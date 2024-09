Måstematch väntar Erling Haaland och ett pressat Norge

Favoriten! - 1. Frankrike - Belgien

Spännande fight i Décines-Charpieu - till Topptipset

Det var upplagt för en riktig fotbollsfest när Frankrike tog emot Italien på Parc des Princes i fredags. Jag satt klistrad framför dumburken när Barcola gav Les Bleus ledningen efter typ en sekund, men därefter kom festen av sig. Åtminstone för fransmännen. Luciano Spalletti och dennes Italien hade däremot partyhattarna på i 89 minuter och 40 sekunder plus tilläggstid.

När Dimarco slog in turneringens redan nu snyggaste mål efter en halvtimme hade jag långt dessförinnan suttit och undrat vad Frankrike pysslade med. Elva världsstjärnor kan göra mycket på egen hand men under Didier Deschamps har Les Bleus sannerligen inte varit ett självspelande piano. Snarare tvärtom. Ingenting faller per automatik i Frankrikes anfallsspel och 1-3 i brakan mot Italien var helt enligt matchbilden.

Spalletti vann den taktiska kampen mot Deschamps på teknisk överlägsenhet och jag stänger inte dörren för att Domenico Tedesco lyckas med samma bedrift i Décines-Charpieu. Under måndagen lämnar värdnationen nationalarenan för att istället beträda Groupama Academy Stadium, men jag ser trots det nya potentiella moln på den franska fotbollshimlen.

Mbappé är inte i slag och även om jag tidigare öst beröm över firma Olise/Barcola lär det dröja ett tag innan de väldigt färska landslagsspelarna tar för sig på allvar. Dembélé kan vara ett möjligt hot för Belgien, men den snabba yttern har en förmåga att blanda högt med avgrundsdjupt över 90 minuter. Samma visa gäller för ett par av Belgiens potentiella matchvinnare – däribland Doku, Lukebakio och Openda – men lyckligtvis finns det andra som kan bidra.

Kevin De Bruyne har inlett säsongen strålande i både Manchester City och det belgiska landslaget och han är definitivt en spelare som kan såra fransmännen på egen hand. Jag är också väldigt svag för Tielemans och Onana som mittfältspar. Den sistnämnda är ett monster på alla möjliga sätt medan Tielemans kan spela igenom lagdelar som ingen annan. Frankrike saknar en lirare med Tielemans kvaliteter och jag vill inte spika ettan. Tvåan hänger med på större system.

Höjdaren! - 2. Norge - Österrike

Måstematch för båda lagen - till Topptipset

Som svensk har det gått att trösta sig i Norges elände som pågått samtidigt under de senaste tuffa åren. För norsk del ser det ut att pågå ett tag till. Ståle Solbakken inledde Nations League med extra press på sina axlar och det blev inte mindre när baggarna mäktade med blott 0-0 mot Kazakstan. Norge dominerade förvisso matchbilden men i min bok är det uppenbart att de rödblåvita är i behov av ett förbundskaptensbyte.

Solbakkens pragmatiska spelstil gynnar knappast lirare som Haaland, Ödegaard, Sörloth eller Nusa och det är inte otänkbart att våra grannar i väst hade mått bättre av en klonad Jon Dahl Tomasson på tränarbänken. Det går att peka på att stolpträffarna mot Kazakstan hade kunnat gå stolpe in vilken annan dag som helst, men Norge har de senaste åren haft alldeles för många nästanmatcher för att gömma sig bakom halvdana ursäkter.

Skulle Solbakken och company åka på en snyting mot Österrike är det inte omöjligt att en ny röst står vid sidan om när det är dags för nästa landslagsuppehåll. Det kommer för övrigt alldeles för fort. Med det sagt finns förutsättningar för att steppa upp under måndagen. Norge brukar vara svårspelade på Ullevaal och med hänsyn till digniteten på motståndet kommer Haaland med kamrater att vara ett hack mer påkopplade.

Österrike kommer i sin tur från urtypen av en 1-1-match mot Slovenien. Ralf Rangnicks manskap dominerade det mesta av bollinnehavet, men rent chansmässigt var det en helt jämn tillställning där bägge herrskapen skapade precis tillräckligt för att kunna göra anspråk på varsitt mål. Att föra en matchbild tillhör i grunden inte Österrikes signum, men denna måndag tror jag att bollinnehavet kommer att vara mer jämnt fördelat.

Det slår upp dörrarna för en öppen tillställning där kontringar mycket väl kan fälla avgörandet åt något av hållen. Som skapare av Red Bull-koncernen har Rangnick kontringar i sina drömmar om nätterna och med Haaland på topp är kontringar något som Norge inte torde ha något emot. Oddsmarknaden lutar något mer åt en målrik akt och då jag gör samma sak lämnas krysset utanför. “Gubben” (etta-tvåa) blir mitt val.