Roma får det tufft - saknar flera spelare

Skrällchansen! - 1. Roma - Empoli

Brandskattat hemmalag i Rom

Eusebio di Francesco fick sparken från Roma efter uttåget ur Champions League där Porto blev för svåra. Det dubbelmötet avgjordes på övertid där portugiserna fick en straffspark som resulterade i mål. De flesta Roma-supportrarna drog en lättnadens suck när Di Francesco, och sportchefen Monchi, lämnade klubben. Frågan är hur han fick vara klar så länge. De vinröda har verkligen inte stått för någon vidare säsong.

Då Lazio, Torino och Atalanta alla vann sina söndags-matcher står de på lika många poäng som Roma. Det lär bli fajt hela vägen in i mål om Europaplatserna. Roma har en okej trupp i grunden med svenska Robin Olsen mellan stolparna som allt mer växer in i storklubbskostymen. Längst fram är de fortfarande väldigt beroende av den kraftfulle Edin Dzeko. Bosniern är dock avstängd här tillsammans med ytterligare två lagkamrater. Dessutom har värdarna en hel hög av skador att tampas med.

Empoli fick 3-3 i sin senaste ligamatch hemma mot Parma och ligger därmed ovanför nedflyttningsstrecket. Då Bologna vann sin match under söndagen skiljer det dock endast en ynka poäng ner så gästerna från vackra Toscana behöver definitivt poäng även de. Vad som var extra viktigt i fajten mot Parma var att Francesco Caputo, som vann skytteligan i Serie B i fjol, fick trycka in en boll igen. Det var hans tolfte för säsongen och första på en månad.

Johnny Ekströms gamla klubb trivs så bra hemma i Toscana att de inte gör några vidare resultat på resande fot. Sanningen är att Azzurri faktiskt inte vunnit en enda bortamatch på hela säsongen. Olimpico i Rom är givetvis inte den enklaste arenan i Italien att åka till men när värdarna saknar halva truppen av olika anledningar är allt över 65 procent på ettan för mycket. Plocka med alla tecken och jobba in bortaskrällen!

Missar matchen

Aleksandar Kolarov, Roma (avstängning)

Edin Dzeko, Roma (avstängning)

Federico Fazio, Roma (avstängning)

Lorenzo Pellegrini, Roma (lårskada)

Konstantinos Manolas, Roma (muskelskada)

Daniele De Rossi, Roma (vadskada)

Osäker till spel

Javier Pastore, Roma (vadskada)

Cengiz Ünder, Roma (lårskada)

Luca Antonelli, Empoli (lårskada)

Levan Mchedlidze, Empoli (muskelskada)

Höjdaren! - 2. Fortuna Düsseldorf - Eintracht Frankfurt

Eintracht på Europajakt!

Eintracht Frankfurt har en otroligt viktig returmatch i åttondelsfinalen av Europa League under torsdagen. Då far laget till Milano för att återigen ta sig an Inter. Första mötet på Commerzbank-Arena slutade 0-0. Innan returmötet i turneringen ska det dock spelas en ligamatch som är av allra största vikt för Eintracht. Vid vinst går de nämligen upp på en femteplats i tabellen som innebär spel i Europa League även nästkommande säsong, med endast tre pinnar upp till en Champions League-plats.

Det går inte att tala om Eintracht utan att nämna deras fantastiska offensiv. Luka Jovic är tvåa i Bundesliga skytteliga med 15 fullträffar, Sébastien Haller är femma med tolv nätkänningar. Dessutom har Ante Rebic tryckt in åtta ligamål. Det utgör cirka 75 procent av samtliga mål Frankfurt har mäktat med i seriespel. När dessa två lag möttes i oktober med Eintracht som hemmalag slutade det med galna 7-1. Jovic stod då för fem stycken fullträffar medan Haller fick in två bollar.

Ante Rebic, som gjorde sådan succé i sommarens världsmästerskap, är småskadad och kan mycket väl komma att vilas här för att vara fit for fight på torsdag. Trots det lär tränaren, med det något otacksamma namnet Adolf Hütter, ställa en stark på elva på Merkur Spiel-Arena under måndagen.

Fortuna Düsseldorf visar riktigt fin form och har faktiskt vunnit tre av sina fyra senaste ligamatcher. Det gör att nykomlingarna nu har närmare till Europaplatser än till nedflyttningsstrecket. Oerhört imponerande. Stor del i framgången har Dodi Lukebakio. Kongolesen, som är inlånad från Watford, har åtta ligamål på sitt konto hittills.

Fortuna vill säkerligen ta revansch för den otroligt svaga insatsen borta mot Frankfurt. I grunden är det dock gästerna som har den starkare truppen. Tvåan ska ritas ner först, men räcker plånboken till ska det garderas. Då med ettan eftersom Fortuna fortfarande inte kryssat en enda hemmamatch under säsongen.

Missar matchen

Jean Zimmer, Fortuna Düsseldorf (vristskada)

Osäker till spel

Marvin Ducksch, Fortuna Düsseldorf (vristskada)

Adam Boszek, Fortuna Düsseldorf (knäseneskada)

Ante Rebic, Eintracht Frankfurt (knäskada)

Makoto Hasebe, Eintracht Frankfurt (bruten näsa)

David Abraham, Eintracht Frankfurt (lårskada)

Timothy Chandler, Eintracht Frankfurt (knäskada)