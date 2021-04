"Oviss tillställning - viktiga poäng står på spel för Liverpool"

Höjdaren! - 1. Leeds - Liverpool Svårtippat på Elland Road Liverpool har som bekant haft en väldigt jobbig säsong, men har nu chansen att gå upp på samma poäng som fyran West Ham vid seger i Leeds. Chansen om att få spela Champions League kommande säsong lever med andra ord i allra högsta grad. Hur mycket det nu är värt, igår kom nämligen nyheten att Liverpool ska starta en ny superliga tillsammans med elva andra storklubbar i Europa. När den tävlingen kan sjösättas är dock inte fastställt så för att vara säkra på europeisk fotboll på den högsta nivån kommande säsong gör The Reds bäst i att sluta topp 4. I ligaspelet har Liverpool tre raka segrar, men det ska sägas att 2-1 mot Aston Villa i den förra omgången var en turlig triumf där Alexander-Arnold avgjorde på övertid. Här blir det tuffare för de rödklädda än streckningen gör gällande. Leeds har även de tre raka segrar (samtliga med 2-1) där förra helgens viktoria borta mot Manchester City såklart sticker ut lite extra. Då visades Liam Cooper (avstängd här) ut redan i den första halvleken och efter det var det bara att försöka hänga kvar för glatta livet. Leeds gjorde dock mer än så när Stuart Dallas kontrade in sitt andra mål för dagen på övertid och därmed säkrade tre poäng. Förutom Cooper ser Bielsa ut att få klara sig utan Rodrigo, men i övrigt har han sitt bästa lag tillgängligt. Koch och Llorente bör då lägga beslag på mittbackspositionerna med Phillips som en sköld framför. En defensivt stark trio. Framåt handlar det mesta om Patrick Bamford som i sina bästa stunder är en av ligans bättre anfallare. Raphinha har varit stark på kanten under våren, men är tveksam till spel nu på grund av en känning i benet. När dessa två lag möttes på Anfield i premiären slutade det 4-3 till Liverpool. Det var en mycket underhållande match då och det mesta tyder på att det blir full fart från start även nu. Liverpool blir som tidigare nämnts stora favoriter, men har trots allt vunnit färre än hälften av sina ligamatcher på resande fot denna säsong. Detta kan gå åt vilket håll som helst och då är det bara att måla på med alla tecken. Missar matchen Virgil van Dijk, Liverpool (knäskada)

Joe Gomez, Liverpool (knäskada)

Joël Matip, Liverpool (knäskada)

Jordan Henderson, Liverpool (ljumskskada)

Divock Origi, Liverpool (muskelskada)

Caoimhin Kelleher, Liverpool (magskada)

Liam Cooper, Leeds (avstängd) Osäker till spel Curtis Jones, Liverpool (muskelskada)

Rodrigo, Leeds (muskelskada)

Raphinha, Leeds (benskada)

Adam Forshaw, Leeds (höftskada)

Prestigemötet! - 2. IFK Göteborg - AIK Häftigt möte på Ullevi Då Gamla Ullevis gräsmatta ska sparas till damernas Champions League-final har IFK Göteborg fått flytta på sina första hemmamatcher en längre utspark bort till Ullevi. Där har Blåvitt goda minnen från senast de ställdes mot AIK. Det var i april för två år sedan när Kamraterna vann med 3-0. Även i fjol vann göteborgarna hemmamötet, den gången med 1-0 efter ett väldigt sent avgörande. Det är som bekant ett helt nytt Göteborg nu jämfört med förra säsongen. Skadorna har hopat sig i början av säsongen, men spelare som Aiesh, Thern och inte minst Hamsik har tränat under helgen. En minst sagt högkapabel trio som nu finns med i truppen. I övrigt är det Tobias Sana som ska göra det framåt tillsammans med Söder eller Sigthorsson som båda dragits med skadebekymmer. Den sistnämnda som närmast kommer från en sejour i just AIK. I premiären mot Örebro dominerade IFK kraftigt men hade svårt att skapa farliga målchanser. Där finns det mer att hämta. AIK besegrade samtidigt Degerfors med 2-0 i sin premiär. Det var full kontroll för Gnaget i den matchen. Positivt för Grzelak att Ylätupa fortsätter på sin fina form från försäsongen. Finnen noterades för både mål och assist i matchen. Framspelningen var till Nabil Bahoui som har betydligt mycket mer att ge än vad han visade i fjol. Där finns det helt klart en väldigt bra spelare. Per Karlsson saknades mot Degerfors, men med Milosevic och Papagiannopoulos som mittbackar känns det tryggt där bak ändå. Dessutom har Gnaget kanske hela seriens mest intressanta ytterbackar i Otieno och Lustig. Den förstnämnda kenyanen har varit strålande under försäsongen och stod också för assisten till Ylätupas mål i premiären. Där får IFK att jobba med. Det ska bli väldigt spännande att se kampen på mitten mellan Sebastian Larsson och Marek Hamsik, om nu Hamsik är redo för en startplats. De två möts nämligen om några månader igen, då i EM-slutspelet när Sverige och Slovakien drabbar samman. Svår match nu, men kan IFK spela med Yusuf, Hamsik, Sana och Thern blir det svårt för gästerna att få tag i bollen. Gnaget har bara vunnit en bortamatch mot Blåvitt på de senaste sju åren. 1X spelas med mycket darr på ribban. Missar matchen Carl Johansson, IFK Göteborg (fotskada)

Jakob Johansson, IFK Göteborg (knäskada)

Patrik Karlsson Lagemyr, IFK Göteborg (oklart)

Yahya Kalley, IFK Göteborg (oklart)

Noah Alexandersson, IFK Göteborg (oklart)

Per Karlsson, AIK (oklart)

Jetmir Haliti, AIK (oklart)

Filip Rogic, AIK (oklart)

Eric Kahl, AIK (oklart)