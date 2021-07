"Oviss utgång - tufft motstånd väntar Bajen"

Höjdaren! - 1. Maribor - Hammarby

Mycket på spel i Slovenien

Det är glada miner i Hammarby-lägret för tillfället. Efter uppehållet har Bajen plockat på sig tio poäng på fyra allsvenska matcher och dessutom tvålat till Maribor med 3-1 hemma på Tele2 Arena. Astrit Selmani, som har haft så svårt med målskyttet, fick äntligen islossning då och stänkte dit ett hattrick. Skönt för Selmani själv och viktigt för hela Hammarby att den tilltänkta skyttekungen hittar nätet.

Selmani är given på topp igen, men frågan är hur Milojevic väljer att formera sitt lag i övrigt. Slitvargen Ludwigson har använts på flera olika positioner under året och gör alltid sitt jobb oavsett var han placeras. Amoo, Accam och Rodic är andra offensiva lirare som visat framfötterna mot slutet. Dessutom är Jeppe Andersen tillbaka i truppen efter att ha varit avstängd i första mötet mot Maribor. Under dagen har det dock kommit rapporter om ett coronafall i Hammarbys trupp. Det är i skrivande stund inte bekräftat vem det gäller, men visst är det något som stör svenskarna. Speciellt då det finns risk att fler fall kommer upptäckas.

Maribor är en gigant inom den slovenska fotbollen och var i Champions Leagues gruppspel så sent som för fyra år sedan. I fjolårets liga kom de tvåa bakom Mura efter en minst sagt rafflande avslutning. Lagen mötte varandra i den sista omgången och Mura behövde vinna matchen med två måls marginal för att ta hem serien på målskillnad. Via två mål under den sista kvarten var det precis vad som hände.

Sedan dess har Maribor tappat sin bästa målskytt Jan Mlakar till Hajduk Split och det är en svår pjäs att ersätta. De hoppas mycket på tonåringen Zan Vipotnik, som kom från Gorica under sommaren, men han satt fast på bänken i första mötet i Stockholm. Ligaspelet har inletts med sex poäng av sex möjliga och dessutom sex gjorda mål framåt. Det är inget enkelt motstånd Hammarby ställs inför.

Hemma på Ljudski är Maribor en svår motståndare och slovenerna lär ta tag i matchen från start. Räkna med ett hemmalag som pressar på framåt medan Bajen inte har speciellt mycket emot att ligga lågt och vänta på omställningar. På förhand känns utgången extremt oviss och jag föredrar att plocka med alla tecken redan från start.

Missar matchen

Paulinho, Hammarby (oklart)

Richard Magyar, Hammarby (oklart)

Osäker till spel

Simon Sandberg, Hammarby (oklart)

Abbe Khalili, Hammarby (oklart)

Luringen! - 2. Häcken - Aberdeen

Avslaget på Hisingen

Sedan Andreas Alm lämnade Bravida Arena till förmån för Per-Mathias Högmo har Häcken börjat vända uppåt i Allsvenskan. Förhoppningen var att ta med det goda självförtroendet till Europamatchen mot Aberdeen. Så blev det inte alls. Häcken blev totalt blåsta av stolen och torskade med pinsamma 1-5 på Pittodrie Stadium. Därmed är dubbelmötet mer eller mindre avgjort.

De gulsvarta åkte dessutom på ett par tunga skador i Skottland. Mittfältsgiganten Friberg gick av med en krånglande vad och är tveksam till spel nu. Dessutom drog talangen Ali Youssef av sitt korsband och för honom väntar en långvarig rehab. Sedan tidigare är lirare som Tuominen, Gustafson och Olsson tveksamma till spel. Samtidigt spelar Häcken för att rädda äran och hemma på konstgräset är de aldrig enkla att tas med.

Aberdeen gjorde en riktigt bra match förra veckan och skapade mängder av chanser. Lewis Ferguson, som stod för nio ligamål i fjol, noterades för två fullträffar och styrde och ställde som han ville. Nyförvärvet Christian Ramirez gjorde sin första match för klubben och visade med sitt mål att han kommer vara en rejäl förstärkning till laget. Dessutom såg belgaren Funso Ojo, ny från Wigan, intressant ut den dryga timme han fick spela.

Aberdeen slutade fyra i den skotska ligan förra säsongen och startar sitt ligaspel på söndag. Med 5-1 i ryggen lär de vara måttligt intresserade av att spela denna retur. Det skulle inte förvåna om gästerna roterar en del i sitt lag för att hålla truppen fräsch till ligapremiären. Dessutom lär vi knappast få se någon tokkörning från Aberdeen om de skulle släppa in en eller två bollar.

Det öppnar för att Häcken ska kunna få med sig ett resultat från Bravida Arena även om det med allra största sannolikhet inte kommer räcka till avancemang. Värdet ser också ut att bli bäst till vänster och därför lockar 1X mest. Finns det krut i plånkan är det dock bäst att plocka med tvåan också då det mycket väl kan bli en avslagen tillställning vi får bevittna.

Missar matchen

Ali Youssef, Häcken (knäskada)

Osäker till spel

Rasmus Lindgren, Häcken (benskada)

Jasse Tuominen, Häcken (knäskada)

Martin Olsson, Häcken (lårskada)

Erik Friberg, Häcken (vadskada)

Samuel Gustafson, Häcken (oklart)