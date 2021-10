"PSG söker revansch - vinner mot mästarna"

Storfavoriten! - 1. PSG - Lille PSG söker revansch När PSG misslyckades med att vinna ligan i fjol blev de nollade i båda sina ligamöten mot Lille som senare fick lyfta bucklan. Dessutom åkte parisarna på pisk i Supercupen i augusti. Det var dock ett ruggigt reservbetonat PSG som ställde upp i den matchen. Det kommer det inte vara nu. Visst är Verratti och Hakimi avstängda, men de kan ersättas av Wijnaldum och Bernat utan att laget försämras allt för mycket. Det talas främst om den mäktiga trion på topp när man pratar om PSG. Neymar, Messi och Mbappé har en potential som egentligen ingen annan trio i världen. Än så länge har vi dock bara fått se glimtar av deras kunnande. Närmast kommer PSG från en 0-0-match borta mot Marseille där den gyllene trion tillsammans med Di María hade svårt att komma till klara lägen. Mpabbé är tveksam till spel på grund av sjukdom, men Icardi kan gå in och göra ett bra jobb på topp. Jag tror vi får se en reaktion här, PSG har inte blivit nollade i två raka matcher på över ett år. Lille har haft problem att leva upp till sin magiska fjolårssäsong. I Champions League har de inte vunnit någon av sina tre matcher och i ligaspelet är det en tiondeplats som gäller efter elva omgångar. Det ser trögt ut för Les Dogues som knappast har övertygat i de två senaste ligamatcherna mot Clermont och Brest. Endast en poäng har hämtats in på de fajterna. Viktiga Sven Botman är skadad och därmed lär José Fonte återigen bilda mittbackslås med Djaló. På mittfältet är Benjamin André avstängd, men där kan Renato Sanches, som nyligen kommit tillbaka från skada, kliva in bredvid Xeka. På topp är det Jonathan David och Burak Yilmaz som ska göra det. Ett på det stora hela ganska spännande lag, men det kuggar helt enkelt inte i. PSG är såklart bättre på alla positioner och hemma i Paris har de inte förlorat i ligaspelet sedan april månad. Jag är inne på att vi äntligen får se vad Pochettinos manskap kan prestera och att Lille får oerhört svårt att freda sitt egna mål. Ettan är en given utgång, men då resten av svenska folket också verkar tycka det plockas krysset med på större system för värdets skull. Missar matchen Marco Verratti, PSG (avstängd)

Målkalaset! - 3. Hoffenheim - Hertha Berlin Underhållande match att vänta i Sinsheim Hoffenheim hade ingen chans borta mot Bayern München förra helgen och 0-4 i baken var inte mycket att säga om. Bättre gick det i cupmötet med Holstein Kiel från andradivisionen för några dagar sedan. Hoffenheim vann med klara 5-1 i en match där både Munas Dabbur och Jacob Bruun Larsen nätade. Två spelare som annars har fått nöta ganska mycket bänk. Värdarna har nämligen en grym offensiv uppställning. Andrej Kramaric noterades för 20 ligamål i fjol och även om han bara har nätat en gång i Bundesliga under hösten är det en målfarlig herre. Ihlas Bebou från Togo gjorde två mål i 5-0-segern över Köln för två veckor sedan och är en annan spelare med mycket att ge. De två lär starta nu och frågan är bara om det blir Bruun Larsen, Skov eller Adamyan som blir tredje länk i kedjan. Hertha Berlin blandar och ger friskt i ligaspelet. Fyra segrar och fem förluster på nio omgångar vittnar om det. Närmast kommer huvudstadslaget i alla fall från två starka prestationer där Eintracht Frankfurt och Borussia Mönchengladbach har slagits tillbaka. I båda matcherna har Marco Richter målat och 23-åringen hittade även rätt i cupsegern över Preussen Münster tidigare i veckan. Richter har snabbt funnit sig tillrätta efter flytten från Augsburg och har blivit något av en publikfavorit. Han är given på högerkanten och på topp bör Piatek starta. Det finns dock andra vassa alternativ som Selke och Jovetic. Bakåt hänger mycket på att Boyata har en bra dag. Den belgiska landslagsmannen har skyhög potential, men slarvar för mycket för att tillhöra ett större lag än Hertha. Hoffenheim vann båda mötena mellan lagen i fjol och har nätat tio gånger på fyra hemmamatcher denna säsong. De lär knappast kliva mållösa av planen denna fredag heller och ettan är en vettig utgång. Hertha kan dock också mycket när allt klaffar och på större system vill jag gärna gardera. Då är tvåan viktigare att få med än krysset. Missar matchen Benjamin Hübner, Hoffenheim (knäskada)

