"Ovisst Londonderby - Chelsea tar emot Spurs"

Höjdaren! - 1. Chelsea - Tottenham Hett derby på Stamford Bridge Det har varit lite ont blod mellan Chelsea och Tottenham på senare år och nu ska de mötas tre gånger under januari månad. Två möten i Ligacupen och en fajt i Premier League. Nu är det den förstnämnda turneringen som gäller och gästerna kommer hit med ett välkänt ansikte på tränarbänken. Antonio Conte ledde som bekant Chelsea under en period och lär få ett varmt välkomnande av hemmapubliken. Hans Tottenham har hackat en del spelmässigt, men plockar sina poäng. Senast mot Watford avgjorde mittbacken Sánchez i den 94:e minuten. Det är klassiskt Conte att få med sig resultat även när det inte ser så bra ut. De gode italienaren har kört hårt på sin elva och bör rotera en del här. Det kan innebära att spelare som Tanganga och Winks får chansen från start. Dessutom är Dele Alli en stark kandidat till att inleda i offensiven. Chelsea var inblandade i en av denna säsongs mest underhållande matcher i söndags. 2-2 mot Liverpool bjöd på propagandafotboll från minut 1. Krysset hjälpte dock inget av lagen då det innebär att Manchester City springer iväg i toppen av ligan. Chelsea har faktiskt kryssat i fyra av sina fem senaste matcher på hemmaplan och skulle behöva hitta tillbaka till vinnande vanor snabbt. Lukaku fick inte spela mot Liverpool efter att ha gått ut i media och sagt han var missnöjd med Tuchels spelsystem och det är oklart om belgaren kommer till spel här. Chilwell, James och Christensen är i vilket fall som helst out. Det är även Mendy, som var fantastisk mot Liverpool, då han är iväg på de afrikanska mästerskapen. Kepa kommer ta hans plats mellan stolparna och det är en målvakt som alltid har misstag i sig. Ligacupen innebär en del roterande från lagen vilket gör turneringen väldigt svårtippad. Chelsea har en något bredare trupp vilket hjälper, men de har också fler spelare borta på grund av skador och sjukdom. Detta är Tottenhams bästa chans att vinna en titel på väldigt länge, det var 13 år sedan sist Spurs fick lyfta en buckla. Då var det Ligacupen som vanns efter en seger mot just Chelsea i finalen. Känslan är att denna match betyder lite mer för gästerna än vad den gör för Europamästarna. Plocka därför med alla tecken redan från start och håll en tumme för X2 där värdet finns. Missar matchen Reece James, Chelsea (knäseneskada)

Ben Chilwell, Chelsea (knäskada)

Andreas Christensen, Chelsea (ryggskada)

Édouard Mendy, Chelsea (landslagsuppdrag)

Steven Bergwijn, Tottenham (vadskada)

Christian Romero, Tottenham (knäseneskada)

Ryan Sessegnon, Tottenham (knäseneskada) Osäker till spel Lewis Baker, Chelsea (corona)

Timo Werner, Chelsea (corona)

Ruben Loftus-Cheek, Chelsea (muskelskada)

Trevoh Chalobah, Chelsea (knäseneskada)

Romelu Lukaku, Chelsea (avstängd av klubben)

Dane Scarlett, Tottenham (corona)

Helgarderingen! - 2. Valladolid - Real Betis Tuff match i Kastilien och Leon Valladolid åkte ur La Liga i fjol, men har gett sig den på att snabbt ta hissen tillbaka till det spanska finrummet. De lilavita, som till störst del ägs av den brasilianska gamla storspelaren Ronaldo, har gjort en stark höst och ligger trea i Segunda. Speciellt har hemmaspelet imponerat med raden 8-2-1 i ligaspelet och värdarna har faktiskt sju raka segrar på det egna gräset i alla tävlingar. En stor anledning till detta är den starka offensiven där israelen Shon Weissman är en viktig del. Elva ligamål har det blivit från honom och han ska kunna komma till lägen här också. Speciellt med Plano vid sin sida och duon Plata och Villa på kanterna. Mittfältaren Mesa är en annan spelare som förtjänar ett omnämnande. En del orosmoln finns också hos värdarna. Viktiga försvararen El Yamiq gick av skadad i senaste ligamatchen och är ett frågetecken här, precis som Janko. Dessutom har covid letat sig in i laget vilket gör att truppen tunnas ut. Real Betis har på det stora hela gjort en storstilad säsong och ligger så högt som trea i La Liga även om det är en bra bit upp till Real Madrid i toppen av tabellen. Närmast kommer Pellegrinis manskap dock från en riktigt misslyckad insats då de fick stryk hemma mot Celta Vivo med 0-2. Willian José och Canales hade svårt att sätta punkt på anfallen då och det är inte omöjligt att de får nöta bänk här. Iglesias och Fekir hoppade nämligen in och det är en duo som bör ta plats från start denna gång. Rodri och Tello kan också ta plats i elvan om Pellegrini väljer att vila samtliga offensiva pjäser som spelade mot Celta. Att ta en Europaplats bör trots allt vara vad som prioriteras. Tidigare i cupen har vi fått se Joel Robles mellan stolparna och han lär få chansen igen. Real Betis hade problem i den förra omgången av Copa del Rey då det krävdes förlängning för att ta sig förbi lilla Talavera och nu skruvas nivån på motståndet upp jämfört med den bataljen. Jag känner mig inte alls övertygad om att de grönvita från Sevilla lyckas med uppgiften mot ett hemmastarkt Valladolid. Jag väljer till slut att ta med alla tecken för säkerhets skull, men är det något tecken jag skulle plocka bort är det tvåan. Missar matchen Kike Pérez, Valladolid (corona)

Rubén Alcaraz, Valladolid (corona)

Kiko Olivas, Valladolid (corona) Osäker till spel Saidy Janko, Valladolid (ryggskada)

Hugo Vallejo, Valladolid (knäskada)

Hacen, Valladolid (knäskada)

Jawad El Yamiq, Valladolid (oklart)