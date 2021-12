"Prestigemöte - Ronaldo kommer få sina lägen"

Torsdagen rullar vidare med fina matcher från Premier League och Serie A. Bland annat ska vi titta till ett stormöte på Old Trafford och ett derby i London. Kvalmatcher mot Superettan tar sedan vid innan vi avslutar med varsin ligamatch från Skottland och Nederländerna. Flera stora favoriter identifieras och kan vi bara sänka ett par av dessa blir det en rolig torsdag.

Höjdaren! - 1. Manchester United - Arsenal

Spännande match på Old Trafford

Manchester United har anställt Ralf Rangnick som ny tränare och det är ett val som jag tror väldigt mycket på. Den tyske filosofen verkar dock inte leda laget i denna match då han ännu inte har löst ett arbetsvisum. Istället blir det troligen Michael Carrick vid spakarna för tredje gången och de två andra matcherna med den gamle mittfältaren vid sidlinjen har slutat med glada miner.

Det ska dock sägas att både 2-0 mot Villarreal och 1-1 mot Chelsea kom efter ganska svaga prestationer och det kunde faktiskt lika gärna ha blivit noll poäng i de två matcherna. Mot Chelsea såg i alla fall defensiven stark ut. McTominay och Fred gjorde en bra match på mitten och i försvaret var Bailly en jätte bredvid Nilsson Lindelöf. Nu är dock Maguire tillbaka från avstängning och det blir intressant att se hur United resonerar då. Jag tror det skulle vara ett stort misstag att byta ut Bailly mot klumpedunsen Maguire.

Arsenal besegrade Newcastle med 2-0 i sin helgmatch. Det tog en stund att bryta ner Skatorna men till sist kunde Saka kombinera sig fram och sätta dit ettan. Ett mycket vackert mål. Senare i matchen gick dock Saka sönder och han är ett stort frågetecken här. Skulle den engelske landslagsmannen inte kunna spela kommer troligen Gabriel Martinelli in istället och han stod också för ett mycket vackert mål mot Newcastle efter att ha hoppat in mot slutet av matchen.

Ödegaard startade igen mot The Magpies och även om norrmannen inte gjorde bort sig är han väldigt saktfärdig med bollen. Arsenal blir ett betydligt bättre lag när Lacazette spelar på den positionen, men troligen värderar Arteta Ödegaards lungor högre i denna luriga bortamatch. I övrigt kommer vi få se samma Arsenal som mot Newcastle med White och Gabriel i mittförsvaret som verkligen har fått igång ett fint samarbete.

Längst bak står Aaron Ramsdale stark och han har gått från att vara en helt utskälld värvning till att nu rankas som en av de allra bästa affärerna i hela ligan under sommaren. Senast stod han för ännu en makalös räddning på Shelveys skott. Ramsdale ställs nu mot David De Gea som varit Manchester Uniteds klart bästa spelare under hösten och tillhör världseliten när det kommer till målvakter. Vilken duell!

Hemma på Old Trafford tror jag att Manchester United kommer ta tag i taktpinnen medan Arsenal lägger sig ganska lågt. Fernandes och Ronaldo kommer få sina lägen och då lockar ettan mest. På större system väljer jag dock att plocka med alla tecken då The Gunners trots allt bara har en förlust på sina tolv senaste i alla tävlingar.

Missar matchen

Paul Pogba, Manchester United (lårskada)

Granit Xhaka, Arsenal (knäskada)

Sead Kolasinac, Arsenal (vristskada)

Osäker till spel

Luke Shaw, Manchester United (hjärnskakning)

Raphaël Varane, Manchester United (knäseneskada)

Edinson Cavani, Manchester United (oklart)

Bukayo Saka, Arsenal (muskelskada)

Derbyt! - 2. Tottenham - Brentford

Spurs tar poäng

Tottenhams helgmatch mot Burnley snöade bort och därmed har de vitklädda fått vila i en vecka. Antonio Conte har därmed fått en hel del tid på träningsplanen och ju mer italienaren kan sätta prägel på detta Tottenham desto bättre kommer det bli. Spurs senaste hemmamatch spelades mot Leeds och då vände Contes mannar 0-1 till 2-1 under den andra halvleken. En mycket viktig seger, men prestationen var inte mycket att hänga i granen.

Kane startade framför Son och Moura då och det är en trio som har en enorm högstanivå. I övrigt såg det ganska skakigt ut. Dier, Davies och Tanganga spelade centralt i en fembackslinje och ansvarsfördelningen i den formationen kändes inte helt klockren. Det blir spännande att se om spelarna har tagit till sig Contes direktiv under den senaste veckan. Försvaret får i vilket fall som helst god hjälp av mittfältet med Winks och Höjbjerg. Två ettriga spelare som inte ger motståndarna en lugn stund.

Brentford är en häftig nykomling som bara ligger tre pinnar bakom Tottenham i tabellen, även om det ska sägas att de spelat en match mer. The Bees kommer närmast från en hemmaseger mot Everton där Ivan Toney prickade in matchens enda mål från straffpunkten. Just Toneys samarbete på topp med Mbeumo har varit strålande och den duon har verkligen visat att de håller i det engelska finrummet.

Forss, Ghoddos och Wissa satt på bänken mot Everton, men det är tre andra skickliga spelare i det offensiva spelet. MIttfältet är stabilt med Nörgaard, Janelt och Oneyka medan Pontus Jansson styr sitt försvar med järnhand. Mellan stolparna är Raya skadad, men ersättare är Álvaro Fernández som i fjol var ordinarie i ett Huesca som spelade i La Liga. Det är med andra ord ingen dålig keeper.

Tottenham hemma mot en nykomling ska egentligen sluta med en hemmaseger, men jag känner mig ändå inte helt trygg med ettan. Dels är Brentford ingen vanlig nykomling, de kan verkligen spela fotboll, och dels har Tottenham blandat högt och lågt i sina prestationer under hösten. Jag väljer därför att gardera utgångsettan, men det räcker att komplettera med ett kryss.

Missar matchen

Dane Scarlett, Tottenham (vristskada)

David Raya, Brentford (knäskada)

Joshua Dasilva, Brentford (höftskada)

Julian Jeanvier, Brentford (knäskada)

Kristoffer Ajer, Brentford (knäseneskada)

Osäker till spel

Cristian Romero, Tottenham (knäseneskada)

Giovani Lo Celso, Tottenham (muskelskada)

Mathias Jörgensen, Brentford (muskelskada)