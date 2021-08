"Prestigefullt derby i Göteborg"

Svenskhoppet! - 1. Malmö FF - Rangers Det tar stopp för Malmö Malmö FF har tagit sig till den tredje kvalomgången mot Champions League och därmed säkrat ett lukrativt gruppspel i en europeisk turnering. Siktet är givetvis inställt på Champions League, men då måste spelet förbättras radikalt jämfört med de två senaste kvalomgångarna. Riga besegrades med totalt 2-1 och HJK från Helsingfors betvingades med sammanlagt 4-3. Inga siffror som skrämmer slag på motståndarna direkt. Mot Helsingfors hade dessutom Malmö stora problem i försvarsspelet. Vid ställningen 2-2 tryckte finnarna på ordentligt mot slutet av matchen och kunde mycket väl fått in en boll till. Defensivt finns det mycket för Jon Dahl Tomasson att jobba på. Offensivt är det som vanligt Colak och Christiansen som ska göra det, även om det ska sägas att Birmancevic har sett riktigt bra ut den senaste tiden. Frågan är om det verkligen räcker till. Rangers inledde sitt ligaspel i helgen och krossade Livingston med 3-0. Fashion Sakala startade då på topp och det är ett intressant nyförvärv. Dessutom har John Lundstram plockats in från Sheffield United. Han har varit en viktig kugge i Premier League de senaste säsongerna och kommer ge stadga till skottarnas mittfält. Samtidigt har Steven Gerrard fått behålla hela sin trupp som gjorde sådan succé förra säsongen. Mot Livingston saknades och vilades dock flera viktiga lirare. Bland annat figurerade varken Filip Helander eller Alfredo Morelos. Den förstnämnda, med ett förflutet i Malmö FF, finns troligen med nu, men Morelos är väldigt tveksam till spel då han sitter i karantän. Reglerna kring vad som gäller för hans del är något luddiga. I övrigt är det värt att notera att Roofe och Kamara saknas då båda ravstängningar. Samtliga spelare som Rangers startar med hade tagit plats i Malmö FF:s startelva. Förutom de som redan nämnts är James Tavernier och Ianis Hagi intressanta pjäser, även om den sistnämnda är tveksam till spel efter den skada han ådrog sig i helgen. Visst kommer de himmelsblå bäras fram av hemmapubliken, men denna gången tror jag inte det hjälper. Rangers sätter ner foten och visar vilka som bestämmer. Tvåan spikas. Missar matchen Ola Toivonen, Malmö FF (knäskada)

Ryan Jack, Rangers (vadskada)

Glen Kamara, Rangers (avstängd)

Kemar Roofe, Rangers (avstängd) Osäker till spel Alfredo Morelos, Rangers (karantän)

Ianis Hagi, Rangers (oklart)

Derbyt! - 7. Örgryte - GAIS Prestigefullt derby i Göteborg Örgryte och GAIS har båda underpresterat under den första halvan av säsongen och står noterade på 14 poäng. Det ger en plats på den undre halvan av tabellen och ner till Falkenberg, som är jumbo, skiljer det bara tre pinnar. Det är med andra ord väldigt viktiga poäng som står på spel under tisdagen, men i en match som denna är det såklart inte bara poäng som står på spel. Det är årets viktigaste match för supportrarna. GAIS har en svag trend rent poängmässigt med en inspelad pinne på de fem senaste omgångarna. Samtidigt var insatsen mot Akropolis senast ett stort steg i rätt riktning. De grönsvarta ledde den matchen fram tills det var en kvart kvar. Då satte Figueroa dit 1-1 från långt håll och det var nog ett skott som målvakten Mathias Karlsson borde ha räddat. Spelare som Lumbana, som skrivit på ett nytt kontrakt med klubben, Sterner, Lindberg och Grozdanic såg bra ut mot Akropolis. Dessutom var både Aiden Harvey och Viktor Alexandersson tillbaka efter skador och fick hoppa in. Viktigt för Makrillarna att få tillbaka den duon, men skadeläget är fortfarande jobbigt. Yarsuvat, Zejnullahu, Ibrahim och Kargbo missar alla matchen och dessutom är det ytterst tveksamt om Maric och Åberg kan delta. Örgryte har större delen av sin trupp tillgänglig. Ackermann och Said var de enda som saknades när ÖIS torskade med 0-4 borta mot AFC Eskilstuna. Det var en usel insats från Sällskapets sida och så får det inte se ut här. Det brukar det inte heller göra på Gamla Ullevi där de rödblå tagit poäng i fyra av de fem senaste matcherna. Andreasson, Zeljkovic, Browning och Paulson ska kunna såga sig igenom GAIS försvar. Det brukar vara väldigt täta matcher när dessa två lag möts. ÖIS har faktiskt inte ens gjort mål på de tre senaste inbördes mötena och fem av de tio senaste har slutat 0-0. Mållöst är tänkbart här också, men jag vågar inte ta ställning. 1X ritas ned i första hand då ÖIS visar något bättre form, men helst ska även tvåan hängas på. Missar matchen Mohamed Said, Örgryte (knäskada)

Harun Ibrahim, GAIS (knäskada)

Michael Kargbo, GAIS (oklart) Osäker till spel Kevin Ackermann, Örgryte (oklart)

Richard Yarsuvat, GAIS (oklart)

Donat Zejnullahu, GAIS (oklart)

Joackim Åberg, GAIS (oklart)

Adnan Maric, GAIS (oklart)