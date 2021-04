"Nytt kontrakt står på spel"

Höjdaren! - 1. Arsenal - Everton Arsenal visar klassen Arsenal stod för en plattmatch mot Fulham i helgen, men fick med sig en pinne efter att Eddie Nketiah tryckt in 1-1 i den 97:e minuten. Därefter blev det fullständig kaos i klubben. Arsenal gick med i Super League och möttes av enorm kritik från fansen som till sist fick klubben att backa. Supportrarna har dock inte glömt sveket från de amerikanska ägarna, det planeras en stor manifestation kring Emirates mot Kroenke inför denna match. Det är något som bör göra spelarna än mer angelägna att visa för sina fans att det finns något att tro på. Jag tror därför att The Gunners kommer göra en riktigt bra prestation. Lacazette och Aubameyang saknas båda och det ställer till det lite för Arteta. Samtidigt kan Nketiah, Pépé och Martinelli alla spela striker. Dessutom finns Saka och Smith-Rowe att tillgå i offensiven. Ingen dålig uppställning. Everton ligger tre pinnar före Arsenal inför fredagens batalj, men har sex raka tävlingsmatcher utan seger. Calvert-Lewin har saknats på grund av en skada och det har märkts. Nu är dock den engelske anfallaren tillbaka i träning och lär få speltid i norra London. Tillsammans med Richarlison och James Rodríguez bildar han en sylvass offensiv trio som hemmalaget får jobba hårt för att hantera. Närmast kommer The Toffees från en 2-2-match mot Tottenham där Everton var det klart bättre laget. Gylfi Sigurdsson noterades för båda målen då och startade på mitten tillsammans med Allan och Davies. En trio som gjorde det bra mot Spurs, men som saknar lite tyngd. Gomes är troligen tillbaka i truppen igen men viktiga Doucouré saknas alltjämt. Ett jobbigt avbräck. Arsenal har ett tungt mittfält där Partey är navet. Ghananen kommer bli en nyckelspelare här. Hemmalagets viktigaste match för säsongen ska spelas på torsdag då det vankas semifinal i Europa League mot Villarreal. Arteta vill säkerligen undvika fler skador, men då det är nästan en vecka till den matchen tror jag att han kommer spela sin absolut starkast tillgängliga elva här. Då blir det svårt för Everton. Trolig etta. Missar matchen Kieran Tierney, Arsenal (knäskada)

David Luiz, Arsenal (knäskada)

Alexandre Lacazette, Arsenal (knäseneskada)

Abdoulaye Doucouré, Everton (fotskada)

Jean-Phillipe Gbamin, Everton (knäskada) Osäker till spel Pierre-Emerick Aubameyang, Arsenal (malaria)

Martin Ödegaard, Arsenal (vristskada)

Yerry Mina, Everton (muskelskada)

Bottenfajten! - 1. Augsburg - Köln Köln löser poäng Augsburg ligger som väntat på den undre halvan av tabellen, men har ändå lite marginal ner till lagen i den absoluta botten. Till Köln och Hertha Berlin, som ligger på nedflyttnings- respektive kvalplats, skiljer det sju pinnar. Det behövs några poäng till för att helt säkra det nya kontraktet och för att lyckas med det krävs det bättre insatser än i tisdags. Då fick Augsburg rättmätigt stryk med 0-2 mot Eintracht Frankfurt. Alfred Finnbogason har varit skadad under stora delar av säsongen, men är nu tillbaka. Han fick hoppa in mot Eintracht och efter bara sju minuter på plan fick islänningen förtroendet att lägga en straff. Det gjorde han minst sagt mindre bra. Finnbogason försökte lägga en lös boll mitt i mål men sköt istället någon meter över ribban. Med sådana missar går det inte att vinna fotbollsmatcher. Köln hade å sin sida betydligt bättre lycka under veckan. De tog sin första seger på två månader när guldjagande RB Leipzig slogs tillbaka med 2-1. Lagkaptenen, och den före detta tyske landslagsmannen, Jonas Hector noterades för båda målen där framförallt den andra fullträffen tåls att se både två och tre gånger. Hector satte då dit bollen med ett distinkt vänsterskott efter en vacker klackpassning av Duda. Hector och Duda var riktigt bra i matchen och även mittbacken Bornauw samt Skhiri på det defensiva mittfältet stod för stabila insatser. Arminia Bielefeld vann dock sin match samtidigt och därmed har Köln fortfarande fyra poäng upp till säker mark i tabellen när det återstår fyra omgångar att spela. Då ska det också sägas att Hertha Berlin, som ligger på samma poäng som Köln, har två matcher färre spelade. Köln måste således gå för tre poäng och den nye tränaren Friedhelm Funkel verkar ha fått igång laget på sin korta tid i klubben. Jag håller besökarna något högre och stannar tvåan under 40 procent är det helt klart första tecken att rita ner. Räcker plånboken till föredrar jag dock att få med även krysset. Tre av de fyra senaste inbördes mötena har trots allt slutat oavgjort. Missar matchen Felix Uduokhai, Augsburg (avstängd)

Tim Civeja, Augsburg (ljumskskada)

Kingsley Ehizibue, Köln (avstängd)

Sebastian Andersson, Köln (knäskada)

Jan Thielmann, Köln (muskelskada)

Ismail Jakobs, Köln (vristskada) Osäker till spel Noah-Joel Sarenren-Bazee, Augsburg (sjuk)