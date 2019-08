"Överraskning i premiären"

Premiären! - 1. Luton - Middlesbrough

Luton överraskar

Det blev serievinst i League One för Luton i fjol och därmed tog de sig upp till den engelska andraligan. Där väntar Middlesbrough som varit ett topplag i The Championship sedan de trillade ur Premier League säsongen 2016/17. Ingen lätt uppgift, men ett ruskigt hemmastarkt Luton lär inte ha gett slaget förlorat på förhand.

I fjol var The Hatters omöjliga att rå på hemma på Kenilworth Road. De förlorade faktiskt inte en enda match här på hela säsongen. En stor anledning till detta var James Collins som tryckte in 25 baljor förra säsongen och med det vann skytteligan i League One. Collins gjorde också mål från elva meter när Luton besegrade Maritimo i en träningsmatch för en dryg vecka sedan.

Ett bevis på vilken fin säsong värdarna gjorde i fjol är att både James Justin och Jack Stacey har sålts till Premier League-klubbar för fina summor. Istället har Luton fått vara “sluga” och hämta in billiga spelare som Simon Sluga, Ryan Tunnicliffe och Callum McManaman. Det är spelare som vet vad som krävs på den här nivån.

Middlesbrough misslyckades med att ta sig till playoff i våras och det blev droppen för Tony Pulis som lämnat klubben. In har istället Jonathan Woodgate kommit för att föra den nordligt belägna klubben tillbaka till det engelska finrummet. Det blir dock ingen enkel uppgift för under sommaren har stjärnor som Flint, Mikel, Braithwaite och Downing alla lämnat Boro.

Nykomlingar har en förmåga att sprattla till i början av säsongen och Luton har sett fram emot denna dag under en väldigt lång tid. Mot ett Middlesbrough, som ser sämre ut än förra säsongen, ska de absolut ha chans att ta poäng. Luton har trots allt inte torskat en hemmamatch i ligaspel sedan mars 2018. Med en överstreckad tvåa blir 1X valet.

Spiken! - 3. Zwolle - Willem II

Bra värde på Zwolle

Willem II var verkligen en frisk fläkt i Eredivisie förra säsongen då de slutade på en tiondeplats. Den framgången kan nästan helt och hållet förklaras genom att titta på skytteligan där Fran Sol och Alexander Isak delade på 13:e-platsen med 13 baljor vardera, detta då de bara spelade en halv säsong var i klubben.

Nu finns det dock varken någon Isak eller någon Sol kvar i klubben och molnen börjar hopa sig över gästerna från Tilburg. Även den viktiga offensiva mittfältaren Daniel Crowley har lämnat klubben för engelska Birmingham. Truppen ser nu faktiskt ganska tunn ut och det bör bli en svår premiär.

Zwolle hamnade betydligt längre ner i tabellen i fjol och klarade sig faktiskt kvar i högstaserien utan kval med endast sex poängs marginal. På hemmaplan var de dock inte alls så pjåkiga. Värdarna tog poäng i mer än hälften av sina matcher på Mac3Park Stadion.

Den viktigaste värvningen gjorde hemmalaget redan i vintras. Då hämtades Lennart Thy in från Turkiet och det var en fantastisk värvning. Han stod för nio mål på 17 ligamatcher och har sett fortsatt het ut nu under försäsongen. Bland annat stod Thy för ett av målen när Zwolle imponerande nog spelade 2-2 mot Pontus Wernblooms PAOK.

En premiär är alltid lurig och Willem II har vunnit fyra av de fem senaste mötena mellan lagen. Trots det ska Zwolle ses med väldigt god chans att plocka hem alla tre poängen här. Gästerna ser betydligt sämre ut än förra säsongen medan värdarna varit starka under försäsongen. När det dessutom verkar bli fint värde på ettan är det bara att spika på.

Missar matchen

Kenneth Paal, Zwolle (avstängd)

Sam Kersten, Zwolle (avstängd)

Damil Dunkerlui, Willem II (avstängd)