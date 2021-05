"Norrköping går segerlösa igen"

Helgarderingen! - 1. Örebro - Malmö FF Malmö blir för stora favoriter Trots att spelet har hackat betänkligt under våren kan Malmö FF kliva in i sommarvilan som serieledare. Visserligen med en match mer spelad än Djurgården, men ändå. Jon Dahl Tomasson har dock en del problem i sin trupp när han reser till Närke, inte minst på det kreativa mittfältet. Ola Toivonen skadade knät senast mot Elfsborg och kan vara borta en längre period. Dessutom lär det knappast tas några chanser med Christiansen som också fick en smäll mot boråsarna. Oscar Lewicki och Sören Rieks är skadade sedan tidigare, däremot är Bonke Innocent tillbaka i truppen igen. Om inte nigerianen är redo för 90 minuter bör vi få se ett innermittfält som består av Vagic, Nalic och Rakip. Skickliga spelare givetvis, men ändå inte samma klass som Christiansen och Toivonen. Framåt har Colak och Berget hittat varandra fint och det är en duo som har visat sig vara svårstoppad. Örebro såg ut att vara på gång efter två raka segrar, men åkte på en riktig smäll borta mot Degerfors. 0-3 i det heta derbyt på Stora Valla var inte vad ÖSK behövde. Inför denna match ligger de vitsvarta näst sist i tabellen. Det rapporteras om att Örebro ska göra en omorganisation under sommaren där Axel Kjäll kliver in i en renodlad sportchefsroll medan en ny tränare ska komma in. Om de uppgifterna stämmer blir detta Kjälls sista match som tränare på ett tag. Örebro har tillbaka ett par viktiga namn i truppen igen. Jake Larsson saknades mot Degerfors, men är nu åter. Även Kevin Walker bör vara redo för mer speltid än den kvart han fick mot DIF. Hjertstrand, Björnquist och Wright finns också med i truppen, även om det råder oklarhet kring om den trion är helt återställda efter sina skavanker. I övrigt ska det bli intressant att se Agon Mehmeti spela mot sin gamla klubb där anfallaren en gång i tiden slog igenom. Malmö FF har spelat två matcher på plast under våren och det har slutat med en knapp seger mot Häcken samt en klar förlust mot Djurgården. På Behrn Arena tog skåningarna stryk i fjol och visst kan underlaget mycket väl påverka de mesta mästarna. Jag håller detta möte öppnare än vad svenska folket gör och väljer att plocka med samtliga tecken redan från start. Missar matchen Rasmus Karjalainen, Örebro (nackskada)

Hemmafavoriten! - 2. Elfsborg - IFK Norrköping Elfsborg är starkast i Borås Två lag som väldigt gärna vill hänga på i toppstriden ställs mot varandra i Borås under måndagen. Elfsborg har blandat och gett en hel del och kommer närmast från två raka förluster. Senaste hemmamatchen mot Halmstads BK var ett rejält haveri. Då tappade de gulsvarta 2-0 till 2-3 mot nykomlingarna och det är givetvis inte godkänt. Att torska med 1-2 borta mot Malmö FF är däremot inte lika illa. Per Frick nätade då för tredje gången på de fyra senaste omgångarna och anfallsbuffeln ser vass ut. Uppbackad av Ndione, Okkels och Ondrejka finns det anfallskraft hos värdarna från Knalleland. Rasmus Alm är fortfarande skadad och detsamma gäller Simon Olsson. Två kreativa spelare som Thelin får klara sig utan. I övrigt kan han i stort sett mönstra sitt starkaste lag. IFK Norrköping har en hel del jobbiga skador att ta hänsyn till när de reser till Borås. Christoffer Nyman har haft problem under hela våren och kommer inte vara med nu heller. Skúlason och stjärnskottet Carl Björk får också sitta vid sidan av. Dessutom finns det en del frågetecken kring Sead Haksabanovic då han rapporteras vara på väg till en annan klubb. Frågan är om han har huvudet på plats. En lirare som däremot kommer lira är Jonathan Levi som har ett förflutet i Elfsborg. En avig spelare som är väldigt sevärd i sina bästa stunder. Dessutom finns Samuel Adegbenro, som leder skytteligan, tillgänglig. Bakåt har det varit stängt hos Norlings gäng som med sina sex insläppta mål är bäst i serien tillsammans med Djurgården. Agardius, Lund och Wahlqvist är svåra att bryta ner. Peking föll dock med 1-2 mot Varberg i sin senaste match och det var en helt rättvis förlust. Hallänningarna var det klart bättre laget då. Östgötarna behöver komma upp i betydligt högre nivå nu om det ska finnas chans till tre poäng. Förra året var det Elfsborg som drog det längsta strået när lagen möttes på denna arena och jag är inne på att det blir samma visa igen. Börja med ettan. Missar matchen Prince Isaac Kouame, Elfsborg (ryggskada)

