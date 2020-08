"Positiva sviten håller i sig - experten levererar"

Höjdaren! - 1. Norrby - Örgryte

Norrby tar poäng

Örgryte kan ståta med en fin resultatrad i augusti med tre segrar och två oavgjorda fajter. Totalt har det blivit sju raka utan förlust för det rödblåa sällskapet vilket imponerar extra mycket när man tar en titt på lagets skadelista. Samuel Ohlsson, Oliver Stanisic, Carl Wede och Arvid Sigurdsson är långtidsskadade medan Daniel Paulson och Bubacarr Jobe också har saknats de senaste matcherna.

ÖIS har därmed fått slita hårt på samma manskap och kanske märktes det i derbyt mot GAIS. Där var Örgryte inte alls bra och trots spel med en man mer i över en halvtimme blev det bara 0-0. Trots att det slutade mållöst mot Makrillarna är det i offensiven de intressantaste spelarna hittas. Aílton osar fortfarande klass trots sin aktningsvärda ålder (36) och Adan är en intressant talang.

Norrby har svårt att vinna fotbollsmatcher men är väldigt svårslagna vilket raden 3-7-4 vittnar om. Truppen är inte så pjåkig egentligen. Här finns lirare som Azulay, Akpoveta, Rexhepi och Pekalski. Dessutom har boråsarna gjort ett fint nyförvärv då Adil Titi lånats in från IFK Göteborg resten av säsongen. Titi har gjort en del inhopp i Allsvenskan under sommaren och är en fysisk spelare med en fin vänsterfot.

Närmast kommer Norrby från en av säsongens sämre insatser borta mot Umeå. Visst blev det 1-1 men det var västerbottningarna som förde den fajten. Revanschlusta bör finnas hos Mak Adam Linds mannar och mot ett Örgryte som inte alls trivs på konstgräs är det Norrby som ska bära favoritskapet.

ÖIS har spelat fyra matcher på konstgräs under säsongen och bara tagit två pinnar på dessa. Dessutom har göteborgarna bara vunnit en av sina fyra senaste bortamöten mot Norrby. Detta kombinerat med gästernas digra skadelista gör att jag känner mig bekväm med 1X på Borås Arena.

Missar matchen

Samuel Ohlsson, Örgryte (fotskada)

Oliver Stanisic, Örgryte (oklart)

Carl Wede, Örgryte (oklart)

Arvid Sigurdsson, Örgryte (oklart)

Samuel Persson, Norrby (oklart)

Osäker till spel

Daniel Paulson, Örgryte (fotskada)

Bubacarr Jobe, Örgryte (lårskada)

Premiären! - 2. De Graafschap - Den Bosch

Spännande premiär på De Vijverberg

När all fotboll stoppades i våras låg De Graafschap tvåa i andradivisionen med sju poäng ner till tredjeplatsen. Då det bara återstod nio omgångar att spela var uppflyttningen väldigt nära. Istället blev det så att ligorna inte spelades färdigt och att inget lag vare sig gick upp eller åkte ner. Bittert såklart för De Graafschap och även för Cambuur som ledde serien.

Nu är det nya tag som gäller för Superbönderna, som hemmalaget roligt nog kallas för. Marco van den Boomen har lämnat klubben för Toulouse och det är ett rejält avbräck helt klart. Samtidigt har spelare som Rick Dekker, Elmo Lieftink och Danny Verbeek hämtats in för att fylla hålet i mitten. Den sistnämnda plockades just från Den Bosch där han varit en av lagets absolut viktigaste spelare de senaste åren.

Verbeek får ursäkta men det kanske allra mest intressanta nyförvärvet är Joey Konings som kommer från Eredivisie-laget Heracles där han fått en hel del speltid de senaste åren. Konings har gjort tre mål på sommarens träningsmatcher, bland annat två mot Heerenveen, och ser ut att passa utmärkt tillsammans med Ralf Seuntjens, som stod för 16 ligamål under fjolåret, på topp.

Den Bosch låg i mitten av tabellen när serien avbröts i våras och hade inte speciellt långt upp till en kvalplats. Säsongen innan, 2018/19, blev det just kval mot Eredivisie där det blev förlust i semifinalen. Truppen håller inte lika hög klass nu, mycket på grund av skakig ekonomi. I fjol fick faktiskt Den Bosch tre poängs avdrag av förbundet på grund av just sin svaga ekonomi.

Det har gjort att gästerna har tappat flera spelare under sommaren och att pengarna inte riktigt funnits där för att hämta in ersättare. Istället har Den Bosch flyttat upp en hel del spelare från sin U21-trupp. Spännande att se vad de kan åstadkomma men vi ska nog inte ha några större förväntningar på att besökarna ska blanda sig i toppstriden under säsongen. I en premiär kan dock allt hända och med lite ringrost i leden ska De Graafschap absolut inte känna sig säkra på tre poäng. För de som går för lite högre utdelning är detta en match där det är läge att gardera.