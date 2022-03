"Ny förlust för Hammarby"

Höjdaren! - 1. Wolfsburg - Arsenal

Öppet möte i Tyskland

Wolfsburg och Arsenal bjöd på stor underhållning i det första mötet i London förra veckan. Tyskarna tog ledningen efter ett vackert nickmål signerat målmaskinen Tabea Wassmuth och det är en spelare som visat fin form en längre period. Hon fick vila upp sig på bänken i helgens ligamatch mot Eintracht Frankfurt som Vargarna vann med 4-1. Jill Roord satte dit två bollar redan under de första 45 minuterna då och såg riktigt vass ut.

Roord har som bekant ett förflutet i Arsenal och är en nyckelspelare för Wolfsburg i offensiven ihop med just Wassmuth och Svenja Huth. Alexandra Popp är också en spelare med mål i sig även om hon har sjunkit längre ner i banan ju längre åren har gått. I backlinjen står Janssen (en annan spelare med förflutet i Arsenal) stark ihop med den tyska landslagsspelaren Kathrin Hendrich.

Arsenal gjorde på det stora hela en ganska okej hemmamatch förra veckan och pressade stundtals på rejält efter det tidigt insläppta baklängesmålet. Stina Blackstenius löpte i vanlig ordning på allt längst fram och hade också en boll inne som dömdes bort för en (korrekt) offside. Sedan Blackstenius intåg i klubben har tränare Eidevall gett Miedema en lite mer tillbakadragen roll och där är holländskan sylvass.

Bethany Mead startade bredvid Stina i första mötet, men drog på sig ett gult kort som gör att hon är avstängd här. Visst är det ett avbräck, men The Gunners har verkligen kvalité att plocka in från bänken. Nikita Parris hade varit given i de flesta andra lag i Europa och Tobin Heath är en spelare med enorma meriter, inte minst från det amerikanska landslaget. Norska Maanum är ett tredje alternativ.

Wolfsburg ställs ut som favoriter hemma i Tyskland och det är svårt att argumentera emot det. De har trots allt vunnit nio av nio hemmafajter i den tyska ligan och har större meriter från Champions League-spel än sina engelska kombattanter. Samtidigt var första mötet helt jämnt och Arsenal har tillräckligt med kvalité för att göra match av detta. Jag väljer att plocka med alla tecken redan från start där tvåan troligen rensar fint.

Missar matchen

Joelle Wedemeyer, Wolfsburg (avstängd)

Ewa Pajor, Wolfsburg (knäskada)

Bethany Mead, Arsenal (avstängd)

Osäker till spel

Rafaelle, Arsenal (benskada)

Spiken! - 2. Lyon - Juventus

Lyon vänder dubbelmötet

Den tveklöst största skrällen i förra veckans kvartsfinaler var att Juventus vände och vann med 2-1 hemma mot Lyon. Italienarna har inte varit på denna nivån tidigare och spelare för spelare håller de inte samma höga klass. Första mötet i Turin vändes efter att Lyons kantspringare Carpenter fått syna det röda kortet. Då tog Juve över och kunde till sist vinna matchen efter mål av Girelli och Bonfantini.

Vi fick också se tre stycken blågula krigare visa upp sig. Linda Sembrant var i vanlig ordning en gigant i de bakre leden medan Lina Hurtig spelade fysiskt och satte press på de franska försvararna. Dessutom fick Amanda Nildén hoppa in under matchens sista skälvande minuter. Ihop med italienska stjärnor som Bonansea, Girelli och Gama har Juventus något på gång, men jag har extremt svårt att se det räcka hela vägen redan nu.

Lyon kan inte vara nöjda med sin prestation förra veckan även om de hade mest boll, flest avslut och flest hörnor. Det ska ändå gå att kräma ur mer av laget som har blivit synonymt med Champions League. Det kryllar av franska landslagsspelare i OL. Cascarino, Malard, Henry och Renard startade alla och det är klass rakt igenom även om de kanske inte hade sin bästa match i Turin.

I backlinjen huserar den kanadensiska mittbacken Buchanan som tillhör de bästa i världen och med Renard vid sin sida är det inte lätt att vinna nickdueller mot Lyon. Det finns dessutom gott om matchvinnare att plocka in från bänken. Tyske Dzenifer Marozsan har en sämre säsong bakom sig, men är en väldigt kreativ spelare. Dessutom finns Lindsey Horan, som är given i den amerikanska landslagstruppen, att plocka in.

Jag var helt säker på att Lyon skulle vinna i Turin förra veckan och fick äta upp mina ord då. Nu är jag ännu säkrare på min sak. Lyon är klart bättre och ettan innehåller faktiskt värde hela vägen upp till 80-85 procent. Jag tror inte ettan kommer nå upp till de höjderna och då är det ett utmärkt tillfälle att plocka fram spiken.

Missar matchen

Ellie Carpenter, Lyon (avstängd)

Christiane Endler, Lyon (oklart)

Cecilia Salvai, Juventus (knäskada)