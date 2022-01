"Messi saknas - då tappar Argentina poäng"

VM-kvalet drar igång under torsdagen och fortsätter under natten. Sex kvalfajter mot Qatar finns med på Topptipset, tre från Sydamerika och tre från Nordamerika. Bland annat ska Ecuador ses med bra chans att skrälla mot Brasilien. Ligamatcher från Belgien och Portugal tar sedan kupongen i hamn. Mot åtta gröna bockar!

Höjdaren! - 3. Ecuador - Brasilien Brassarna överstreckas Ecuador avslutade landslagsåret med två raka segrar och har därmed en VM-plats inom räckhåll. Det skiljer sex poäng ner till femteplatsen med fyra omgångar kvar att spela för La Tricolor. En stor anledning till det är det fina hemmaspelet med fem segrar, en oavgjord och en förlust på sju kvalmatcher. Brasilien kommer inte gå säkra här heller på 2850 meters höjd över havet. Värdarna har en stark offensiv med Enner Valencia i spetsen och det är faktiskt bara Brasilien som har nätat fler gånger under kvalet. Michael Estrada, till vardags i mexikanska Toluca, har också varit en viktig pjäs i maskineriet med sina fem kvalmål. Estupinán (Villarreal) och Gruezo (Augsburg) är spelare vi känner till från europeisk fotboll, men i övrigt är det mycket syd- och nordamerikanska klubbadresser i truppen. Brasilien har redan säkrat sin plats i kommande VM-slutspel och har med andra ord inget alls att spela för. Visst slåss de mot Argentina om förstaplatsen i gruppen men det är endast av akademiskt intresse. Neymar finns inte med den här samlingen och dessutom får Tite klara sig utan Fabinho och Paquetá den här matchen då båda är avstängda. Firmino och Richarlison är två andra spelare som inte finns med. Brasilien kan givetvis ändå mönstra en urstark elva. Raphinha har slagit igenom i landslaget det senaste året och lär ta plats från start ihop med Gabriel Jesus och Vinícius Júnior. En minst sagt högkapabel trio. Casemiro och Fred tar hand om det defensiva mittfältet i Fabinhos frånvaro och i backlinjen är det bara att välja och vraka bland spelare som Marquinhos, Thiago Silva, Eder Militao och Alex Sandro. Brasilien kommer givetvis fälta en mer namnkunnig elva än sina opponenter och det är något som verkligen inte gått tipparna förbi. Tvåan streckas upp ohyggligt högt. Visst har gästerna vunnit elva av 13 kvalmatcher och kryssat de andra två, men på nästan 3000 meters höjd är det inte enkelt att spela fotboll. Speciellt inte när man egentligen inte har något att spela för. Ecuador har däremot en VM-plats i sikte och kommer slåss om varje boll. Värdet finns i 1X och det är också de första tecknen att rita ned. Tvåan plockas med om plånboken tillåter. Missar matchen Byron Castillo, Ecuador (avstängd)

Lucas Paquetá, Brasilien (avstängd)

Fabinho, Brasilien (avstängd)

Grannfejden! - 5. Chile - Argentina Viktiga poäng på spel i Calama Chile har bara vunnit fyra av 16 kvalmatcher och ligger inte på en av de fem första positionerna för tillfället. Upp till femman Peru skiljer det dock bara en pinne så hoppet om spel i Qatar finns fortfarande. Dessutom ska det sägas att tre av dessa fyra segrar har kommit i de fyra senaste omgångarna. Arturo Vidal finns inte med här på grund av avstängning, men i övrigt känner vi igen den chilenska truppen. Det är fortfarande Alexis Sánchez och Eduardo Vargas som ska göra det framåt, men det ska sägas att anfallet har spetsats till det senaste året av Ben Brereton, eller Ben Brereton Díaz som han har börjat kalla sig sedan han tog plats i det chilenska landslaget. Blackburns ess, som har vräkt in mål i The Championship denna säsong, är en spelare värd att hålla ögonen på. I övrigt kommer välkända namn som Aránguiz, Pulgar, Isla och Medel spela nyckelroller. Argentina är redan klara för VM och har således inget att spela för. Med det sagt kommer de blåvita knappast rulla över på rygg och ge bort poängen mot sin västliga granne. Kvalitén i truppen är odiskutabel, inte minst offensivt där Dybala, Martínez, Correa, Di María och Ocampos alla är redo för spel. Däremot finns inte Lionel Messi med i den här samlingen och alla som följt Argentinas landslag de senaste åren förstår vilket enormt avbräck det är. Den lille trollkarlen var helt magnifik i Copa América, som Argentina vann, och är också lagets bästa målskytt i kvalet. Mittfältet ser starkt ut med rutinerade herrar som Paredes och De Paul mixat med nya bekantskaper som Buendía och Mac Allister som vi känner igen från Premier League. Bakåt finns det en del frågetecken. Romero är skadad och finns inte med i truppen och dessutom är Pezzella avstängd. Otamendi är given i mittförsvaret och får troligen sällskap av Ajax Lisandro Martínez. Inte den stabilaste duon i världen. Argentina är faktiskt obesegrade i kvalet, men det ska sägas att fem av 13 matcher har slutat oavgjort, bland annat hemmamötet mot Chile (1-1) förra sommaren. Samma siffror blev det när lagen möttes i Copa América bara en och en halv vecka senare. Nu är det värdarna som har all motivation och det bör ändå synas på planen. Jag tror inte Chile förlorar detta och väljer helt sonika bort tvåan. 1X räcker. Missar matchen Arturo Vidal, Chile (avstängd)

Germán Pezzella, Argentina (avstängd)