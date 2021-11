"Måstematch för Barcelona"

Svenskhoppet! - 1. Malmö FF - Zenit Malmö kammar noll igen Malmö FF imponerade stort i kvalet mot Champions League, men i själva huvudturneringen har det gått betydligt sämre. Noll poäng och 0-12 i målskillnad var inte vad de himmelsblå fansen hade hoppats på efter fyra omgångar. På hemmaplan kan skåningarna sprattla till ibland och insatsen mot Chelsea för några veckor sedan var inte så pjåkig trots att det blev förlust med 0-1. Det är den nivån Tomassons mannar måste upp till. Dansken saknade flera tunga spelare i helgens 2-2-match mot Häcken och både Christiansen och Berget är tveksamma kort här också. Däremot kan Pena, Rakip och Rieks komma in i laget igen efter sina avstängningar. Det skulle inte förvåna om samtliga kliver in i startelvan. Det inre mittfältet med Rakip, Lewicki och Innocent känns starkt om Tomasson nu väljer en formation med tre centrala lirare. Bakåt räcker MFF dock inte till på den här nivån. Zenit visade klassen i sin ligamatch föregående helg då Nizhny Novgorod krossades med 5-1. Dzyuba må inte längre vara välkommen i landslaget, men i klubblaget är han alltjämt en viktig pjäs med sin fysik. Tre mål blev det från strikern mot Nizhny och det är verkligen en pjäs som Nielsen, Ahmedhodzic och de andra får svårt att hantera. Dessutom skapar han utrymme åt sina medspelare med sin buffliga spelstil. Mot Nizhny startade Erokhin, Mostovoy och Malcom strax bakom monstret på topp och det är en spelskicklig trio. Då finns dessutom Azmoun att tillgå. Claudinho har däremot varit sjuk och är därmed tveksam till spel. I målet får Zenit förlita sig på Kerzhakov då Kritsyuk är skadad. Det är en försvagning, men samtidigt har 34-åringen gott om rutin. Med Lovren framför sig kommer han troligen inte få speciellt mycket att göra ändå. Zenit vann mötet i Ryssland med 4-0 och då var det klasskillnad från start till mål, även innan Ahmedhodzic visades ut. Visst brukar inte Zenit göra lika starka resultat på bortaplan, men det går inte att komma ifrån att de spelare för spelare är ett betydligt bättre fotbollslag än MFF. Värdarna kan inte heller chansa med småskadade spelare då de är mitt uppe i en allsvensk guldstrid som också behöver fokus. Det blir en hedersam förlust igen för Malmö FF. Tvåan spikas. Missar matchen Felix Beijmo, Malmö FF (nyckelbensskada)

Jonas Knudsen, Malmö FF (knäskada)

Ola Toivonen, Malmö FF (knäskada)

Daler Kuzyaev, Zenit (muskelskada)

Stanislav Kritsyuk, Zenit (benskada) Osäker till spel Anders Christiansen, Malmö FF (lårskada)

Jon Inge Berget, Malmö FF (oklart)

Claudinho, Zenit (sjukdom)

Höjdaren! - 3. Barcelona - Benfica Måstematch i Barcelona Det är mer eller mindre en ren final som ska spelas i Barcelona under tisdagskvällen. Bayern München har redan säkrat gruppsegern och nu står kampen om andraplatsen mellan de två lag som ställs mot varandra på Nou Camp. Benfica ligger två pinnar bakom sina motståndare, men då de har Dynamo Kiev hemma i den sista omgången medan Barca ska resa till München hade en poäng varit helt okej också. Laget från Lissabon har fått vissa positiva besked inför resan till Spanien. Haris Seferovic kunde hoppa in i cupmatchen mot Pacos de Ferreira och schweizaren tog del i en galen vändning där 0-1 blev 4-1 under matchens sista kvart. Visst gjordes ett av målen av Seferovic som tillsammans med Núnez och Everton är stora offensiva hot. De kan mycket väl hitta rätt även i Katalonien. Barcelona har fått in Xavi på tränarbänken och han fick vara med om ett derby i sin första match som ansvarig för klubben. Espanyol besegrades med 1-0 efter att Memphis Depay satt dit matchens enda mål från elva meter. Viktigt med seger för de blåröda, men det var inte så att det sprudlade om insatsen. Det är fortfarande ett väldigt skört fotbollslag som kommer till start. Xavi kunde åtminstone glädjas åt att Barca höll nollan precis som de gjorde i båda mötena mot Dynamo Kiev i Champions League. Piqué och García är på pappret ett helt okej mittbackspar medan Marc-Andre ter Stegen alltid gör jobbet mellan stolparna. Mot Espanyol startade Busquets, Nico och De Jong på mittfältet och de två förstnämnda tvingades gå av med skadekänningar, precis som Mingueza. Skulle de inte kunna delta nu vore det såklart ett hårt slag för hemmalaget. Barcelona har en lång skadelista och med många spelare med oklar status är det svårt att sia om hur Xavi kommer formera sitt lag i denna match. Benfica körde över Barcelona i det första mötet i Lissabon och kommer inte känna sig slagna på förhand. Ettan ser ut att streckas lite väl hårt för min smak och då är jag snabbt där med helgarderingen där X2 skulle göra underverk för utdelningen. Missar matchen Sergio Agüero, Barcelona (hjärtproblem)

Pedri, Barcelona (muskelskada)

Moussa Wagué, Barcelona (oklart)

Martin Braithwaite, Barcelona (knäskada)

Ansu Fati, Barcelona (knäseneskada) Osäker till spel Sergino Dest, Barcelona (ryggskada)

Nico, Barcelona (vristskada)

Sergio Busquets, Barcelona (oklart)

Óscar Mingueza, Barcelona (oklart)