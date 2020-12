"Oviss tillställning - Spurs tar emot Leeds"

Det spelas inte speciellt många matcher på nyårsdagen vilket gör att fredagens Topptips är uppdelat på två dagar. Det är en mycket trevlig rad med matcher från Premier League, La Liga, Bundesliga och The Championship. Dessutom ska vi titta till det prestigefyllda Glasgow-derbyt Old Firm. Visst ska vi inleda året med åtta härliga rätt!

Höjdaren! - 4. Tottenham - Leeds

Två stilar möts i London

Det är verkligen två helt olika tränare som drabbar samman under lördagen. Leeds ledare Marcelo Bielsa förespråkar fart, flärd och en flödande offensiv. Något som lett till att Leeds varit inblandade i flera väldigt sevärda matcher. Spurs coach José Mourinho har ett annat sätt att se på fotboll och brukar snarare sikta på att få in en tidig boll för att sedan parkera bussen.

Ett tidigt mål fick Tottenham verkligen in i senaste matchen mot Wolverhampton. Ndombélé satte då dit 1-0 efter bara en minut. Matchen slutade dock 1-1 och därmed var fjärde raka poängtappet ett faktum. Spurs skulle också ha spelat match mot Fulham under onsdagen, men den ställdes in på grund av flera coronafall hos The Cottagers. Mourinho la ut ett klipp på Instagram där han var irriterad på den bristande informationen angående matchen, men portugisen är säkerligen lite smånöjd med att flera viktiga pjäser fått lite extra vila.

Leeds var däremot i farten i veckan när de besökte The Hawthorns för match mot WBA. Där fick The Lilywhites tidigt hjälp av ett oerhört märkligt självmål signerat Sawyers men därefter var det bara ett lag på banan. Rodrigo, Klich och Raphinha sprang åttor runt WBA:s försvar och innan krutröken hade skingrats stod det 5-0 till Leeds.

Givetvis är det tuffare motstånd för Bielsas gossar nu, men Leeds har bara ett sätt att spela på. Det kommer bli full fart framåt direkt och troligen startar gästerna med samma elva nu som mot WBA om Klich lyckats skaka av sig sin smäll på benet. Det innebär en centrallinje med Bamford, Rodrigo och Phillips. Det är spelare som inte hade gjort bort sig i något av seriens topplag. Vissa frågetecken finns dock för backlinjen nu när Berardi och Koch återfinns på skadelistan.

Leeds har stundtals haft svårt att hålla tätt när de ställs mot de bättre lagen i serien. Fyra insläppta mot Liverpool, fyra mot Leicester, tre mot Chelsea och sex mot Manchester United talar sitt tydliga språk. Samtidigt har Tottenham bara gjort tre mål på sina fyra senaste matcher i högstaligan och spelet har varit torftigt de senaste veckorna. Läge att plocka med alla tecken redan från start.

Missar matchen

Gareth Bale, Tottenham (vadskada)

Giovani Lo Celso, Tottenham (knäseneskada)

Robin Koch, Leeds (knäskada)

Gaetano Berardi, Leeds (knäskada)

Adam Forshaw, Leeds (höftskada)

Osäker till spel

Lucas Moura, Tottenham (oklart)

Vinícius Morais, Tottenham (oklart)

Liam Cooper, Leeds (magskada)

Diego Llorente, Leeds (ljumskskada)

Mateusz Klich, Leeds (benskada)

Derbyt! - 5. Rangers - Celtic

Maktskifte i Skottland

Celtic har vunnit den skotska ligan nio år på raken. Nu ser den sviten ut att brytas. Inför lördagens derby skiljer det faktiskt hela 16 poäng ner till tvåan Celtic. Visserligen har Steven Gerrards mannar tre matcher mer spelade, men ändå. 19 segrar och två oavgjorda på 21 omgångar är ett ruggigt facit. Under onsdagen kom ännu en trepoängare när St. Mirren avfärdades med 2-0.

Morelos och Roofe noterades för målen då och den offensiva bredden är ruggig. Samtidigt förtjänar försvaret ett omnämnande då The Teddybears bara har släppt in fem mål så här långt. Mot St. Mirren tog svenske Filip Helander plats i backlinjen bredvid Goldson, Barisic och Tavernier. Det var Helanders tredje 90-minutare på de fyra senaste omgångarna. Annars har svensken turats om med Balogun om en plats bredvid Goldson i mittförsvaret.

Connor Goldson är för övrigt en spelare som Celtic drömmer mardrömmar om. Mittbacken stod för båda målen när Rangers vann säsongens första derby med 2-0. Det är Celtics enda förlust i Premiership men fyra oavgjorda gör att de har tappat mycket poäng på Rangers. Samtidigt har The Bhoys spelat upp sig med fyra raka ligasegrar och en målskillnad på 10-0 på dessa fajter.

En som verkligen tagit chansen mot slutet är unge David Turnbull som nätat i tre raka matcher. Mot Dundee United under onsdagen noterades han för 2-0-målet och visst borde han få göra sin första start i ett Old Firm. I övrigt är det främst fransmannen Odsonne Édouard som ska göra det framåt för de grönvita. 22-åringen har målat i båda de senaste fajterna.

Celtic lär vara revanschsugna sedan förlusten i oktober och behöver verkligen vinna om hoppet om ligatiteln ska fortsätta leva. Jag tycker dock att de regerande mästarna har ett sämre spelarmaterial i grunden än Rangers och på Ibrox är det Gerrards mannar som ska hållas snäppet högre. Stannar ettan runt 50 procent är det en utmärkt spik.

Missar matchen

Nikola Katic, Rangers (knäskada)

Scott Arfield, Rangers (oklart)

Ryan Jack, Rangers (oklart)

James Forrest, Celtic (vristskada)

Osäker till spel

Hatem Abd Elhamed, Celtic (oklart)

Christopher Jullien, Celtic (oklart)