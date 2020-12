"Omöjlig (?) uppgift - City storfavoriter"

Storfavoriten! - 2. Manchester City - West Bromwich

Omöjlig (?) uppgift för West Bromwich

West Bromwich har inte haft någon enkel återkomst till Premier League. En seger efter tolv omgångar gör att The Baggies är nästjumbo i tabellen. Under lördagen stod WBA upp bra borta mot Newcastle men föll efter ett sent insläppt mål signerat Gayle. Det har läckt för mycket bakåt under hela hösten, 25 insläppta mål är sämst av samtliga lag i serien.

Rutinerade Branislav Ivanovic är dock en spelare som har kapacitet att stänga ner motståndarna tillsammans med nigerianen Semi Ajayi. Här kommer de sättas på hårt prov och förmodligen kommer inte WBA ha speciellt mycket boll. Istället kommer vi få se ett bortalag som står lågt med hela laget och försöker kontraslå på Robinson eller Grant.

Manchester City spelade derby mot United i helgen och det var i ärlighetens namn en match som inte alls levde upp till hypen. 0-0 slutade matchen och målchanserna var lätträknade. Det har varit de ljusblåas stora problem under hösten, att förvandla bollinnehav till målchanser. Hittills har Guardiolas mannar “bara” mäktat med 17 mål på elva matcher i seriespelet.

Med tanke på att Manchester City har snittat en bra bit över två mål per match under de senaste säsongerna är det en märkbar försämring. Sterling, Jesus, Mahrez och de andra behöver ställa in siktet för Slaven Bilic kommer ställa upp med ett riktigt igelkottsförsvar här som verkligen inte blir enkelt att ta sig förbi. Kan Kevin de Bruyne, som så många gånger förr, leverera den avgörande passningen?

City är såklart monumentalt stora favoriter och oddsbolagen ligger i trakterna kring 1,10 på ettan. Det innebär att en streckning runt 90 procent på hemmaseger faktiskt är rimligt. Får värdarna in en boll tidigt kan det rinna iväg ordentligt men ju längre tid det går utan mål desto starkare känner sig såklart West Bromwich. På större system kostar jag på mig ett rensande kryss.

Missar matchen

Eric García, Manchester City (oklart)

Matheus Pereira, West Bromwich (avstängning)

Hal Robson-Kanu, West Bromwich (handledsskada)

Conor Townsend, West Bromwich (knäskada)

Osäker till spel

Sergio Agüero, Manchester City (magproblem)

Sam Field, West Bromwich (knäskada)







Spiken! - 5. Werder Bremen - Borussia Dortmund

Reaktion från Dortmund

Borussia Dortmund har inte alls klarat av dubbelspelandet med Champions League och Bundesliga. Endast en seger på de fem senaste ligamatcherna är inte bra nog och 1-5 mot nykomlingen Stuttgart var en smäll som hette duga. Efter torsken gick Hummels ut och kritiserade tränaren Lucien Favres taktik öppet och bara några timmar senare fick Favre sparken.

De gulsvarta leds därför av Edin Terzic under tisdagen. En ny röst brukar innebära att flera spelare får en nytändning och här bör vi får se ett koppel hungriga lirare som vill visa upp sig. Visst dras Borussia med en del skador, bland annat på det norska fenomenet Haaland, men med Reus, Sancho, Morey, Brandt och Moukoko i offensiv riktning finns det enorm potential ändå.

Werder Bremen hade en positiv start på säsongen men har nu fallit tillbaka till gamla synder. Tre raka förluster och inte en enda seger sedan början av oktober månad gör att Augustinssons gäng sjunker i tabellen. Nu skiljer det bara fyra pinnar ner till Arminia Bielefeld på kvalplats. De grönvita tvingades kvala sig kvar i Bundesliga förra säsongen och vill verkligen inte bli indragna i bottenstriden igen.

Framåt är Bremen väldigt beroende av att unga Josh Sargent har en bra dag nu när Milot Rashica, Niclas Füllkrug och Davie Selke alla är skadade. Kevin Möhwald har bara nätat en gång medan United-talangen Tahith Chong ännu är mållös. Jag tror Werder Bremen får svårt att hitta rätt mot ett ruggigt motiverat Borussia Dortmund. Då sätts stort tryck på backlinjen med Toprak och Friedl.

Bremen har släppt in nio mål på sina tre senaste ligamatcher och kommer sättas under stort tryck igen. När Dortmund var på besök på Weserstadion i fjol vann de med 2-0 och här kommer de gulsvarta komma i våg efter våg. Jag tror vi kommer få se ett helt annat bortalag än i helgen och tvåan spikas utan några som helst betänkligheter.

Missar matchen

Davie Selke, Werder Bremen (lårskada)

Niclas Füllkrug, Werder Bremen (vadskada)

Milot Rashica, Werder Bremen (oklart)

Erling Braut Haaland, Borussia Dortmund (muskelskada)

Thomas Delaney, Borussia Dortmund (ryggskada)

Marcel Schmelzer, Borussia Dortmund (knäskada)

Thomas Meunier, Borussia Dortmund (vadskada)

Thorgan Hazard, Borussia Dortmund (knäseneskada)