i matchen vilket tyder på att han istället kommer byta ut en del spelare till den här tillställningen. Mahrez, Sterling och Gündogan är tre spelare som mycket väl kan starta och på vänsterbacken bör Zinchenko kliva in istället för Aké. Då ser de ljusblåa väldigt bra ut och det är svårt att se hur Arsenal ska lyckas försvara sig mot alla offensiva stjärnor. Ska The Gunners ha minsta lilla chans till poäng måste Partey och Xhaka vinna kriget om mitten. Något som duon är kapabla till att göra, men Xhaka är också kapabel till att förstöra matcher på egen hand, något schweizaren visade prov på i höstens möte mot Manchester City när han drog på sig ett fullkomligt idiotiskt rött kort. 5-0 slutade det då och City har vunnit elva av de tolv senaste inbördes mötena. Tvåan är en given utgång nu också. Missar matchen Sead Kolasinac, Arsenal (vristskada)

