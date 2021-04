"Ny viktig seger - sätter press på Liverpool, Spurs och Chelsea"

Ny vecka och nya möjligheter när vi under annandag påsk bjuds på en helengelsk kupong. Två matcher från Premier League kompletteras av sex fajter från The Championship. En serie där självförtroendet är på topp efter att fredagens Topptips, som bara bestod av fajter från den serien, satt till fin utdelning. Ett enda lag står här under två gånger pengarna på oddsmarknaden vilket visar på vilken svår rad detta är. Jag har dock gjort en noggrann analys och här är mina tankar på pränt!

Höjdaren! - 1. Everton - Crystal Palace Everton överstreckas grovt Everton har totalt sett gjort lite mer än vad som kan förväntas av klubben hittills under säsongen. The Toffees har fem poäng upp till fyran Chelsea, med två matcher mindre spelade. Skulle Carlo Ancelotti föra sitt lag till Champions League hade det såklart varit en stor framgång. Formkurvan pekar dock åt helt fel håll. Tre raka förluster (två i ligan och en i FA-cupen) gör att allt inte är frid och fröjd på Goodison Park. Jordan Pickford ser inte ut att vara redo för spel efter sin revbensskada, men däremot ska Robin Olsen vara spelklar igen. Ett härligt läge för svensken att visa att han ska vara Evertons nummer 1 under våren. I övrigt kommer det mesta som vanligt handla om Richarlison och Calvert-Lewin, de blåkläddas fantastiska anfallsduo. Totalt har duon stått för hälften av lagets ligamål. Crystal Palace ligger tryggt i mitten av tabellen och kan spela helt utan press. Roy Hodgsons mannar har överträffat sig själva, inte minst med tanke på att skadelistan stundtals varit riktigt deprimerande läsning. Det finns återigen frågetecken kring flera spelare, som till exempel Cheikhou Kouyaté, James McCarthy och Mamadou Sakho, men visst har läget ljusnat något. Framåt har Hodgson helt plötsligt flera spännande alternativ. Zaha, Eze, Benteke och Ayew är troliga startare. På bänken finns då nyförvärvet Mateta och Batshuayi som under landslagsuppehållet nätade för Belgien. Inte dåligt att få speltid hos världsettan när han har har svårt att platsa i Palace. Den stora frågan är hur det vanligtvis så täta försvaret, med Cahill i täten, klarar av Evertons förmodade anstormning. För en anstormning lär det bli. Crystal Palace trivs bra med att ligga lågt med sitt lag för att sedan sticka iväg i pilsnabba omställningar med framförallt Zaha. Det har funkat helt okej mot slutet då The Eagles har vunnit två av sina tre senaste matcher utanför London. Jag utesluter inte ännu en framgång för gästerna och när ettan streckas alldeles för hårt är det X2 som är av högsta prioritet. Missar matchen Jordan Pickford, Everton (revbensskada)

Fabian Delph, Everton (oklart)

Abdoulaye Doucouré, Everton (fotskada)

Nathan Ferguson, Crystal Palace (lårskada)

James McArthur, Crystal Palace (muskelskada)

James Tomkins, Crystal Palace (ögonskada) Osäker till spel Jean-Philippe Gbamin, Everton (hälseneskada)

Bernard, Everton (mjukdelsskada)

Nathaniel Clyne, Crystal Palace (muskelskada)

Mamadou Sakho, Crystal Palace (lårskada)

James McCarthy, Crystal Palace (ljumskskada)

Cheikhou Kouyaté, Crystal Palace (personliga skäl)

Champions League-jakten! - 2. Wolverhampton - West Ham West Ham tar tre tunga poäng Då Chelsea förlorade och Tottenham kryssade i helgen har West Ham här chansen att kliva upp på fjärdeplatsen i tabellen som ger spel i Champions League kommande säsong. Innan uppehållet gick The Hammers en vanvettig kamp mot Arsenal där Moyes mannar tappade 3-0 till 3-3. Det ska dock sägas att West Ham i den matchen hade flera klara lägen att döda tillställningen innan Arsenal fick in sin kvittering. Offensivt ser gästerna oerhört intressanta ut. Benrahma, Bowen och Lingard är en kreativ trio som huserar bakom centertanken Michail Antonio. Lingard har imponerat så mycket sedan han kom till huvudstaden att den offensiva mittfältaren tagit tillbaka sin plats i det engelska landslaget. West Ham har även fler sätt att hota på då mittfältarna Declan Rice och, framförallt, Tomas Soucek är extremt starka på fasta situationer. Wolverhampton har inte kunnat nå upp till samma höga nivå som under de två senaste åren. Närmast kommer de orangesvarta från fyra raka matcher utan seger. Det känns lite som att Vargarnas säsong dog när Raúl Jiménez skallade ihop med David Luiz. Den mexikanska anfallaren har börjat träna så smått och kan möjligen spela igen innan sommarvilan, men här är han inte tillgänglig. Wolves har verkligen inte lika många alternativ i det offensiva spelet som måndagens kombattanter. Willian José har varit en flopp sedan han kom till klubben. Brassen har faktiskt inte gjort ett enda mål för Espírito Santo. Adama Traoré har också en sämre säsong och har inte heller han nätat. Podence är åtminstone tillbaka från skada och kan möjligen få några minuter här. Spelare för spelare tycker jag att West Ham ser klart bättre ut än Wolverhampton. När lagen möttes i september var det huvudstadslaget som spände musklerna och krossade sina kombattanter med 4-0. Det lär inte bli en likadan överkörning nu, men visst känns gästerna hetare. Värdet på tvåan ser inte strålande ut, men jag väljer att plocka fram spikpistolen ändå. Missar matchen Raúl Jiménez, Wolverhampton (huvudskada)

Fernando Marcal, Wolverhampton (ljumskskada)

Darren Randolph, West Ham (höftskada)

Angelo Ogbonna, West Ham (vristskada)

Andriy Yarmolenko, West Ham (knäskada) Osäker till spel Joao Moutinho, Wolverhampton (mjukdelsskada)

Daniel Podence, Wolverhampton (muskelskada)

Pablo Fornals, West Ham (ljumskskada)

Arthur Masuaku, West Ham (knäskada)