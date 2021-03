"Ovisst toppmöte - Isak i fokus mot Real Madrid"

Champions League-jakten! - 1. Everton - Southampton Fördel Everton på Goodison Everton kommer närmast från en blytung derbyvinst mot Liverpool, den första bortasegern mot värsta rivalen på hela 2000-talet. Vad det betydde för The Toffees syntes tydligt i filmklipp från det galna firandet i omklädningsrummet efter matchen. Det var även viktigt för tabellen, Everton är nu bara fem poäng bakom fyran West Ham med två matcher mindre spelade. Chansen till Champions League finns alltjämt. Spelare som Sigurdsson och Calvert-Lewin inledde på bänken mot The Reds men ska nu vara tillräckligt fräscha för att kunna starta. Det ger laget en jätteboost, speciellt att ha tillbaka Calvert-Lewin som stundtals varit ostoppbar under säsongen. Bakåt såg Jordan Pickford väldigt bra ut mot Liverpool och den engelske landslagsmålvakten håller troligen Robin Olsen utanför startelvan igen. Southampton har haft enorma problem med skador och det märks verkligen på deras resultatrad mot slutet. En poäng på de sju senaste Premier League-matcherna är för dåligt. Senast kommer de rödvita från en 0-3-förlust mot Leeds. Då spelade The Saints ändå helt okej och borde tryckt in någon boll, men bakåt läcker det alldeles för mycket. Där måste Ralph Hasenhüttl täppa till. Viktiga mittfältaren Oriol Romeu fick kliva av mot Leeds och nu verkar det som att hans säsong är över. Extremt dåliga nyheter för Helgonen som behöver spanjoren bredvid Ward-Prowse. Succélånet Minamino är också skadad vilket troligen öppnar för att Armstrong och Djenepo startar på kanterna med Adams och Ings på topp. Ingen dålig offensiv uppställning. Mål kan Southampton absolut göra, men det var det här med försvarsspel. 27 insläppta på tolv bortamatcher är tillsammans med Leeds sämst i serien. Det är svårt att se hur gästerna från sydkusten ska lyckas hålla nollan nu. Hemmalaget ska gälla som klara favoriter och det är främst på grund av hög streckning på ettan som även krysset tar plats på systemen. Missar matchen Jean-Philippe Gbamin, Everton (hälseneskada)

Yerry Mina, Everton (vadskada)

William Smallbone, Southampton (knäskada)

Theo Walcott, Southampton (lårskada)

Takumi Minamino, Southampton (knäseneskada)

Oriol Romeu, Southampton (vristskada)

Kyle Walker-Peters, Southampton (knäseneskada)

Ibrahima Diallo, Southampton (knäseneskada) Osäker till spel Michael Obafemi, Southampton (muskelskada)

Höjdaren! - 2. Real Madrid - Real Sociedad Ovisst Real-möte Trots en skadelista lång som telefonboken lyckades Zinedine Zidane sno åt sig en seger borta mot Atalanta i Champions League. Det berodde dock till stor del på en oförklarlig utvisning redan efter en kvart. Spelmässigt såg det inget vidare ut innan Mendy placerade in matchens enda mål med enbart några minuter kvar att spela. Här får Marängerna återigen klara sig utan spelare som Carvajal, Ramos och Hazard. Den viktige fransmannen Karim Benzema har återhämtat sig efter sin vristskada och tränar med laget igen. Zidane sa dock inför matchen att han tidigast kan vara tillbaka till helgen och fransmannen finns inte med i truppen. Hemmalaget har fyra raka ligasegrar i bagaget och befinner sig nu sex poäng från förstaplatsen. Ett Real Madrid med vittring är aldrig enkelt att stoppa. Real Sociedad var helt chanslösa i dubbelmötet med Manchester United och föll totalt med 0-4. Inga mål från Alexander Isak där således men i ligaspelet är svensken stekhet. Åtta fullträffar på de fem senaste omgångarna har gett eko och nu är svensken sexa i skytteligan. I senaste ligafajten, som var ett baskiskt derby mot Alavés, stänkte Isak in ett hattrick innan han plockades av efter en timmes spel. Svensken får bra service bakifrån av kreativa lirare som Oyarzabal, Portu, David Silva och före detta Real Madrid-spelaren Illarramendi. Mikel Merino är avstängd, men Guridi, Januzaj och Jon är alla spelare som kan kliva in utan att laget försvagas märkbart. Räkna med att de blåvita gästerna kommer hota Real Madrids skadedrabbade försvar ordentligt. Det har varit jämna matcher mellan lagen på senare år. Real Sociedad har faktiskt 3-2-1 på de sex senaste inbördes där höstens möte i San Sebastián slutade 0-0. Med det i åtanke köper jag inte riktigt den hårda streckningen på ettan. Real Madrid har gått på en del minor under säsongen och överskattas här. Plocka med alla tecken redan från start och jobba in bortaskrällen. Missar matchen Sergio Ramos, Real Madrid (knäskada)

Éder Militao, Real Madrid (oklart)

Eden Hazard, Real Madrid (muskelskada)

Dani Carvajal, Real Madrid (lårskada)

Karim Benzema, Real Madrid (muskelskada)

Mikel Merino, Real Sociedad (avstängd)

Miguel Ángel Moyá, Real Sociedad (knäskada)

Luca Sangalli, Real Sociedad (knäskada)

Joseba Zaldúa, Real Sociedad (lårskada)

Gaizka Ayesa, Real Sociedad (vristskada)

Carlos Fernández, Real Sociedad (knäseneskada)

Aritz Elustondo, Real Sociedad (vristskada)

Alex Sola, Real Sociedad (knäskada) Osäker till spel Jon Pacheco, Real Sociedad (oklart)

Rodrygo, Real Madrid (knäseneskada)