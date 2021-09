"Rivalmöte - AIK knappa favoriter mot IFK Göteborg"

Rivalmötet! - 1. AIK - IFK Göteborg Fysisk match att vänta i Solna AIK har varit oerhört svårslagna under sommaren och står faktiskt på åtta segrar och två kryss på sina tio senaste tävlingsmatcher. Detta trots att spelet inte alltid stämt till 100 procent. Istället har Gnaget i vanlig ordning byggt bakifrån och varit väldigt svåra att få hål på. 14 insläppta är bäst av samtliga lag i serien. Framåt har det inte sprudlat lika mycket, men med Sebastian Larssons högerfot i laget skapas alltid chanser på fasta situationer. De svartgula går upp i serieledning vid seger här, men då krävs det en klart bättre prestation än senast mot Mjällby. I den matchen skapade solnaiterna i stort sett ingenting alls. Goitom och Stefanelli blev då isolerade på topp och fick inte mycket hjälp av mittfältet. Bakåt såg det däremot lika tryggt ut som vanligt. Milosevic har varit landslagsmässig de senaste månaderna och fungerar bra tillsammans med Papagiannopoulos. Dessutom har Nordfeldt kommit in i målet på ett bra sätt. IFK Göteborg tog en helt nödvändig seger mot Halmstad i den förra omgången, men det var en trepoängare som kostade på. Sebastian Eriksson drog av hälsenan och hans säsong är såklart över. Frågan är om den rivige mittfältaren överhuvudtaget kommer tillbaka igen. Oerhört tråkigt för Sebban såklart, men för IFK Göteborgs spel behöver det inte göra så mycket. Gustav Svensson är mer än kapabel till att ta hand om det defensiva mittfältet själv och då lämnas det utrymme åt Simon Thern att snickra ihop kombinationer framåt istället. Offensivt har Kolbeinn Sigthórsson varit lagets kanske bästa spelare sett över hela året och han är avstängd av klubben. Mot Halmstad tog Kevin Yakob hans plats och det gav faktiskt en bättre dynamik i anfallsspelet. 20-åringens rörlighet behövs där. Bredvid sig har Yakob såklart Marcus Berg och det är tveklöst en av seriens allra vassaste spelare. Fem mål har strikern satt dit på sina åtta ligamatcher för klubben. Detta är ett möte med enorm prestige för fansen och vi får alltid se två heltaggade lag som ställer upp. På senare år har det oftast varit hemmalagen som dragit det längsta strået. Blåvitt vann höstens möte med 2-0 medan AIK har fyra raka inbördes segrar på Friends Arena. Gnaget ska gälla som knappa favoriter igen, men kommer de inte upp i högre nivå än mot Mjällby blir det tufft. Strecka från vänster, helst hela vägen. Missar matchen Kolbeinn Sigthórsson, IFK Göteborg (avstängd av klubben)

Sebastian Eriksson, IFK Göteborg (hälseneskada)

Patrik Karlsson Lagemyr, IFK Göteborg (oklart) Osäker till spel Jetmir Haliti, AIK (oklart)

Filip Rogic, AIK (oklart)

Spiken! - 5. Barcelona - Granada Barcelona tar tre tunga poäng Det är inget snack om att detta Barcelona har en lång väg att gå innan de är redo att slåss med de stora drakarna. Förra veckan blev det stryk hemma mot Bayern München med hela 0-3 och det kändes verkligen som pojkar mot män. Memphis Depay hade svårt att komma till, men holländaren har annars varit den stora ljusglimten för katalanerna under hösten med sina två mål och en assist på tre ligamatcher. Depay bildar troligen ett nederländskt anfallspar med Luuk de Jong då både Agüero och Braithwaite finns på skadelistan. Det är en duo som ser väldigt intressant ut på pappret. På mittfältet får Busquets och Frenkie de Jong en ny lekkamrat då Pedri är skadad. Det hade varit väldigt spännande om Koeman vågade peta in Coutinho på den positionen. Jordi Alba har också problem med en muskel och kan inte vänsterbacken spela vore det intressant att se om 17-årige Alejandro Baldé, som hoppade in mot Bayern, kan få göra sin ligadebut för klubben. Granada står på två poäng och 2-7 i målskillnad efter fyra omgångar och har ännu inte lyckats göra mål på bortagräs. 0-0 mot Villarreal följdes upp av usla 0-4 mot Rayo Vallecano. Känslan är att Granada går en ganska tung säsong till mötes. Den känslan förstärktes bara i senaste omgången när Nazaries torskade med 1-2 mot Real Betis efter att ha släppt in det avgörande målet i den 89:e minuten. Offensivt finns det skickliga lirare hos andalusierna. Neyder Lozano lider visserligen av sviterna från en hjärnskakning och är tveksam till spel, men Machís och Suárez är habila anfallare. Dessutom har Carlos Bacca värvats in och även om colombianen inte längre vräker in mål är det en spelare med stort kunnande. Veteranen Jorge Molina nätade åtta gånger i La Liga föregående säsong och är en annan spelare som förtjänar respekt. Barcelona har en jobbig skadelista, men de lirare som kan kliva in istället hade tveklöst tagit plats i Granadas startelva. Det ska sägas att besökarna vände och vann på Camp Nou förra säsongen, men det var en match där Barca hade över 80 procent i bollinnehavet. Blixten slår knappast ner på samma ställe två gånger i rad. Barcelona visar styrka och vinner detta enkelt. Given spik! Missar matchen Martin Braithwaite, Barcelona (knäskada)

Moussa Wagué, Barcelona (oklart)

Ousmane Dembélé, Barcelona (knäskada)

Sergio Agüero, Barcelona (vadskada)

Pedri, Barcelona (knäskada) Osäker till spel Ansu Fati, Barcelona (oklart)

Jordi Alba, Barcelona (oklart)