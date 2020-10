"Mästarmötet - Djurgården tar emot Malmö FF"

Mästarmötet! - 1. Djurgården - Malmö FF

De regerande mästarna tar emot de mesta mästarna

Det är väldigt svårt att se något annat än att det blir Anders Christiansen som får lyfta Lennart Johanssons pokal om en och en halv månad. Ner till Häcken, som får ses som det största hotet, skiljer det nio poäng, även om göteborgarna har en match mindre spelad. Det gäller dock för Jon Dahl Tomassons mannar att fortsätta hålla fokus hela hösten.

De två seriematcherna närmast innan uppehållet slutade med 3-0 mot Häcken och 4-0 mot Kalmar. Toivonen och Kiese Thelin noterades för två mål vardera på dessa kamper. Den duon lär starta på topp igen med lagkaptenen Christiansen strax bakom. En trio som i sina bästa stunder är Allsvenskans allra bästa offensiva uppställning. Enda frågetecknet hos Tomasson är Lewicki som är skadad, men å andra sidan är Bonke Innocent tillgänglig för spel igen.

Djurgården tog en moralhöjande poäng mot Hammarby innan uppehållet där Jesper Nyholm kvitterade på stopptid. Det var dock en match som Järnkaminerna verkligen borde ha förlorat och spelmässigt har det sett tungt ut en lägre period för Blåränderna. Sex raka seriematcher utan vinst imponerar inte och under den perioden hittas också förlusten mot Cluj samt den urusla prestationen mot Europa FC från Gibraltar.

Erik Berg är fortsatt skadad och det bör innebära att Une Larsson och Augustinsson tar plats i mittförsvaret. Ingen dålig duo, men visst får de svårt att tampas med Kiese Thelin och Toivonen. Framåt saknas Kujovic och då sätts stort hopp till Magnus Eriksson som bekant har ett förflutet i Malmö FF. Han måste ha en bra dag om Djurgården ska kunna störa Malmö.

Gästerna har en betydligt bredare trupp och det är inget snack om att den dessutom är spetsigare. Konstgräs kan möjligen ställa till det lite grann men kommer MFF bara upp i nivå ska de hållas klart högre än måndagens kombattanter. Tvåan är således en given utgång. Med tanke på att den streckas högt och Djurgården faktiskt har ganska bra facit mot mesta mästarna på senare år väljer jag dock att plocka med krysset på större system.

Missar matchen

Erik Berg, Djurgården (knäskada)

Alexander Abrahamsson, Djurgården (muskelskada)

Emmanuel Banda, Djurgården (vristskada)

Emir Kujovic, Djurgården (oklart)

Osäker till spel

Oscar Lewicki, Malmö FF (oklart)

Höjdaren! - 3. Leeds - Wolverhampton

Bra värde på Wolves

Det är två lag med väldigt hög högstanivå som ställs mot varandra på Elland Road under måndagskvällen. Marcelo Bielsa förde upp Leeds till det engelska finrummet förra säsongen och sedan dess har klubben gjorde sitt bästa för att sejouren inte ska bli kortvarig. Det har värvats friskt under sommaren och hösten där Rodrigo, Koch och Costa, den sistnämnda från just Wolves, redan kommit in i laget på ett bra sätt.

Diego Llorente från Real Sociedad är däremot skadad och får vänta på sina debut för klubben. En som mycket väl kan få debutera under måndagen är brassen Raphinha som köptes in från Rennes under Deadline Day. En spelare med väldigt hög kapacitet. The Peacocks ser överhuvudtaget bra ut med sju inspelade poäng efter fyra omgångar.

Wolverhampton ligger en pinne bakom och har kanske inte nått sin absoluta högstanivå än. Kapaciteten i detta orangesvarta manskap är dock ruskig även fast lirare som Jota och Doherty försvunnit. Jiménez och Traoré är en otrolig offensiv duo och dessutom har Podence, som kom från Olympiakos under vintern, sett hyperintressant ut. Det är en trio som Leeds får svårt att stoppa.

Espírito Santo förfogar över ett komplett lag där de portugisiska landslagsmännen Moutinho och Neves tar hand om mittfältet tillsammans med Dendoncker som var med i det belgiska landslaget vid den senaste samlingen. Wolverhampton har kommit sjua i Premier League två raka säsonger och det är där någonstans de ska hamna återigen.

Trots Leeds alla nyförvärv har gästerna en växel till att pilla in och kommer de bara upp i nivå blir det väldigt svårt för nykomlingarna att stå emot. Visst har Leeds imponerat stort både mot Liverpool och Manchester City inledningsvis, men här blir The Peacocks för övervärderade. Fint värde på tvåan som jag genast ritar ner. På större system kan krysset åka med.

Missar matchen

Diego Llorente, Leeds (muskelskada)

Jonny Castro, Wolverhampton (knäskada)

Osäker till spel

Liam Cooper, Leeds (mjukdelsskada)

Francisco Casilla, Leeds (vristskada)

Adam Forshaw, Leeds (höftskada)

Pablo Hernández, Leeds (ljumskskada)

Gaetano Berardi, Leeds (knäskada)

Fernando Marcal, Wolverhampton (vadskada)