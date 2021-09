"Seriens allra bästa lag - toppmöte att vänta"

Toppmötet! - 2. West Bromwich - QPR Spännande möte på The Hawthorns QPR siktar på att ta sig upp till Premier League och det har skrivits en hel del om de blåvitas fina offensiv. Charlie Austin nätade två gånger om i tisdagens ligacupmatch mot Everton, som vanns på straffar, och är ett riktigt sparkapital. Austin har nämligen bara nätat en gång hittills i The Championship. Istället är det den skotska landslagsmannen Lyndon Dykes som leder anfallslinjen med tre fullträffar under hösten. Anfallarna backas upp av Chair, Willock och Gray och vi kan nog räkna med att de blåvita kommer stå för underhållande matcher hela säsongen lång. Försvaret ser ihåligt ut och QPR har faktiskt släppt in sju baljor på de tre senaste omgångarna. Dickie, De Wijs och Barbet måste steppa upp och dessutom har den senegalesiske målvakten Dieng mer att ge än vad han har visat hittills. West Bromwich åkte ur Premier League förra säsongen med dunder och brak och har sedan dess tappat Ivanovic, Grosicki, Hegazy och Pereira. Dessutom har Diagne och Yokuslu återvänt till sina klubbar efter utlåningen till WBA. Trots det har The Baggies en väldigt namnstark spelargrupp som har förstärkts av Jordan Hugill och Alex Mowatt. Den sistnämnde, som kom gratis från Barnsley, kan vara säsongens bästa nyförvärv i hela The Championship. Även tränaren Valerién Ismaël hämtades från det Barnsley som nådde playoff förra säsongen. Han fick se sitt lag inleda storstilat, men WBA kommer närmast från tre raka kryss. Med lirare som Diangana, Phillips, Snodgrass och Robinson är värdarna alltid giftiga framåt, vilket 14 mål på åtta ligamatcher vittnar om, men spelet har hackat en del under de senaste veckorna. WBA målas upp som stora favoriter och visst, på pappret är de tveklöst ett av seriens allra bästa lag, men tre raka utan seger oroar ändå en del. QPR:s frejdiga offensiv blir inte helt enkel att stoppa och jag tror vi får se en öppen matchbild med gott om målchanser åt båda hållen. Ett-tvåan blir då en vettig lösning där bortasegern kommer skapa korsdrag bland kuponghögarna. Missar matchen Matt Clarke, West Bromwich (oklart)

Lee Wallace, QPR (oklart) Storfavoriten! - 5. Gil Vicente - Porto Fördel Porto Porto imponerade stort i Champions League förra säsongen där de blåvita slog ut Juventus innan ett ytterst knappt uttåg mot de blivande mästarna Chelsea. Drakarna inledde även denna upplaga av mästarturneringen på ett bra sätt genom att kryssa borta mot Atlético Madrid, en match där Porto dessutom hade en boll i nät som dömdes bort efter VAR-granskning. Nästa uppgift i Champions League väntar på tisdag, men först är tanken att tre ligapoäng ska plockas in i ladorna. Porto har redan tappat fyra poäng på Benfica som tronar högst i Primeira Liga efter sex omgångar. Således behöver de blåvita mönstra en stark elva här. Då bör vi få se Mehdi Taremi på topp med Luis Díaz och Otávio på kanterna. En grymt skicklig offensiv trio. Dessutom har 21-årige Fábio Vieira visat framfötterna. I 5-0-krossen mot Moreirense noterades han för tre assist och det är en spelare värdarna behöver hålla ögonen på. Gil Vicente har gjort en klart godkänd inledning på ligaspelet med åtta inspelade poäng efter sex omgångar. Att de kan stå upp bra mot storlag på hemmagräset visade Tupparna från Barcelos också när Benfica var på besök. Visserligen blev det stryk med 0-2, men det dröjde till den 83:e minuten innan Örnarna från Lissabon fick hål på Gil Vicente. Sedan dess har Kritsyuk lämnat för Zenit och istället är det slovenen Ziga Frelih, ny från Olimpija Ljubljana, som vaktar kassen. Framåt handlar det mesta om Fran Navarro som hämtats in från Valencias B-lag. Den 23-årige spanjoren står noterad för fyra av lagets totalt sju mål så långt och hugger som en kobra när möjligheten dyker upp. Övriga spelare som är värda att nämna är japanen Kanya Fujimoto och Giorgi Aburjania från Georgien. Den sistnämnde är ny från Cartagena och gjorde sitt första mål för klubben senast mot Belenenses när han kvitterade till 1-1 på övertid. Porto är givetvis stora favoriter och har fyra raka segrar i inbördes möten. Samtidigt har de match mot Liverpool på tisdag och en del tankar kan möjligen finnas där redan nu. Gil Vicente vann över Porto på den här arenan för drygt två år sedan och om besökarna kommer in med halvdan inställning kan det bli match av detta. Given tvåa i utgång, men räcker plånboken till får även krysset plats. Missar matchen Joao Afonso, Gil Vicente (oklart)

