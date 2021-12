"Ny seger - sviten håller i sig"

Höjdaren! - 2. Bayern München - Wolfsburg Bayern fortsätter vinna Bayern München har haft problem med skador under hösten och mot Stuttgart tvingades en ny spelare av planen i förtid. Det var Kingsley Coman som drog en baksida och därmed är borta året ut. Ett tungt avbräck såklart, men är det någon position där Bayern har täckning är det på kanterna. Sané och Gnabry lär lägga beslag på ytterpositionerna här och Gnabry stod för tre mål och två assist mot Stuttgart. Den matchen slutade 5-0 och övriga mål gjordes såklart av Robert Lewandowski. Med polacken på topp och Thomas Müller strax bakom kan vi åtminstone vara säkra på att Bayern kommer hitta nätet ett antal gånger även under fredagen. Mittfältet känns lite tunnare när Goretzka, Kimmich och Tolisso alla saknas och Sabitzer är troligen inte heller redo för 90 minuter. Stort ansvar faller således på Musiala och Roca, men det är ändå två väldigt spelskickliga fältare. Wolfsburg föll hemma mot Köln med 2-3 trots att de hade ledningen två gånger om och därmed har Vargarna endast plockat en pinne på sina fem senaste ligamatcher. Främst är det försvaret som har rämnat fullständigt. De grönklädda har släppt in 13 mål på sina fem senaste fajter i Bundesliga. Nu är dessutom ytterbacken Jerome Roussillon avstängd efter det gula kort han ådrog sig mot Köln. Framåt har det sett helt okej ut med Lukas Nmecha och Weghorst framför spelare som Lukebakio, Waldschmidt och Felix Nmecha. Lukas Nmecha skadade sig dock mot Köln och kan inte delta här samtidigt som Waldschmidt är tveksam till spel efter att ha varit sjuk i veckan. Dessutom saknas lirare som Mehmedi, Otavio och Schlager. Wolfsburg har inte tillräckligt bred trupp för att klara av det. Bayern München kör över det mesta i Tyskland och har vunnit sju av åtta hemmamatcher i ligaspelet under hösten. Dessutom har storlaget från de södra delarna av förbundsrepubliken 13 segrar och ett kryss på sina 14 senaste möten mot Wolfsburg. När gästerna kommer på besök till Allianz Arena i usel form är det svårt att se något annat än en klar hemmaseger. Ettan spikas. Missar matchen Leon Goretzka, Bayern München (knäskada)

Kingsley Coman, Bayern München (knäseneskada)

Josip Stanisic, Bayern München (knäskada)

Joshua Kimmich, Bayern München (corona)

Eric Choupo-Moting, Bayern München (corona)

Corentin Tolisso, Bayern München (knäseneskada)

Jerome Roussillon, Wolfsburg (avstängd)

Xaver Schlager, Wolfsburg (knäskada)

William, Wolfsburg (knäskada)

Paulo Otávio, Wolfsburg (knäskada)

Lukas Nmecha, Wolfsburg (vristskada)

Admir Mehmedi, Wolfsburg (muskelskada) Osäker till spel Marcel Sabitzer, Bayern München (vadskada)

Luca Waldschmidt, Wolfsburg (sjuk)

Mittenmötet! - 3. Celta Vigo - Espanyol Bortasvagt Espanyol får problem Espanyol har gjort det strålande som nykomling i La Liga. Katalanerna ligger nia inför helgens matcher och har inte speciellt långt upp till Europaplatserna. Lagbygget är stabilt och det kryddas med offensiva stjärnor där Raúl de Tomás, som har fått landslagsdebutera under hösten, sticker ut allra mest. RDT, som det står på hans tröja, nätade en gång i 4-3-segern över Levante och det var hans åttonde ligamål för säsongen. Strikern trivs bra tillsammans med Embarba på topp och mot Levante fick den duon god hjälp av kantspringarna. Darder stod för ett av målen medan Puado, med meriter från det spanska U21-landslaget, nätade två gånger om. Bakåt har Sergi Gómez och Leandro Cabrera fungerat bra tillsammans och 18 insläppta på 17 omgångar är en stark siffra. Nu gäller det att prestera även på bortaplan och det har minst sagt varit ett problem under hösten. Celta Vigo får klara sig utan Iago Aspas och det är såklart ett enormt avbräck för de ljusblåa då han är lagets klart viktigaste spelare. Trots hans frånvaro ser Celta stabila ut för tillfället med poäng i fem av sina sex senaste ligamatcher. Santi Mina är en anfallare av ganska hög klass som kan plocka upp Aspas målgörarmantel och tillsammans med trion Méndez, Cervi och Suárez bör galicierna skapa lägen här. Med Aspas på skadelistan får det defensiva mittfältet sägas vara värdarnas bästa lagdel. 22-årige Fran Beltrán har gjort flera landskamper med det spanska U21-landslaget och fungerar väldigt bra tillsammans med den peruanska landslagsmannen Renato Tapia. Det är i första hand den duon som ska stänga ner Espanyols anfall. Även backlinjen ser tät ut med Araujo och ex-hammarbyaren Aidoo. Espanyol förtjänar all respekt för den höstsäsong de gjort, men det ska sägas att katalanerna bara har presterat på topp hemma i Barcelona. På resande fot har de ännu inte vunnit en enda match och därmed är de seriens näst sämsta bortalag. Celta Vigo bör ta tag i taktpinnen och ettan är troligast. Då de fem senaste inbördes mötena har slutat oavgjort plockar jag dock gärna med krysset på större system. Missar matchen Augusto Solari, Celta Vigo (muskelskada)

Iago Aspas, Celta Vigo (ljumskskada)

Thiago Galhardo, Celta Vigo (knäseneskada)

Kevin Vázquez, Celta Vigo (knäseneskada)

Fernando Calero, Espanyol (knäseneskada)

David López, Espanyol (knäskada) Osäker till spel Óscar Gil, Espanyol (oklart)