"Ny förlust - den usla bortaformen fortsätter"

Helgarderingen! - 2. Lyon - Bordeaux Bordeaux ska inte räknas bort Ligue 1 är jämnare än på mycket länge och inför den 22:a omgången ligger tre lag inom två poängs marginal. Lyon är ett av dessa då de ligger på en tredjeplats med 43 inspelade pinnar. Närmast kommer de från en fantastisk insats när värsta rivalen St. Etienne slogs tillbaka med 5-0 på Stade Geoffroy-Guichard. En insats som verkligen gladde supportrarna efter ett par poängtapp. Tino Kadewere, tidigare i Djurgården, noterades för två av målen i den kampen och har totalt nätat nio gånger i ligaspelet. En bra säsong för anfallaren. Med Depay och Ekambi bredvid sig har Les Gones en grym offensiv trio. Den viktiga mittfältaren Aouar är dock skadad och utan honom försvinner mycket kreativitet. Det syntes tydligt i senaste hemmamatchen mot Metz där Lyon hade svårt att komma till de där 100-procentiga chanserna och till sist förlorade med 0-1. Bordeaux närmar sig Europaplatserna efter tre raka segrar där sydkoreanen Ui-jo Hwang varit spektakulär. Fortsätter 28-åringen spela så bra är det bara en tidsfråga innan han hamnar i en större klubb. Bakom Hwang finns en kreatör som Lyon känner till väl, Hatem Ben Arfa. Den forna supertalangen slog igenom i Lyon för 16 år sedan och har haft en krokig karriär sedan dess. Kapaciteten är dock odiskutabel. Samuel Kalu och Remi Oudin är två andra offensiva pjäser som Lyon får se upp med. Bakåt litar gästerna på sin kapten Laurent Koscielny som de flesta nog känner igen från hans tid i Arsenal och i det franska landslaget. Mittbacken har tappat lite av sin snabbhet men håller fortfarande hög nivå i den franska ligan. Matchen i matchen mellan honom och Depay kan mycket väl avgöra hur poängen fördelas. Lyon är seriens bästa hemmalag den här säsongen och ska såklart gälla som favoriter. Här har dock ettan seglat iväg alldeles för högt. Bordeaux har trots allt fått med sig resultat från den här arenan förr. Faktum är att gästerna har tagit poäng i sina fyra senaste bortafajter mot Lyon. Jag väljer att plocka med alla tecken redan från start där den lågt streckade tvåan skapar korsdrag bland kupongerna. Missar matchen Houssem Aouar, Lyon (muskelskada)

Otávio, Bordeaux (hälseneskada)

Mehdi Zerkane, Bordeaux (knäseneskada)

Höjdaren! - 3. Torino - Fiorentina Torino tar poäng Det har varit en hemsk säsong för Torino som ligger och tampas i bottenstriden av Serie A. 0-0 hemma mot Spezia trots spel med en man mer i större delen av matchen fick bägaren att rinna över för styrelsen som sparkade tränare Giampaolo. In har istället den före detta spelaren Davide Nicola kommit och han höll på att få en mardrömsstart borta mot Benevento. Tjurarna låg då under med 0-2 men lyckades kämpa sig ikapp till 2-2 efter två mål av Simone Zaza där det sista föll på övertid. Viktigt för Torino att få igång fler anfallare än bara superstjärnan Andrea Belotti. Namnmässigt är det ett ganska bra lag Nicola förfogar över där även lirare som Linetty, Rincón och Baselli kan nämnas. Torino vinner för få matcher men har samtidigt bara förlorat en i ligan sedan mitten av december och det var borta mot serieledarna Milan. Fiorentina har verkligen blandat och gett den senaste månaden. Precis innan jul besegrade de självaste Juventus med 3-0 på bortaplan, men för ett par veckor sedan fick de stryk borta mot Napoli med hela 0-6. Det känns inte som om det är samma lag som står för de här insatserna. Visst hade Viola hjälp av en tidig utvisning mot Juventus, men ändå. Vilket Fiorentina får vi se idag? Närmast kommer gästerna från en 2-1-seger mot jumbon Crotone hemma i Florens. Dusan Vlahovic nätade då för sjunde gången och det är en spelare som måste fungera om Prandellis lag ska nå framgång. Ribéry, Callejón och Kouamé är tre andra pjäser med kapacitet att skapa chanser, men den trion har bara noterats för totalt ett mål under säsongen. Det är såklart för dåligt. Fiorentina har faktiskt bara lyckats vinna en enda bortamatch på hela ligaspelet och det var just borta mot Juventus. Förutom den triumfen har gästerna två oavgjorda och sex förluster på resande fot. Dessutom fick Fiorentina stryk i motsvarande möte förra säsongen med 1-2. Jag tror inte Torino förlorar detta, 1X är tillräckligt. Missar matchen Mergim Vojvoda, Torino (axelskada) Osäker till spel Armando Izzo, Torino (hjärnskakning)

Alexander Kokorin, Fiorentina (muskelskada)