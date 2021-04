"Semifinalplats står på spel - Hammarby stora favoriter"

Kvartsfinalen! - 1. Hammarby - Trelleborg Trelleborg ska inte underskattas Djurgården väntar i semifinal för segraren i det här mötet och sedan är det Häcken som står för motståndet i finalen. Denna kvartsfinal har blivit rejält uppskjuten efter att coronasmittan satte sina klor i Hammarbys lag. Större delen av truppen smittades och träningsanläggningen fick stängas ner helt och hållet. Nu ska de grönvita dock vara redo för spel igen, men frågan är hur smittan har påverkat truppen. Bajen tog sig hit genom att besegra AFC Eskilstuna, Oskarshamn och AIK i gruppspelet. Mot Gnaget slutade matchen 3-2 efter mål av Rodic, Ludwigson och Amoo. En trio som sett riktigt spännande ut. Ludwigson har också belönats med ett nytt kontrakt som sträcker över 2024. Magyar visades dock ut i den matchen och är därmed avstängd här. Ett jobbigt avbräck för hemmalaget. Trelleborg imponerade stort i sin grupp där de hamnade före de allsvenska lagen Örebro och Sirius. Skåningarna har varit aktiva på transfermarknaden under vintern och bland annat värvat in Petar Petrovic (Öster), Jesper Modig (Varberg), Simon Amin (Örebro), Johan Blomberg (GIF Sundsvall) och Henry Offia (Dalkurd). I veckan har dessutom den unga målvakten Kristensen plockats in från AGF. Det gör att konkurrensen verkligen har spetsats till i TFF som nu har ett väldigt spännande lag som ska kunna utmana om tätpositionerna i Superettan. På topp finns 21-åriga talangen Haris Brkic tillsammans med Mattias Håkansson. En jobbig duo att möta för motståndarförsvaren. Dessutom finns Fatawu, som nätade sju gånger i Superettan i fjol, tillgänglig. Trelleborg besegrade Örebro borta i gruppen och kryssade mot Sirius i Uppsala. Två lag som har konstgräs som underlag, precis som Hammarby. Gästerna kommer garanterat inte vika ner sig här heller. Hammarby ska såklart vara klara favoriter, men att de ska streckas runt 80 procent har jag väldigt svårt att köpa. Valet blir att plocka med alla tecken där X2 rensar ruggigt bra. Missar matchen Richard Magyar, Hammarby (avstängd)

Returen! - 2. Rosengård - Bayern München Bayern blir för stora favoriter Bayern München är på väg mot sin andra Champions League-semifinal i klubbens historia. Detta efter att ha besegrat Rosengård med 3-0 på tysk mark för en vecka sedan. Det var en match där Bayern straffade svenskarna hårt varje gång de tappade bollen i fel läge. Anfallstrion Bühl, Beerensteyn och Dallmann hittade alla nätet och var överhuvudtaget jobbiga för Rosengårds försvar att hantera. I Bayerns försvar hittas svenskarna Hanna Glas och Amanda Ilestedt, två spelare som var i det närmaste felfria i det första mötet. Den sistnämnda har som bekant spelat många säsonger i Rosengård vilket gör detta till en mycket speciell match för henne. Glas har kämpat sig tillbaka efter flera allvarliga skador och är i sina bästa stunder en ytterback av högsta internationella snitt. Både Glas och Ilestedt är uttagna till det svenska landslagets vänskapsmatcher i april. Fyra spelare från Rosengård är också uttagna i den svenska truppen. Det är Caroline Seger, Olivia Schough, Jessica Wik (tidigare Samuelsson) och Hanna Bennison det handlar om. Den sistnämnda blev nyligen utsedd till världens största talang av tidskriften Goal. Hon har haft svårt att konkurrera ut Cankovic, Troelsgaard och Seger på det inre mittfältet, men när hon hoppade in mot Bayern syntes det lång väg att det var en talang utöver det vanliga. Bennisons bollkontroll och blick för spelet håller redan nu väldigt hög klass. I helgens Svenska Cupen-match mot Kristianstad, som slutade 3-3, fick däremot Bennison 90 minuter och noterades för ett mål. Även Troelsgaard nätade och dansken var kanske matchens bästa spelare då. Skönt för Troelsgaard som var en av de spelare som tappade allra mest boll i fel lägen i första mötet mot Bayern. Anna Anvegård, som var Rosengårds kanske allra bästa spelare under 2020, kunde hoppa in under de sista fem minuterna förra veckan efter sin långvariga knäskada. Sedan dess har anfallaren dock inte kunnat träna och hon lär inte finnas med från start här. Ett stort avbräck. Trots det tycker jag att Rosengård ska ha bättre chans än vad odds och streck gör gällande. Bayern München går trots allt vidare vid både kryss och även vid många förlustresultat. Dessutom spelas denna fajt på konstgräs, något tyskarna inte är vana vid. Kan Rosengård bara minimera misstagen ska de absolut kunna störa i denna enskilda match även om det inte räcker till avancemang totalt sett. Jag plockar med alla tecken från start. Missar matchen Nathali Björn, Rosengård (oklart) Osäker till spel Anna Anvegård, Rosengård (knäskada)