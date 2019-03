Motivationsproblem i Juventus-lägret

Varningen! - 1. Juventus - Udinese

Motivationsproblem i Turin?

När Juventus besegrade Napoli på bortaplan föregående helg släcktes det sista lilla hoppet om någon som helst spänning i toppen av Serie A. Juve har nu hela 16 poäng ner till andraplatsen och serien är givetvis redan avgjord. Det är ett helt vansinnigt facit “Den gamla damen” har med 23 segrar, tre oavgjorda och inte en enda förlust.

Med serien i hamn lär allt fokus nu ligga på tisdagens returmöte mot Atlético Madrid i Champions League. Efter 0-2 torsken i den spanska huvudstaden, och Romas uttåg mot Porto, ska det till någonting extra för att det ska finnas ett italienskt lag med i kvartsfinalspelet. Det är inte alls omöjligt att tränare Massimiliano Allegri vilar en del spelare här.

Dessutom saknas flera viktiga pjäser av diverse orsaker. Både Miralem Pjanic och Joao Cancelo är avstängda. Sami Khedira och Juan Cuadrado är å sin sida skadade och kommer inte delta. En spelare som Douglas Costa är på väg tillbaka från skada och kommer säkerligen sparas här även han.

Udinese kommer samtidigt från två raka segrar och har därmed skapat luft ner till nedflyttningsstrecket. I Rodrigo de Paul och Ignacio Pussetto förfogar de svartvita zebrorna över en mycket fin argentinsk offensiv duo. Dessutom är svenska Svante Ingelsson och polska anfallsesset Lukasz Teodorczyk tillgängliga.

Gästerna har haft enorma problem med bortaspelet under säsongen och faktiskt bara vunnit en enda gång på resande fot i serien. Det är inget snack om att de går in som enorma underdogs här. Dock streckas ettan väl hårt för ett lag som helt saknar motivation. En bortaseger känns långsökt, men ett kryss är inte helt otänkbart. Utgångsettan ska garderas omgående.

Missar matchen

Joao Cancelo, Juventus (avstängning)

Miralem Pjanic, Juventus (avstängning)

Sami Khedira, Juventus (hjärtprobem)

Juan Cuadrado, Juventus (knäskada)

Rolando Mandragora, Udinese (avstängning)

Osäker till spel

Douglas Costa, Juventus (lårskada)

Samir, Udinese (vristskada)

Marco D’Alessandro, Udinese (vad)

Antonin Barak, Udinese (oklart)

Valon Behrami, Udinese (oklart)

Draget! - 4. Norwich - Swansea

Övervärderat hemmalag på Carrow Road

Norwich har verkligen stått för en magnifik säsong i The Championship. Efter 35 spelade omgångar leder de serien med fyra poäng ner till tredjeplatsen. Ska det spelas Premier League-boll på Carrow Road nästa säsong? Inte omöjligt alls.

Allra bäst har det flödande anfallsspelet varit. 71 mål, alltså fler än två per match i snitt, är rent sensationella siffror. Det går då inte att undvika att skriva om succényförvärvet Teemu Pukki. Den finländska snipern hämtades in från Bröndby i somras och har redan tryckt in 24 bollar. Med det leder han skytteligan. Som jämförelse kan sägas att Matej Vydra, som gjorde flest mål i fjol, då endast tryckte in 21 kassar.

Daniel Farke förfogar dock över ett komplett lag med Tim Krul mellan stolparna. Dessutom är de väldigt tyskinfluerade. Tränare Farke är själv tysk och i truppen finns fem stycken spelare från hans moderland. Fyra av dessa startade senast. I fjol var det Portugal som gällde då Wolverhampton vann serien och nu är det alltså Tyskland som är det hetaste.

Norwich visar fin form resultatmässigt men det är inga solklara segrar Kanariefåglarna hämtat in. De kan störas. Senast mot Millwall hade de en hel del tur som fick med sig samtliga tre pinnar. Detta är trots allt en ruskigt jämn serie så inga matcher är givna.

Trollkarlen Graham Potter har inte lyckats göra sitt Swansea till ett topplag. Inte så konstigt när man ser på vilka spelare laget tappat sedan degraderingen från Premier League i fjol. Istället har Potter fått bygga nytt med flera talangfulla spelare. Som väntat har laget då agerat ojämnt under säsongen.

Tre svenskar finns i truppen. Martin Olsson är skadad men Kristoffer Nordfeldt har tagit tillbaka sin plats mellan stolparna. Talangfulla Joel Asoro har däremot hamnat längre och längre från startelvan. Den stora stjärnan är istället 22-årige skotten Oliver McBurnie som tryckt in tio bollar på sina tio senaste matcher. 16 kassar har det blivit sammanlagt för ynglingen.

Norwich vann höstmötet med 4-1 och då de rusar mot Premier League är det givetvis hemmalaget som är favoriter i detta möte. En streckning runt 55-60 procent är vettigt här. Ettan lär dock stiga högre än så och då tappar den allt sitt värde. The Championship är, som tidigare nämnts, en väldigt jämn serie där alla egentligen kan slå alla. Då lockar värdet på bortalaget. Plocka med alla tecken och jobba in tvåan.

Missar matchen

Louis Thompson, Norwich (knäskada)

Martin Olsson, Swansea (hälseneskada)

Leroy Fer, Swansea (knäseneskada)

Osäker till spel

Joe Rodon, Swansea (fotskada)