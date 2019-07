"Måstematch - Elfsborg knappa favoriter"

Måstematchen! - 1. Elfsborg - Kalmar FF

Vingklippt Kalmar får problem

Det är två lag som knappt ens minns hur det känns att vinna en fotbollsmatch som möts på Borås Arena. Senaste trepoängaren för båda lagen kom i maj månad. Det har lett till att bottenstriden rycker allt närmare för både Kalmar och Elfsborg. Tre poäng hade varit otroligt viktigt nu.

Elfsborg blev totalt blåsta av stolen när de ställdes mot Hammarby förra omgången. 2-5 blev resultatet då men matchen var faktiskt över redan efter en halvtimme. Oroväckande helt klart för Jimmy Thelins mannar men hemma på Borås Arena är de som ett helt annat lag. Där har de faktiskt fortfarande inte förlorat denna säsong.

Värdarna blev av med Pawel Cibicki för ett par veckor sedan och efter det har det varit lite oklart vem som ska göra målen för de gulsvarta. Mot Hammarby hittade Per Frick rätt och kan han få lite mer självförtroende är det en fullt duglig anfallare. Kabran, Lundevall och Hümmet är andra hyfsade offensiva pjäser.

Kalmar har torskat fyra raka tillställningar vilket har gjort att de rödklädda halkat ner på negativ kvalplats. Det är otroligt uselt med tanke på de spelare KFF trots allt förfogar över. Magnus Pehrsson kan inte få godkänt efter den här våren. Det stora problemet har varit anfallsspelet. Kalmar har bara nätat en gång på de senaste fem omgångarna och med elva fullträffar sammanlagt är de sämst i serien.

Nu är också gästerna extremt skadedrabbade. Emin Nouri, Piotr Johansson och bröderna Elm är samtliga borta. Det är fyra helt ordinarie pjäser. Dessutom är Herman Hallberg avstängd. Med dessa spelare borta imponerar faktiskt inte bortatruppen supermycket. Dessutom har KFF inte vunnit en allsvensk match i Borås på 15 år. Trolig etta på Borås Arena men då den streckas lite väl hårt är det inte fel att plocka med krysset på större system.

Missar matchen

Jonathan Levi, Elfsborg (ljumskskada)

Herman Hallberg, Kalmar (avstängd)

Viktor Elm, Kalmar (knäskada)

Rasmus Elm, Kalmar (halsfluss)

Piotr Johansson, Kalmar (lårskada)

Papa Diouf, Kalmar (vadskada)





Spiken! - 2. Helsingborg - Örebro

Helsingborg starka på Olympia

Örebro och Helsingborg står båda på 17 inspelade poäng efter 16 spelade matcher vardera vilket gör att det bara skiljer fyra poäng ner till Kalmar på negativ kvalplats som spelar borta mot Elfsborg. En förlust här skulle kunna skapa rejält med ångest inför fortsättningen av höstsäsongen. Intrikat så det förslår!

Helsingborg gjorde en väldigt överraskande manöver under sommaren då Henke Larsson återvände som tränare för klubben. Det började dock bra med legendaren bakom rodret då HIF tog poäng i tre raka matcher. Senast blev det förlust med 0-2 på Friends Arena mot regerande mästarna AIK, men trots förlusten var prestationen helt okej.

Skåningarna har under sommaren blivit av med Rasmus Jönsson och det är ett rejält avbräck. In har Alhaji Gero kommit för att fylla det hål Jönsson lämnat efter sig. Ett litet frågetecken måste sättas kring anfallsspelet. Bakåt ser det desto stabilare ut med Granqvist och Liverstam framför nya Lindegaard i målet.

Örebro agerar oerhört ojämnt men de visade verkligen prov på en imponerande effektivitet senast när Falkenberg krossades med 4-0. Filip Rogic stod för ett hattrick då och är i sina bästa stunder en av seriens bättre spelare. Med Carlos Strandberg och Jake Larsson framför har ÖSK ett spännande anfall på pappret.

De släpper dock in en hel del mål. På resande fot har de under säsongen släppt in fler än 1,5 balja per match. Mot ett pånyttfött Helsingborg lär ÖSK inte hålla tätt nu heller. Värdarna ska gälla som favoriter här och hamnar ettan runt 50 procent är det en utmärkt spik att bygga systemet kring.

Missar matchen

Pär Hansson, Helsingborg (nackskada)

Kalle Joelsson, Helsingborg (knäskada)

Mamudo Moro, Helsingborg (muskelskada)

Alexander Farnerud, Helsingborg (muskelskada)

Johan Mårtensson, Örebro (oklart)

Daniel Björkman, Örebro (oklart)

Viktor Prodell, Örebro (oklart)