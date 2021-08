"Överstreckning - ovisst möte väntar Inter"

Överstreckningen! - 1. Hellas Verona - Inter Ovisst i Verona De regerande italienska mästarna Inter fick en perfekt start på säsongen när de krossade Genoa med 4-0. Nyförvärven Calhanoglu och Dzeko hamnade båda i målprotokollet och visade att de kommer bidra med en hel del. Mittfältet med Calhanoglu, Barella och Brozovic såg riktigt spännande ut. Nu kommer dessutom Lautaro Martínez tillbaka från sin avstängning och bör ta en plats i startelvan. Trots att Calhanoglu, Dzeko och även Dumfries tillkommit går det inte att komma ifrån att truppen känns svagare än i fjol. Lukaku har sålts för en bit över miljarden till Chelsea och Hakimi har gått till PSG. Dessutom är Christian Eriksens framtid ytterst oviss. De blåsvarta var visserligen ett av seriens starkaste bortalag förra säsongen, men de tappade trots allt poäng i åtta av 19 fajter på resande fot. Hellas Verona hade en tung premiär mot Sassuolo där allt gick emot. Miguel Veloso visades ut redan i den första halvleken och trots ett tappert försök kom de aldrig närmare än 2-3. När Hellas är elva man på banan är de dock ett lag att räkna med. Frabotta har värvats in från Juventus och Hongla har lånats in från Antwerp, något som förstärkt truppen ytterligare. Dessutom har lånen av Ceccherini och Baràk förvandlats till köp. Barák visade under sommarens Europamästerskap vilken bra spelare det är och han var också Veronas bästa målskytt den gångna säsongen med sina sju fullträffar. I premiären mot Sassuolo handlade dock det mesta om Mattia Zaccagni som stod för dubbla fullträffar. De två kommer starta bakom Kalinic nu, en trio som Inters försvar får se upp med. Givetvis kliver Inter in som favoriter, men tvåan kommer troligen streckas för högt. Hellas Verona har tagit poäng i två av de fyra senaste hemmamötena mot gänget från Milano och får värdarna bara till en fullträff ska de inte vara slagna på förhand. Räcker pengarna till bör alla tecken ges utrymme. Missar matchen Miguel Veloso, Hellas Verona (avstängd)

Alexis Sánchez, Inter (muskelskada)

Roberto Gagliardini, Inter (knäskada)

Christian Eriksen, Inter (hjärtproblem)

Höjdaren! - 5. Borussia Dortmund - Hoffenheim Svängig match att vänta i Dortmund Borussia Dortmund är ett mycket sevärt lag. De spelar en intensiv fotboll som i sina bästa stunder är oerhört svår att stoppa. Något de gulsvarta visade i premiären när de körde över Eintracht Frankfurt med 5-2. Det finns också en viss undantagsspelare längst fram som gjorde tre mål och två assist i den matchen. Erling Braut Haaland är ett unikum och det är bara att njuta för Borussia-fansen så länge norrmannen är kvar i klubben. Efter premiären har det gått sämre för BVB. 1-3 i Supercupen mot Bayern München och 1-2 i ligan mot Freiburg var två sämre resultat. Framförallt släpper Dortmund in alldeles för många mål. Med halva försvarsstyrkan på skadelistan har Witsel fått gå ner och hjälpa Akanji på mittbacken medan Passlack huserar på högerbacken. Det är ingen linje som skrämmer slag på motståndarna direkt. Hoffenheim har precis som Dortmund gjort sex mål framåt på de två första omgångarna, men har samtidigt bara släppt in två. Vogt och Posch är ett stabilt mittbackspar och mellan stolparna står rutinerade Baumann som har elva säsonger som ordinarie i Bundesliga bakom sig. De kommer få jobba hårt mot Reus, Haaland och Malen, men visst finns förutsättningar för att stå emot. Framåt har det mesta handlat om Andrej Kramaric under de senaste åren. Kroaten har visserligen inte nätat under de två första omgångarna men däremot stått för tre assist. Med Bebou coronasjuk och tveksam till spel bildar Kramaric troligen anfallspar med israelen Dabbur. Den före detta Dortmund-spelare Bruun Larsen, som gjorde mål förra helgen, lär starta på vänsterkanten. Han ska kunna skaffa sig ett övertag på Passlack. Borussia Dortmund kliver ut som stora favoriter på Signal Iduna Park, men Hoffenheim är något av ett bogey team för de gulsvarta. Värdarna har bara en seger på de sju senaste inbördes mötena. Detta i kombination med en skadedrabbad backlinje gör att den överstreckade ettan lockar föga. Alla tecken behövs omedelbart i Tyskland. Missar matchen Thorgan Hazard, Borussia Dortmund (vristskada)

Somaïla Coulibaly, Borussia Dortmund (knäskada)

Mateu Morey, Borussia Dortmund (knäskada)

Nico Schulz, Borussia Dortmund (muskelskada)

Dan-Axel Zagadou, Borussia Dortmund (knäskada)

Benjamin Hübner, Hoffenheim (knäskada)

Ermin Bicakcic, Hoffenheim (knäskada)

Håvard Nordtveit, Hoffenheim (höftskada)

Pavel Kaderabek, Hoffenheim (vadskada) Osäker till spel Marcel Schmelzer, Borussia Dortmund (knäskada)

Thomas Meunier, Borussia Dortmund (sjukdom)

Ihlas Bebou, Hoffenheim (corona)