"Ödesmatch - Sverige tar tre blytunga poäng"

Klackarna slår i taket när vi dansar in i helgen med ett Topptips av högre makters nåde denna fredag. Tisdagens Topptips hittade hela vägen hem och även om utdelningen blev skral är det ändå skönt att känna att formen är där den ska vara. 500.000 i extrapengar är en saftig krydda till denna kupong och utan vidare tar vi oss an den med full kraft!

Ödesmatchen! - 1. Sverige - Slovakien Blågult tar tre blytunga poäng Efter en perfekt genomförd matchplan och storspel av Robin Olsen mellan stolparna lyckades Sverige roffa åt sig en pinne via 0-0 mot Spanien. Hur det såg ut bryr jag mig inte ett dugg om, ty poäng är det viktigaste i ett mästerskap. Här lär med det sagt alla offensivt törstande kranar fyllas med vatten då ett betydligt mer framåtlutat Sverige är att vänta när Slovakien står på andra sidan. Forsberg, Isak och Berg får därmed syssla med det de trivs allra bäst med, nämligen att sy ihop målchanser. Dejan Kulusevski beräknas dessutom vara åter i truppen, men att Juventus-spelaren ska knipa en startplats är inte särskilt troligt. Jag är fylld av förväntan inför denna kamp och att Blågult ska ses med ett ganska klart favoritskap mot detta Slovakien råder det inget tu tal om. Sköter Janne Andersson och company sina kort rätt ligger mästerskapets första trepoängare nära till hands. Slovakien imponerade också i sin premiär mot Polen, åtminstone resultatmässigt. 2-1-segern innebär ett oväntat pangläge att ta sig vidare från gruppen. Spelmässigt blev jag dock inte våldsamt imponerad av det som Stefan Tarkovic och hans adepter presterade. Slovakerna hade uppenbara problem i det uppställda anfallsspelet och de båda målen var snarare slumpartade än frukten av en väl fungerande offensiv. Milan Skriniar är absolut en spelare som förtjänar ett omnämnande då han avgjorde matchen med sitt 2-1-mål, men främst ska han nämnas för att mittbacken höll Robert Lewandowski stången. Här har jag emellertid svårt att se Skriniar vara den avgörande skillnaden. Sverige besitter fler hot än vad Polen gör och gjorde och det ska också nämnas att slovakerna hjälptes enormt av att polackerna fick Krychowiak utvisad med dryga halvtimmen kvar att spela. Mot en fulltalig opponent av svenskarnas kaliber får Slovakien en svettig eftermiddag framför sig. Jag gillar ettan starkt och håller den sig runt 50 procent finner jag ingen anledning att gardera. Sverige vinner! Missar matchen Mattias Svanberg, Sverige (sjukdom) Osäker till spel Mikael Lustig, Sverige (ljumskskada)

Ivan Schranz, Slovakien (lårskada)

Derbyt! - 3. England - Skottland Ekande sång över öarna Om vi bortser från Sveriges matcher är det här en kamp jag skulle gett väldigt mycket för att uppleva på plats. Derbyt mellan England och Skottland ska avgöras på Wembley och det råder inga större tvivel om att nationalsångerna kommer att eka över vattnet som omger de brittiska öarna. Benskydd är inte att förglömma för någon av de 22 spelarna som kommer att äntra planen då det lär smälla något djävulskt i närkamperna. England inledde detta EM med att betvinga Kroatien med 1-0. Insatsen var en stabil sådan och känslan är att The Three Lions sparade på vissa krafter i hettan som omgav Wembley. Kalvin Phillips stora genombrott för den breda massan blev ett faktum då han – förutom att plocka bort Kroatiens högkaratiga mittfält – också spelade fram till Raheem Sterlings segermål. Kan Phillips fortsätta på inslagen väg får Jordan Henderson svårt att ta tillbaka sin plats på mittfältet. Framåt finns oändligt med spets i detta England och det faktum att Jadon Sancho inte ens fanns med på bänken mot Kroatien vittnar om alla alternativ som Gareth Southgate har att laborera med. Kane, Sterling, Foden, Mount, Rashford och Grealish är alla potentiella matchvinnare mot vilken nation som helst och för att hålla nämnda herrar i schack behöver Skottland prestera något alldeles extra på Wembley. Steve Clarkes mannar skapade mängder med chanser mot Tjeckien, men de skott som tjeckernas försvar inte blockade saknade tillräckligt med kvalitet för att överlista Vaclík i målet. Det blir onekligen tuffare emot för kiltbärarna denna afton, men med motivation i överflöd lär de ändå komma till sina lägen. Kan Adams och Dykes ställa in siktet lite bättre samtidigt som McGinn, Robertson och McTominay gör sitt för att skapa möjligheter vill jag inte helt utesluta skottarnas poängchans. Ettan är hur man än vrider och vänder på det en trolig sådan, men i en så oerhört laddad match vill jag ändå säkerställa med ett kryss på större system. England har allt att förlora och det skulle inte vara en skräll av bragdartat mått om gästerna fick med sig en pinne från den engelska nationalarenan. 1X liras på större system. Missar matchen Dean Henderson, England (höftskada) Osäker till spel Harry Maguire, England (ankelskada)

Jordan Henderson, England (ljumskskada)

Jack Grealish, England (smäll)

Kieran Tierney, Skottland (vadskada)