"Nytt bakslag för Zlatan"

Höjdaren! - 1. Norwich - Manchester United United streckas hårt Manchester United har fått en fin start under Röjar-Ralf Rangnicks ledning. Crystal Palace besegrades med 1-0 förra helgen efter att Fred av alla satt dit ett riktigt vackert mål. Samtidigt ska det inte dras alltför stora växlar av den trepoängaren för spelmässigt var det en bedrövlig tillställning från båda lagen. Manchester United hade faktiskt en xG på 0,87 vilket såklart är lågt i en hemmamatch mot ett lag som Palace. Positivt för oss blågula landslagsfans var att Elanga fick hoppa in. Ralf verkar gilla Josephs son för han fick även starta i veckans Champions League-match mot Young Boys. Där spelade United med reservlaget så att det inte blev seger mot schweizarna (1-1) är egentligen helt ovidkommande. United vädrar morgonluft och har fått med sig fina resultat de senaste veckorna. De spelmässiga prestationerna har dock inte varit av allra högsta märke. Norwich är jumbo i Premier League och det mesta talar för att Kanariefåglarna får ta hissen ner till The Championship. Närmast kommer de gröngula från en 0-3-förlust mot Tottenham. En titt på expected goals visar dock att siffrorna blev lite väl stora i den matchen. Innan det nederlaget har Norwich fyra raka omgångar med poäng och visst ser de stabilare ut under Dean Smiths ledning jämfört med när Daniel Farke hade ansvaret. Gibson och Hanley kommer få jobba hårt i mittförsvaret för att hantera Ronaldo och frågan är om Smith spelar med tre centrala backar och slänger in unge Omobamidele för att få lite extra säkring. Vänsterbacken Brandon Williams kommer i vilket fall som helst inte delta då han är utlånad från just Manchester United. Framåt hänger det mesta på Teemu Puuki som har stått för fem av lagets åtta mål under hösten. Det är inget snack om att Manchester United är det bättre laget och att de ska gälla som ganska klara favoriter till att ta hem tre poäng. Samtidigt tar de fler poäng än de förtjänar just nu (de är faktiskt det lag som sprungit näst bäst i ligan sett till expected points) och mot ett Norwich som slåss om varenda boll kan det bli lurigt. Den överstreckade tvåan får genast sällskap av krysset. Missar matchen Anthony Martial, Manchester United (knäskada)

Paul Pogba, Manchester United (lårskada)

Milot Rashica, Norwich (ljumskskada)

Christoph Zimmermann, Norwich (vristskada)

Brandon Williams, Norwich (ej tillgänglig) Osäker till spel Raphaël Varane, Manchester United (knäseneskada)

Edinson Cavani, Manchester United (oklart)

Aaron Wan-Bissaka, Manchester United (mjukdelsskada)

Sam Byram, Norwich (oklart)

Mathias Normann, Norwich (magskada)

Skrällchansen! - 2. Udinese - Milan Milan överskattas Nej du Zlatan, det blev inget i den där Champions denna säsong heller. Milan torskade hemma mot Liverpool trots att britterna inte hade någonting att spela för och roterade friskt i sin elva. Ett misslyckande från Rossoneris sida som nu får satsa all energi på ligaspelet istället. Där leder de rödsvarta inför helgens matcher och har två raka segrar i ryggen. Det ska dock sägas att de vinsterna plockades mot jumbon och nästjumbon i Serie A. Simon Kjaer är borta resten av säsongen och det är ett monumentalt avbräck för gästerna. Dansken var strålande i försvaret och det känns inte alls lika tryggt med Tomori och Romagnoli. Framåt handlar det mesta om Zlatan Ibrahimovic, speciellt när Olivier Giroud är skadad. Svensken gjorde dock en ganska svag insats mot Liverpool och med Rebic och Leao tveksamma till spel ser offensiven ganska tunn ut. Udinese har bara vunnit en match sedan september månad, men det är sällan de svartvita blir blåsta av stolen. Zebrorna har trots allt bara torskat tre av sina tio senaste ligamatcher och samtliga nederlag under den perioden har kommit på resande fot. Samir är avstängd nu och det är ett avbräck för värdarna, men både Walace och Moline kommer tillbaka från botbänken. Framåt ser Udinese ganska spännande ut med Deulofeu som kreatör bakom centertanken Beto. Success, Nestorovski och Pussetto är tre andra spelare som vet vart målet är beläget. Robert Pereyra har problem med en axel och är tveksam till spel, men det är annars en sevärd spelare. Udinese har tagit poäng i sex av åtta hemmamatcher under hösten och kommer inte ge slaget förlorat på förhand nu heller. Milan har bättre spelare och kommer såklart sluta före Udinese i tabellen, men här överstreckas de ganska grovt. Något som är ganska vanligt för Zlatans lag då många tippare tänker med hjärtat. I Udine har Milan bara segrat vid tre av sina nio senaste besök och en hemmaseger skulle verkligen sätta fart på utdelningen. Jag gör det enkelt för mig och målar på med alla tecken redan från start. Missar matchen Samir, Udinese (avstängd)

Simon Kjaer, Milan (knäskada)

Pietro Pellegri, Milan (ljumskskada)

Olivier Giroud, Milan (knäseneskada)

Davide Calabria, Milan (vadskada)

Alessandro Plizzari, Milan (knäskada) Osäker till spel Roberto Pereyra, Udinese (axelskada)

Rafael Leao, Milan (muskelskada)

Ante Rebic, Milan (knäseneskada)