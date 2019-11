"Ödesmatch - Dortmund tar revansch"

Höjdaren! - 1. Borussia Dortmund - Inter

Dortmund tar revansch

Det var en stentuff tillställning när dessa två klubbar drabbade samman på Giuseppe Meazza i Milano i den tredje omgången. Det var på det stora hela en ganska tillknäppt match där Inters starka defensiv vann matchen åt italienarna. Nu blir det svårare att hålla emot i 90 minuter på ett gungande, sjövilt Signal Iduna Park.

Här har Borussia Dortmund inte förlorat någon match sedan derbyt mot Schalke förra våren. I ligaspelet har de gulsvarta bland annat krossat Bayer Leverkusen med 4-0 och Wolfsburg med 3-0 under hösten. Marco Reus fick bytas ut i helgens vinstmatch mot Wolfsburg, men Mario Götze hoppade in och satte dit 3-0 på straff i slutet av matchen.

Reus är tveksam till spel och visst är det ett avbräck. Thorgan Hazard, Julian Brandt, Jadon Sancho och Paco Alcácer ska ändå klara av att sköta offensiven utan den tyska storstjärnan. På det stora hela har Dortmund en väldigt bred trupp med flera alternativ på alla positioner, och då skadeläget förutom Reus ser strålande ut ska hemmalaget gälla som favoriter här.

Inter besegrade Bologna med 2-1 i helgen efter att Lukaku satt dit en straff på övertid. Det var belgarens andra mål i den matchen och därmed ligger han tvåa i Serie A:s skytteliga. Tillsammans med Lautaro Martínez bildar han en fruktad duo längst fram. Samtidigt är Skriniar, De Vrij och Godín väldigt svårforcerade längst bak. Här lär de få att göra.

Inför denna match står båda lagen på fyra poäng och då Barcelona står på sju pinnar och samma dag möter Slavia Prag på hemmaplan vore en förlust ödesdiger inför fortsättningen. Borussia Dortmund behöver gå för det då de förlorade i Milano och därmed ligger trea i gruppen på inbördes möten. Räkna med full fart framåt från Favres mannar. Då ska ettan hållas som troligast. Helt okej spiketta om den håller sig under 40 procent.

Missar matchen

Alexis Sánchez, Inter (vristskada)

Osäker till spel

Marco Reus, Borussia Dortmund (vristskada)

Marcel Schmelzer, Borussia Dortmund (höftskada)

Danilo D’Ambrosio, Inter (tåskada)

Målfesten! - 2. Chelsea - Ajax

Ovisst supermöte på Stamford Bridge

Jag utlovade målkalas när dessa två lag möttes i den förra omgången i Amsterdam. Då såg det länge ut att sluta 0-0. I den 86:e minuten kunde dock den inbytta belgaren Michy Batshuayi trycka in matchens enda mål ribba in. Skönt för The Blues som gick upp i ledning i Grupp H med sex pinnar. Ajax är tvåa på samma poängantal.

Chelsea har under en lång period presterat oerhört bra. Bortsett förlusten mot Manchester United i Ligacupen, där Frank Lampard roterade friskt i truppen, har Chelsea sju raka segrar mot helt okej motstånd. Imponerande! Tammy Abraham, Mason Mount och Willian har sett farliga ut hela säsongen. Nu har dessutom Christian Pulisic och Callum Hudson-Odoi börjat röra på sig.

Då är det en ruskig offensiv The Blues har att tillgå, världsmästaren Olivier Giroud har inte ens nämnts i den uppräkningen. Bakåt läcker det desto mer, speciellt när inte städgumman N’Golo Kanté varit med på grund av skadekänning. Den energiske fransmannen tränar återigen med laget men frågan är om inte Lampard tar det säkra före det osäkra när det gäller mittfältarens rehabilitering.

Ajax har besegrat både Valencia och Lille med 3-0 under Champions League-hösten och är precis som i fjol ett väldigt sevärt lag. Hemma i Holland har de tryckt in fler än tre baljor per match i ligaspelet. I fredags blev det 4-2 mot Zwolle efter att Promes och Neres stått för två fullträffar vardera. Mot ett ganska generöst hemmaförsvar lär Ajax skapa chanser även på Stamford Bridge.

Även Ajax har dock en del osäkra spelare. Edson Álvarez, Lisandro Martínez och Donny van de Beek riskerar alla att missa matchen i västra London och det hade såklart varit rejäla avbräck. Två lag som helt klart har offensiven som sitt signum. Det kan mycket väl smälla rejält här. Då är 1/2 ett bra drag att ta till.

Missar matchen

Ruben Loftus-Cheek, Chelsea (hälseneskada)

Osäker till spel

Antonio Rüdiger, Chelsea (ljumskskada)

N’Golo Kanté, Chelsea (ljumskskada)

Andreas Christensen, Chelsea (knäseneskada)

Ross Barkley, Chelsea (vristskada)

Donny van de Beek, Ajax (knäseneskada)

Edson Álvarez, Ajax (munskada)

Lisandro Martínez, Ajax (knäskada)