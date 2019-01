Manchester Uniteds segertåg fortsätter

Spiken - 2. Manchester United - Burnley

Nionde raka för United!

Manchester United börjar alltmer påminna om fornstora dagar när Ole Gunnar Solskjaeragerade supersub och bland annat sköt The Red Devils till en oförglömlig Champions League-titel. Nu är norrmannen på bänken som tränare och gör det med bravur. Åtta raka triumfer har det blivit och United ser just nu närmast ostoppbara ut.

I fredags var det Arsenal som fick se sig besegrade närSolskjaersmanskap gästade Emirates Stadium för ett FA-cupmöte. Även om The Gunners var det spelförande laget kunde United utnyttja hemmalagets blottor i försvaret på ett föredömligt sätt genom att trycka in tre baljor bakom en maktlösPetr Cech.Alexis Sánchezvisade att släkten är värst med ett mål samtidigt somRomelu Lukakusåg mer alert ut än på länge.

Nu är det dags för Premier League igen och för motståndet står Burnley på Old Trafford. Truppläget ser närmast optimalt ut för The Red Devils med enbartMarouane Fellainihelt borta från denna tillställning.Solskjaerkan således välja och vraka mellan en hel radda formstarka spelare. Räkna med ett riktigt vasst United på drömmarnas teater således.

En av säsongens stora besvikelser, Burnley, har visat fin form under 2019 med tio poäng på de fyra senaste i Premier League. I helgens cupmatch mot City fick sig dock The Clarets en rejäl snyting. 0-5 i baken på Eastlands var helt rättvisande siffror.

Även om poängen trillat in harSean Dycheslag inte imponerat rent spelmässigt. Det kommer troligen bli en kamp för kontraktet hela vägen in på målsnöret. Truppen ser inte speciellt vass ut och här kommer Burnley till spel med tunga avbräck dåAaron Lennonoch troligen även islänningenJóhann Berg Gudmundssonsaknas.

Som United agerar för stunden är det svårt att se detta sluta med något annat än en komfortabel hemmaseger.Ettan streckas i skrivande stund till knappa 80 procent vilket får ses som klart spelbart.Då är det en given spik för mig!

Missar matchen

Marouane Fellaini, Manchester United (vadskada)

Aaron Lennon, Burnley (knäskada)

Jonathan Walters, Burnley (hälskada)

Osäker till spel

Chris Smalling, Manchester United (fotskada)

Marcos Rojo, Manchester United (smäll mot huvud)

Robert Brady, Burnley (ljumskskada)

Jóhann Berg Gudmundsson, Burnley (lårskada)

Phillip Bardsley, Burnley (muskelskada)

Höjdaren - 3. Newcastle - Manchester City

City sätter ytterligare press på Liverpool

Fjolårets seriesegrare agerar just nu precis som en sådan. City går fram som en slåttermaskin i alla turneringar men frågan är om det är försent i Premier League. Med 15 omgångar kvar skiljer alltjämt fyra poäng upp till serieledande Liverpool. Räkna dock med att City kommer sätta rejäl press på The Reds framöver och göra jobbet i sina matcher. Först ut - ett möte mot Newcastle på St James’ Park under tisdagskvällen.

Final i Ligacupen och nu också vidare till åttondelsfinal i FA-cupen. City övertygade stort i lördagens hemmamatch mot Burnley. Där var det egentligen kattens lek med råttan från start till mål.Pep Guardiolasmannar hade bland annat 21-4 i avslut, 75-25 i bollinnehav och 12-3 i hörnor, något som mynnade ut i kassaskåpssäkra 5-0.Kevin de Bruynestod för ett mål och en assist och börjar komma allt närmare storformen.

Under 2019 har de ljusblå sett närmast övermänskliga ut. Sju raka triumfer och målskillnaden 30-1 är de regerande mästarnas facit under kalenderåret. I stort sett alla spelare bidrar offensivt och defensivt har de nu hållit tätt i snart 600 minuter. Det är ytterst få lag som kan rå på detta City för stunden.

Newcastle, som fortsatt har det extremt kämpigt i de nedre regionerna av tabellen, är definitivt inte ett sådant.Rafa Benítezhar inte speciellt mycket att jobba med och ska inte lastas för att The Magpies enbart återfinns två poäng över nedflyttningsstrecket. Truppen saknar spets och är offensivt ligans svagaste efter Cardiff och Huddersfield.

I senaste ligamatchen kom en efterlängtad 3-0 seger mot Cardiff men det följdes upp av en blek insats i FA-cupen mot Watford i lördags. 0-2 slutade det där och de svartvita har nu således enbart Premier League att fokusera på. Här saknasMutoochKimedanDiaméochShelveyär frågetecken.

Det behöver inte dras speciellt stora slutsatser för att peka ut City till solklara favoriter i detta möte. Newcastle har endast tagit en poäng sett till de 16 senaste ligamötena mellan lagen och den statistiken kommer att förvärras ytterligare här.De ljusblå Manchester-laget är helt enkelt alldeles för bra för att gå på någon mina på St James’ Park.Solklar tvåa på den engelska östkusten!

Missar matchen

Yoshinori Muto, Newcastle (landslagsuppdrag)

Ki Sung-Yueng, Newcastle (lårskada)

Osäker till spel

Mohamed Diamé, Newcastle (höftskada)

Jonjo Shelvey, Newcastle (lårskada)

Paul Dummett, Newcastle (lårskada)

Benjamin Mendy, Manchester City (knäskada)

Vincent Kompany, Manchester City (muskelskada)

Claudio Bravo, Manchester City (hälskada)