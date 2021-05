"Sju år sedan seger - Elfsborgs negativa svit fortsätter"

Spiken! - 1. Malmö FF - Elfsborg Malmö vinner igen Jon Dahl Tomasson hade gjort läxan inför mötet med Kalmar FF. MFF pressade smålänningarna högt och Rydströms gäng, som gärna vill passa sig ur eget straffområde, bjöd på två baljor efter en halvtimmes spel. Där var matchen mer eller mindre avgjord även om Douglas Bergqvist lyckades skapa lite nerv i det hela med sin reducering under den andra akten. Antonio Colak har kommit in i laget med höga förväntningar och mot Kalmar fick anfallaren äntligen utdelning. Två mål och en assist blev det från kroaten och det är viktigt för Malmö att de har en riktig målskytt att luta sig mot. Colak verkade trivas bra ihop med Berget och det är en duo som kommer få fler chanser ihop. Sören Rieks är på skadelistan, men i övrigt har värdarna en relativt skadefri trupp till förfogande. Bonke Innocent har börjat träna igen och Johan Dahlin satt på bänken mot Kalmar. Elfsborg kunde inte drömma om en bättre start än den de fick mot Halmstad i måndags. 1-0 efter bara lite drygt 20 sekunder var en rejäl kalldusch för de besökande hallänningarna. Ondrejka spelade då fram Per Frick som vackert kunde placera in matchens första mål. Det skulle dock inte bli det sista. Bara en kvart senare slog Johan Larsson ett perfekt inspel som gick hela vägen till bortre kanten där Okkels dök upp och tryckte in 2-0. Med tanke på att Elfsborg ledde med 2-0 även förra hemmamatchen (mot Kalmar) och då tappade till 2-2 trodde man att de gulsvarta hade lärt sig läxan. Vi fick dock bevittna ännu ett ras. 1-2 kom innan paus, Antonsson satte dit kvitteringen efter en timmes spel och med bara minuter kvar av den ordinarie matchtiden avgjorde Sadat Karim. En fullständig kollaps från Elfsborgs sida. Jimmy Thelins mannar har dessutom en del bekymmer med diverse skador. Simon Olsson och Rasmus Alm är bara två viktiga pjäser som inte kan delta. Då har inte besökarna råd att rotera speciellt mycket. Det har däremot Malmö FF. Ola Toivonen startade på bänken mot Kalmar FF och det är en spelare som troligen kliver in från start nu. Bredden i hemmatruppen är grym. Elfsborg har inte vunnit borta mot Malmö sedan 2014 och gör det inte nu heller. Given etta. Missar matchen Sören Rieks, Malmö FF (ryggskada)

Rasmus Alm, Elfsborg (lårskada)

Simon Olsson, Elfsborg (hälskada)

Frederik Holst, Elfsborg (fotskada)

Maudo Jarjué, Elfsborg (ljumskskada) Osäker till spel Bonke Innocent, Malmö FF (oklart)

Oscar Lewicki, Malmö FF (oklart)

Prince Isaac Kouame, Elfsborg (ryggskada)

Skrällchansen! - 3. Rosenborg - Brann Rosenborg överskattas Rosenborg har inte vunnit den norska ligan på två raka säsonger, vilket får sägas vara ett stort misslyckande för en klubb av deras dignitet. Förra året skiljde det nästan 30 poäng upp till mästarna Bodö/Glimt. Nu vill Trondheim-laget vara med och slåss i toppen av tabellen från början och de satsar svenskt för att lyckas med den saken. Efter alla år i Sverige har Åge Hareide ett gott öga till svenska lirare. Under vintern värvades Adam Andersson, Jonathan Augustinsson och Stefano Vecchia alla in och för någon månad sedan stod det klart att Guillermo Molins också ansluter till den vitsvarta klubben. Sedan tidigare finns här Rasmus Wiedesheim-Paul och den före detta Halmstad-strikern hoppade in och kvitterade till 2-2 mot Bodö/Glimt i den förra omgången. Brann har fått en hemsk start på säsongen med tre raka förluster och galna 1-10 i målskillnad. Det känns inte riktigt som att resultaten har speglat matchbilderna, men försvaret läcker rejält. Mittbackarna Vegard Forren och Ole Martin Kolskogen måste göra det bättre om Bergen-klubben ska kunna vända på sin säsong. Även rutinerade keepern Håkon Opdal har en hel del att bevisa. Offensivt finns det en del intressanta pjäser. Ivorianen Bamba satte dit tio baljor i ligaspelet förra säsongen och har noterats för Branns enda hittills denna säsong. Petter Strand är en skicklig mittfältare och dessutom har gästerna gjort ett spännande nyförvärv i Moonga Simba som anslutit från Västerås. Svensken har fått nöja sig med inhopp hittills men är en väldigt intressant spelartyp som kommer få sina chanser. Rosenborg har inlett 2021 på ett klart bättre sätt än Brann och ska såklart hållas som favoriter uppe i Trondheim. Brann vann dock på Lerkendal så sent som i november och har faktiskt tre raka fajter på den här arenan utan förlust. Ettan sticker iväg över 80 procent och det är för mycket. Brann kan mer än de visat i de tre första omgångarna och måste få plats på kupongen. Jag väljer till sist att plocka med alla tecken. Missar matchen Markus Henriksen, Rosenborg (knäskada)

Ole Saeter, Rosenborg (vristskada)

Daniel Pedersen, Brann (revbensskada)