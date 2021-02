"Manchester Citys rekordsvit fortsätter"

De två sista paren i Champions League-slutspelet ska springa ut på gräsmattorna under onsdagen. Ett otroligt skadedrabbat Real Madrid lär få problem i Bergamo medan Manchester City är klara favoriter mot Mönchengladbach på neutral plan. Precis som under tisdagen avslutas kalaset med sex fajter från The Championship. Analysen är klar, vi kör mot åtta rätt!

Skadekrisen! - 1. Atalanta - Real Madrid Real får knappt ihop ett lag Champions League är som bekant Real Madrids turnering. De vitklädda giganterna har vunnit CL fler gånger än något annat lag, men nu tillhör de inte förhandsfavoriterna. Zidanes mannar hade enorma problem i gruppspelet och var nära att åka ur redan där. De lyckades krångla sig ur den sitsen, men lagom till slutspelet står Los Blancos inför sin värsta skadekris på många år. Real har faktiskt bara elva friska utespelare att plocka med sig till Italien bland seniorerna. Av de som saknas märks framförallt Sergio Ramos, Eden Hazard, Marcelo, Dani Carvajal och målmaskinen Karim Benzema. Fransmannen är lagets klart viktigaste spelare i offensiven, den som har gjort näst flest mål är faktiskt den defensiva brassen Casemiro. Han finns tillgänglig tillsammans med Kroos och Modric. Ett mycket slagkraftigt mittfält, men frågan är vem som ska göra målen? Atalanta har besegrat Napoli två gånger om under loppet av två veckor, både i ligan och i Coppa Italia, och har ett betydligt bättre skadeläge. Hans Hateboer saknas med en fotskada men i övrigt kan Gasperini, som visades ut i helgens ligamatch mot Napoli, välja och vraka bland sina spelare. Josip Ilicic vilades helt och hållet där och bör ha pigga ben. Slovenen, som inte fanns med i sommarens bittra kvartsfinaluttåg mot PSG, är i sina bästa stunder en magisk spelare. Han ska servera Zapata och Muriel längst fram men kan också avsluta själv med sin fina vänsterfot. Det är en trio som Real Madrids nykomponerade försvar får svårt att hantera. Räkna också med att hemmalaget, sin vana trogen, spelar en intensiv fotboll där Gosens, Freuler och De Roon aldrig slutar löpa. Jag tror att Real Madrid kommer få stora problem med att hantera den pressen och här ska spanjorerna vara nöjda om de lever inför returen. Atalanta vet hur viktigt det är att skaffa sig ett bra utgångsläge inför resan till Madrid och kommer sätta högsta fart redan från start. Det ger utdelning. Reals skadeskjutna lag lyckas inte stå emot i 90 minuter. Ettan lämnas ensam. Missar matchen Hans Hateboer, Atalanta (fotskada)

Favoriten! - 2. Borussia Mönchengladbach - Manchester City City förlänger sin obesegrade svit Manchester City behövde inte direkt förta sig när de besegrade Arsenal med 1-0 i söndags. The Gunners hotade aldrig de ljusblå som hade full kontroll på händelserna. Kevin De Bruyne fick en timmes speltid i den matchen och kommer vara otroligt viktig för Guardiolas lag under våren. The Citizens har faktiskt chansen att ta hem samtliga fyra tävlingar de deltar i, men visst känns det som att fullt fokus nu ligger på Champions League, inte minst då ledningen i Premier League är så stor. I flera säsonger har Manchester City varit en av förhandsfavoriterna till att plocka hem mästarturneringen utan att lyckas gå hela vägen, men frågan är om de någonsin haft så bra förutsättningar som nu. De ljusblå har i stort sett inga skador och har inte längre “bara” en fantastisk offensiv. Bakåt är det totalstängt. John Stones och Rúben Dias är ett magnifikt mittbackspar och bakom dessa herrar ser Ederson stabilare ut än på länge. Det blir något att bita i för Borussia Mönchengladbach som inte visar någon vidare form hemma i Tyskland. En poäng på de tre senaste omgångarna mot Köln, Wolfsburg och Mainz är för dåligt. Borussia är nu nere på en åttondeplats i ligan och frågan är om det blir något Champions League nästa säsong för höstens sensation som kom före Shakhtar Donetsk och Inter i gruppspelet. Skadeläget är i alla fall bra även hos Borussia som har alla sina kanoner tillgängliga. Det gör att Oscar Wendt troligen inleder på bänken till förmån för den algeriske försvararen Bensebaini. Elvedi och Ginter är två andra spelare som är givna i försvaret. Framåt finns det många alternativ för Rose (som är klar för Borussia Dortmund nästa säsong). Thuram, Pléa, Stindl, Hofmann och Embolo är trots allt spelare av hög kaliber. Det är inget snack om att Manchester City kliver in som klara favoriter och tvåan är helt given att rita ner i utgång, inte minst då det är neutral plan i Budapest som gäller. Samtidigt är detta en match de inte behöver vinna och Mönchengladbach har tidigare under säsongen tagit poäng av lag som Real Madrid, Bayern München, Inter och Borussia Dortmund. Passerar tvåan 70-strecket är det inte fel att plocka med ett rensande kryss. Missar matchen Nathan Aké, Manchester City (muskelskada)