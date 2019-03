Ovisst möte i Turin

Spiken! - 1. Manchester City - Schalke 04

City enkelt vidare

Manchester City hade en del problem med Watford i helgen och gick mållösa av den första halvleken. I den andra exploderade de dock och det var Raheem Sterling som stod för målproduktionen. Samtliga tre mål kom från den kvicke engelsmannens fötter, även om det första väl borde dömts bort för offside. Segern innebär att de ljusblå fortsatt håller Liverpool bakom sig i ligatabellen. Nu gäller det att ta sig vidare även i Champions League.

Det första mötet mellan lagen i Gelsenkirchen var en minst sagt märklig tillställning. Britterna hade fullständig kontroll över händelserna i den första halvleken men två stycken straffar, som tidigare Spurs-spelaren Bentaleb förvaltade på bästa sätt, gjorde att Schalke hade vänt på steken. En utvisning på Otamendi gjorde saken än svårare för City. Två sena mål av Sané, tidigare i just Schalke, och Sterling kunde dock vända på tillställningen ännu en gång.

Framåt kompletteras Sterling och Sané fint av Agüero, Mahrez och Silva gånger två. Där har Pep Guardiola stora valmöjligheter. Värre är det bakåt. Otamendi är avstängd efter sin utvisning senast och det defensiva mittfältsankaret Fernandinho är både skadad och avstängd. Dessutom är det ytterst tveksamt om Stones kan delta. Laporte verkar dock återigen vara tillgänglig och tillsammans med Kompany kan han bilda en väldigt stark duo.

Hemma på Etihad är Manchester City oerhört bra. I ligan har de vunnit 15 av 16 fajter här och gjort 53 mål på dessa tillställningar. Det är nästan 3,5 mål i snitt per match. Hur ska Schalke 04 kunna stå emot?

Det blir inte enkelt. Tyskarna har gjort en usel säsong och ligger faktiskt först på plats 14 med fyra poäng ner till negativ kvalplats i Bundesliga. Skadeproblemen har varit enorma för Die Königsblauen, men nu börjar de bekymren lätta något.

Bortaspelet har inte varit något vidare. Två segrar i ligan och en, oförtjänt, trepoängare i Champions League trots den kanske svagaste gruppen av alla. På sina tre matcher sedan första mötet mot City har Schalke släppt in tio mål mot lag som Werder Bremen, Fortuna Düsseldorf och Mainz. Vad är då chanserna mot ett lag som snittar 3,5 mål per hemmamatch? Inget vidare. Ettan är given.

Missar matchen

Fernandinho, Manchester City (avstängning)

Nicolás Otamendi, Manchester City (avstängning)

Daniel Caligiuri, Schalke 04 (vristskada)

Alessandro Schöpf, Schalke 04 (knäskada)

Osäker till spel

Kevin de Bruyne, Manchester City (knäseneskada)

John Stones, Manchester City (muskelskada)

Omar Mascarell, Schalke 04 (ljumskskada)

Höjdaren! - 2. Juventus - Atlético Madrid

Ovisst möte i Turin

Det första mötet mellan Atlético Madrid och Juventus var ett av de allra mest spännande hittills i Champions League. Två mycket bra lag som båda ska räknas som outsiders i denna turnering. I Madrid var det Atlético som drog det längsta strået tack vare mål av två försvarare från Uruguay. Diego Godín och José María Giménez visade sin styrka i båda straffområdena i den tillställningen.

Sedan dess har Diego Simeones manskap tagit tre raka segrar i La Liga. Sammanlagt har de rödvita faktiskt spelat fem raka matcher i alla tävlingar utan ett enda insläppt mål. När Los Colchoneros vaknat på rätt sida är de oerhört svåra att få hål på. Räkna med att Simeone kommer sätta försvarsspelet först i Turin med en intensiv press när läget finns för att vinna bollen högt upp.

Längst fram finns superstjärnan Antoine Griezmann och nye Álvaro Morata. Den sistnämnda har visat sig viktig med sitt starka huvudspel och kompletterar den kvickare fransmannen perfekt. Det partnerskapet från Juve se upp med.

Värdarna har alltså ett mycket svårt utgångsläge men kan trösta sig med att det är få lag i världen som rår på dem hemma i Turin. Dybala, Mandzukic och inte minst Cristiano Ronaldo kommer sätta ett mäktigt tryck mot skickliga Jan Oblak i motståndarmålet. Just Ronaldo gäller det att se upp med lite extra. Detta är som bekant hans turnering och Atlético är ett av portugisens favoritlag att möta. I alla tävlingar har CR7 ställts mot Atlético Madrid 32 gånger och gjort 22 mål på dessa fajter. Ett otroligt facit.

Matchbilden är given. Juventus kommer ösa på från start och Atlético kommer slita hårt för att freda sitt mål samtidigt som de försöker släppa iväg Griezmann på omställningar. Skulle Simeone få sitt bortamål är dubbelmötet i praktiken avgjort, för visst gör väl inte Juve fyra? Då skulle det kunna smyga in en uppgivenhet hos hemmalaget som gör att denna matchen kan ta vägen lite vart som helst. Det troligaste är att “Den gamla damen” vinner matchen men Atlético avancerar. Helgarderingen känns dock bäst.

Missar matchen

Alex Sandro, Juventus (avstängd)

Juan Cuadrado, Juventus (knäskada)

Sami Khedira, Juventus (hjärtproblem)

Thomas, Atlético Madrid (avstängning)

Diego Costa, Atlético Madrid (avstängning)

Lucas Hernández, Atlético Madrid (knäskada)

Osäker till spel

Douglas Costa, Juventus (lårskada)

Andrea Barzagli, Juventus (muskelskada)

Mattia de Sciglio, Juventus (ljumskskada)

Filipe Luís, Atlético Madrid (vadskada)