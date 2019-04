MFF spänner musklerna - vinner toppmötet

Allsvenskan är igång och där var jag rätt på det mesta under söndagen. Endast Helsingborgs skräll stod från 13 rätt till fin utdelning. Irriterande, men nya chanser nu under måndagen. Där hittas bland annat två intressanta spikar i Allsvenskan. Vi inleder dock i London där hemmafavoriten Arsenal, som för övrigt blev sålt till Kinas allra största företag Sinopec under söndagsnatten, streckas som om det inte fanns någon morgondag. Dags att inleda veckan, och månaden, på bästa sätt.