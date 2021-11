"Schweiz krossar motståndet - sätter press på Italien"

Höjdaren! - 1. Skottland - Danmark Starkt Danmark får gälla som favoriter Danmark har gjort ett helt osannolikt kval och står noterade på nio segrar av nio möjliga. Dessutom hade de rödvita hållit nollan hela vägen fram tills i fredags när Färöarnas Olsen av alla nätade i den 89:e minuten. Det retar säkerligen Schmeichel lite att han inte fick gå ett helt kval utan att plocka ut bollen ur nätet. Christensen och Kjaer startade då i mittförsvaret när Hjulmand valde en fyrbackslinje. Mot tuffare motstånd har Danmark dock oftast spelat med tre stycken mittbackar och troligen plockas Vestergaard in i mitten här. Då får de rödvita ett väldigt fysiskt försvar som är otroligt starka i luftrummet. Framåt nätade Skov Olsen mot Färöarna när han fick chansen bredvid Poulsen och Daramy. Bruun Larsen hoppade in i den andra halvleken och blev också målskytt. En spelare som mycket väl kan ta plats i startelvan nu. Lika klart som det är att Danmark vinner gruppen är det också att Skottland slutar tvåa. Framförallt har kiltarna stått för en magnifik höst. Fem raka segrar har plockats och uddamålsvinsterna mot Israel och Österrike ligger till grund för playoff-platsen som de nu har i sina händer. Senast besegrades Moldavien med 2-0 efter att kantspringaren Nathan Patterson öppnat målskyttet. Han blev också varnad i matchen och är därmed avstängd här. Som tur är finns det en vettig ersättare i form av Stephen O’Donnell som var förstavalet på högerkanten under sommarens Europamästerskap. Robertson är helt given på vänsterkanten och i mittförsvaret bör vi återigen få se Tierney, Hendry och Cooper då McTominay inte finns med i truppen. På topp får Ché Adams dra ett tungt lass och han gjorde skäl för lönen mot Moldavien då Southampton-strikern hittade nätet. När lagen möttes i september på Parken vann Danmark med 2-0 efter två tidiga mål. Efter det hade danskarna full kontroll. Det bör bli något tuffare på skotsk mark och det blir också något svårtippat när båda länderna saknar motivation. Samtidigt vill säkerligen gästerna gå rent i kvalet och med det i åtanke lutar jag mest åt tvåan. På större system vill jag dock helst få med krysset. Missar matchen Nathan Patterson, Skottland (avstängd)

Christian Nörgaard, Danmark (avstängd)

Spiken! - 4. Schweiz - Bulgarien Schweiz krossar Bulgarien Trots en del skadeproblem stod Schweiz upp på ett mycket bra sätt borta mot Italien. 1-1 slutade matchen även om det kunde blivit annorlunda när Italien tilldömdes en straff på övertid. Jorginho missade dock från elva meter och därmed är det bara målskillnad som skiljer de två nationerna åt inför den sista omgången. Den rödvita alpnationen har två mål upp och med tanke på att Italien har en ganska tuff bortamatch mot Nordirland är det ingen omöjlig uppgift att plocka in. Vi kommer i alla fall få se ett hemmalag som går för det här och satsar full fart framåt redan från början. Unga Noah Okafor gjorde sin andra landskamp mot Italien och kommer troligen få chansen från start igen. Med Vargas, Shaqiri och Steffen bakom finns det både snabbhet och kreativitet i offensiven. Bakåt är viktiga mittbacken Manuel Akanji avstängd, men det lär inte bli mycket spel på schweizarnas planhalva ändå. Bulgarien har aldrig varit nära i kvalet och får nöja sig med att slåss om tredjeplatsen. Insatsen hemma mot Nordirland i oktober var dock en av de bättre på länge från nationen som då vann med 2-1. Todor Nedelev satte dit båda målen då och han spelade även 90 minuter i torsdagens träningsmatch mot Ukraina som slutade 1-1. Då startade Despodov och Iliev på topp och det är en ganska spännande anfallsduo. Ett stort problem för Bulgarien är att denna match ska spelas utanför rikets gränser. Bulgarerna har faktiskt inte vunnit en enda landskamp på resande fot på över tre år. Ett genomuselt facit. I kvalet har de visserligen tagit poäng borta mot Italien, men också förlorat i Vilnius mot Litauen. Det är svårt att se hur ett Bulgarien utan något att spela för ska stå emot nu. FIFA-rankingen är verkligen inget perfekt mätverktyg, men det säger ändå något att det skiljer nästan 60 platser mellan Schweiz och Bulgarien. När dessutom all motivation finns hos det bättre landslaget som också har hemmaplan välter vågskålen helt och hållet. Det blir kross från hemmalagets sida och ettan spikas utan några som helst betänkligheter. Missar matchen Manuel Akanji, Schweiz (avstängd)