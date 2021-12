"Seger trots att stjärnan saknas"

Höjdaren! - 1. Everton - Arsenal Oviss utgång på Goodison Park Arsenal hade verkligen chansen borta mot Manchester United efter att Emile Smith Rowe satt dit 1-0 när David De Gea låg ner skadad. Mikel Artetas mannar fortsatte dock inte att anfalla mot det skakiga United utan blev istället väldigt låga och passiva. Det straffade sig då Lindelöf och company till sist kunde vända på steken och vinna med 3-2. En svag insats av The Gunners som nu har förlorat två av sina tre senaste matcher. Martin Ödegaard fick återigen chansen från start och även fast han gjorde ett mål var norrmannen helt misslyckad. Det var också Ödegaard som fällde Fred vid ställningen 2-2 vilket gav den avgörande straffen. Arsenal har helt klart spelat sämre sedan Arteta bytte Lacazette mot Ödegaard och frågan är varför den spanska tränaren började mixtra med ett fungerande lag. Spelare som Partey och Aubameyang är andra lirare som behöver se sig i spegeln efter usla prestationer på Old Trafford. Everton sjunker som en sten i tabellen. De blåklädda var som väntat chanslösa i derbyt mot Liverpool och torskade med 1-4. Därmed har The Toffees bara tagit två poäng på sina åtta senaste matcher. Ett genomuselt facit som innebär att Everton placerar sig strax ovanför nedflyttningsstrecket. Demarai Gray och Richarlison såg åtminstone intressanta ut tillsammans och den duon behöver vara på topp igen. Med både Rondón och Calvert-Lewin på skadelistan finns det inte speciellt många fler offensiva alternativ. Cenk Tosun, som fick hoppa in mot Liverpool, är knappast någon anfallare som skrämmer slag på White och Gabriel i Arsenal-försvaret. Mittfältet, med Doucouré och Allan, är lagets starkaste lagdel och kommer den duon upp i nivå kan de mycket väl vinna slaget om mitten. Då är ändå mycket vunnet. Spelare för spelare är Arsenal ett bättre fotbollslag, men besökarna från norra London går alltid in med något slags mindervärdeskomplex i sina bortamatcher istället för att ta chansen mot motståndare som hänger mot repen. Everton vann båda mötena mellan klubbarna i fjol och då Arteta har märkligt svårt att identifiera sin bästa elva ska de inte räknas bort nu heller. Plocka med alla tecken och gå vidare. Missar matchen Tom Davies, Everton (knäskada)

Salomón Rondón, Everton (knäseneskada)

Dominic Calvert-Lewin, Everton (lårskada)

André Gomes, Everton (vadskada)

Sead Kolasinac, Arsenal (vristskada) Osäker till spel Yerry Mina, Everton (knäseneskada)

Granit Xhaka, Arsenal (knäskada)

Emile Smith Rowe, Arsenal (ljumskskada)

Bernd Leno, Arsenal (ljumskskada)

Bortafavoriten! - 3. Cagliari - Torino Torino tar poäng på Sardinien Torino inledde hur starkt som helst hemma mot Empoli och gick snabbt upp till en 2-0-ledning. Då fick Singo syna det röda kortet och efter det gick det snabbt utför. Tjurarna tappade in både 1-2 och 2-2 innan domaren blåste av matchen. Nu är kantspringaren avstängd och dessutom har gästerna från Turin en ganska jobbig skadelista där bland annat stjärnan Andrea Belotti återfinns. Trots det ska besökarna kunna ställa en vass elva på benen. Istället för avstängda Singo lär Vojvoda kliva in och det är ingen större försämring,. På topp vikarierar Sanabria för Belotti medan Brekalo, Pjaca och Praet slåss om de två platserna bakom. En stark uppställning. I försvaret saknas Djidji, men Bremer, Buongiorno och Zima ska kunna stå emot ett ganska trubbigt Cagliari. Värdarna befinner sig under nedflyttningsstrecket efter att bara ha lyckats vinna en av sina 15 inledande matcher. Istället har de rödblå kryssat en hel del. Deras tre senaste omgångar i Serie A har alla slutat oavgjort. 0-0 borta mot Verona i den senaste matchen var ett steg framåt rent resultatmässigt, men spelmässigt stod Cagliari återigen för en svag insats. Något måste hända. Trots skickliga anfallare som Joao Pedro och Keita Baldé från start hade Cagliari bara 0,58 i xG i den matchen. En hållen nolla var åtminstone ett steg i rätt riktning. Hemmalaget har annars släppt in nästan två mål i snitt under hösten. Den tilltänkta försvarschefen Diego Godín har dragits med en del skador och har inte spelat något sedan det senaste landslagsuppehållet. Han är återigen tveksam till spel. Torino vann med 1-0 på den här arenan i februari och ska hållas som det bättre laget återigen. Tvåan är således första tecken att rita ned, men då Tjurarna har fyra raka förluster på resande tass känns den något skakig. Det ihop med att Cagliari har tre raka kryss i bagaget gör att jag gärna får plats med mittentecknet också på större system. Missar matchen Wilfried Singo, Torino (avstängd)

Koffi Djidji, Torino (ljumskskada)

Andrea Belotti, Torino (knäseneskada) Osäker till spel Diego Godín, Cagliari (knäseneskada)

Marko Rog, Cagliari (knäskada)

Riccardo Ladinetti, Cagliari (oklart)

Sebastian Walukiewicz, Cagliari (höftskada)

Simone Verdi, Torino (knäseneskada)

Rolando Mandragora, Torino (knäskada)

Ricardo Rodríguez, Torino (knäseneskada)

Cristian Ansaldi, Torino (knäseneskada)

Simone Edera, Torino (knäskada)