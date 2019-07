"Real favoriter i derbyt mot Atlético"

Höjdaren! - 1. Real Madrid - Atlético Madrid

Real tar första segern i ICC

Real Madrid har haft problem i inledningen av International Champions Cup. Först blev det förlust mot Bayern München och därefter hade Marängerna enorma problem mot Arsenal i den första halvleken, mycket såklart på grund av ett tidigt rött kort på Nacho. När lagen spelade tio mot tio i den andra halvleken tog spanjorerna över.

Mycket av snacket under försäsongen har rört Gareth Bale som enligt tränaren Zinedine Zidane inte ingår i hans planer, något som fick den walesiska stjärnans agent att fullständigt gå i taket. Mot Arsenal fick ändå Bale hoppa in och givetvis blev han målskytt. Den såpan lär fortsätta.

Annars riktas många nyfikna blickar mot nyförvärven Hazard och Jovic som båda kostat en förmögenhet. Där finns det mycket kvalité att hämta. Tyvärr gick Asensio sönder mot The Gunners. Talangens ledband och menisk gick av vilket gör att han inte kan räkna med någon fotboll denna säsong. Tungt för Real, men är det något Los Blancos har är det bredd.

Atlético Madrid har varit i affärstagen under sommaren och köpt spelare för cirka 2,5 miljarder kronor. Samtidigt har de dock sålt för ännu mer pengar så sammantaget har Simeones gäng gått plus under sommaren. Frågan är om de också gått plus i truppstyrka. Lucas Hernández har ersatts av Kieran Trippier, Rodri av Marcos Llorente och Griezmann av Joao Felix. Kan denna trio lyckas på Wanda Metropolitano?

De rödvita inledde International Champions Cup svagt. De fick faktiskt bara 0-0 mot mexikanska Guadalajara Chivas. Detta efter att nya Llorente, som kom just från Real Madrid, fått ett rött kort efter en halvtimmes spel. Diego Simeone har en del att fundera på inför detta derby. Real har fem raka matcher mot Atlético utan förlust och har den bredare truppen. Det kommer spela roll med tanke på alla förmodade byten. Trolig etta.

Skrällchansen! - 2. Kristianstad - Vittsjö

Ovisst möte på Vilans IP

Damallsvenskan har kört igång igen efter det två månader långa VM-uppehållet och nu ska den andra omgången efter semestern spelas. Det är en otroligt jämn serie fortsatt där sju lag är inom fyra poängs marginal. De två som möts i Kristianstad står båda på 14 poäng vardera.

Värdarna har en ganska namnstark trupp där de största stjärnorna får sägas vara Svava Gudmondsdóttir (tre ligamål hittills) och nigerianskan Rita Chikwelu som spelade samtliga minuter för Nigeria i sommarens VM. Efter uppehållet besegrade Kristianstad Kungsbacka med hela 5-0 men supertalangen Maja Bodin, som inledde målskyttet, tvingades byta efter en halvtimmes spel med en knäskada. Av den anledningen saknas redan Mia Carlsson. Tråkiga avbräck.

Vittsjö stod för en fullt godkänd insats i sin omstart efter uppehållet men topplaget Kopparbergs/Göteborg var för starka och vann med 4-2 då. Inte mycket att säga om. Innan serien pausades hade de dock sex raka omgångar utan förlust så det finns definitivt bra spelare hos gästerna, inte minst i Michelle de Jongh som stått för fyra ligamål hittills.

Det är ett Skånederby som ska spelas nu och dessa tillställningar brukar ofta bli jämna. Sex av de åtta senaste gångerna Vittsjö och Kristianstad drabbat samman har det faktiskt slutat med delad pott. Allt tyder på att det blir tätt ännu en gång.

På pappret ser värdarna något vassare ut och det är inget som topptipparna missat. Ettan streckas runt 60 procent, vilket är alldeles för mycket för den här matchen. Supervärde på X2 således. Rekommendationen blir då att plocka med alla tecken omgående.