"Real Madrids fina form fortsätter"

Storfavoriten! - 2. Real Madrid - Cádiz Real Madrid visar storform Real Madrid har stuckit iväg i toppen av La Liga och formen är verkligen stark. Tio raka segrar i alla tävlingar talar sitt tydliga språk och det är inte konstigt att Marängerna målas ut som klara favoriter även när Cádiz kommer på besök. Det ska dock sägas att covid-smittan har hittat in i truppen och att Bale, Marcelo, Modric, Rodrygo och Asensio alla kommer saknas av den anledningen. De senaste rapporterna visar dock att matchen inte lär ställas in som fallet har varit i många brittiska fajter mot slutet. I La Liga ska nämligen matchen spelas så länge ett lag har fem A-lagsspelare och totalt 13 lirare att tillgå. Det klarar Ancelotti med råge. Det är heller inga dåliga spelare som kan ställa upp från start. Hazard, Benzema och Vinícius Júnior framför Casemiro, Kroos och Camavinga är en uppställning få lag i serien kan matcha. Cádiz fick se Salvi Sánchez syna det röda kortet i 1-1-matchen mot Granada, men då han ändå inte är ordinarie gör det inte speciellt mycket att han är avstängd. I denna match kommer backlinjen få slita hårt mot serieledarna. Fali och Cala är dock rutinerade herrar och målvakt Ledesma har gjort det bra under sina ett och ett halvt år i Spanien sedan han kom från Rosario i Argentina. Längre fram i banan ser Cádiz ganska spännande ut. Dansken Jönsson bildar ett hårt arbetande innermittfältspar med Álex Fernández och framför den duon jagar Honduras landslagsstriker Choco Lozano på allt. Skulle han springa sig trött går det att plocka in veteranen Álvaro Negredo. Totalt sett ett lag av helt okej nivå, men det går inte att komma ifrån att de verkligen får slå ur underläge. Samtliga spelare som kommer starta för Real Madrid hade tveklöst tagit en plats i Cádiz startelva och visst ska Marängerna gälla som solklara favoriter även fast flera spelare saknas. Ettan är också första tecken att rita ned, men den ser ut att streckas kring 90 procent och det är lite väl mycket. Det är trots allt inte helt otänkbart att en eller ett par spelare till insjuknar innan spelstopp. På större system väljer jag därför att komplettera med ett kryss. Missar matchen Marcelo, Real Madrid (corona)

Gareth Bale, Real Madrid (corona)

Rodrygo, Real Madrid (corona)

Marco Asensio, Real Madrid (corona)

Luka Modric, Real Madrid (corona)

Andriy Lunin, Real Madrid (corona)

Daniel Carvajal, Real Madrid (muskelskada)

Salvi Sánchez, Cádiz (avstängd)

Isaac Carcelén, Cádiz (muskelskada) Osäker till spel José Mari, Cádiz (knäseneskada)

Jon Ander, Cádiz (oklart)

Spiken! - 4. Genk - Antwerp Genk närmar sig toppen Antwerp står för en mycket fin höst så långt och ligger trea i Jupiler League inför den 20:e omgången. I torsdags besegrades Eupen med 4-2 på hemmagräset och då passade den danske tränaren Priske på att rotera en del i sin trupp. Lagets skyttekung Michel Frey, som redan noterats för 15 ligamål, fick bland annat börja på bänken. Han lär ta plats bredvid Samatta nu. På mittfältet var Nainggolan mycket bra mot Eupen och här kommer troligen Viktor Fischer och den före detta IFK Göteborg-spelaren Alhassan Yusuf in från start igen. En högkapabel central trio. Bakåt finns det dock en del frågetecken. Två insläppta mål hemma mot Eupen imponerar föga och viktiga försvararen Abdoulaye Seck är avstängd. Björn Engels, med förflutet i Club Brugge och Aston Villa, finns visserligen tillgänglig, men visst känns det ihåligare utan Seck. Genk har varit bedrövliga under i stort sett hela hösten och har med nöd och näppe lyckats kravla sig upp på den övre halvan av tabellen. Torsdagens triumf hemma mot Charleroi var dock ett steg i helt rätt riktning. Skadeläget har lugnat sig för smurfarna, som laget kallas för, och då har förra årets ligatvåa en trupp som få lag i Belgien kan matcha. Vi kommer få se en vass elva från start här. Paul Onuachu gjorde sin andra ligamatch från start efter sin skada och att det är en viktig pjäs vore ett understatement. I fjol nätade nigerianen 33 gånger på 38 ligamatcher och i år står han noterade på elva baljor på 17 matcher. Det elfte målet satte han dit mot Charleroi. Med Ito och Bongonda bredvid sig och Hrosovsky samt Thorstvedt strax bakom har Genk definitivt kapacitet för att skjuta Antwerps försvar i sank. En hel del tippare kommer säkert stirra tabell här, vilket gör att vi mycket väl kan få Genk till humana priser. Värdarna är normalt sett starka hemma på Cegeka Arena och faktum är att Royal Antwerp inte har besegrat Genk på bortaplan under hela 2000-talet. Med det i åtanke känns ettan bäst och stannar den kring 50-55 procent är det bara att spika på. Missar matchen Jhon Lucimí, Genk (corona)

Carlos Cuesta, Genk (corona)

Gerardo Arteaga, Genk (corona)

Abdoulaye Seck, Antwerp (avstängd) Osäker till spel Koji Miyoshi, Antwerp (oklart)

Sander Coopman, Antwerp (knäskada)

Bruny Nsimba, Antwerp (fotskada)

Aurélio Buta, Antwerp (muskelskada)