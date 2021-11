"Sjuårig svit påväg att brytas"

Streckmötet! - 3. QPR - Luton

Fördel QPR i London

Det är oerhört tajt kring playoff-platserna i The Championship. Inför helgens matcher ligger QPR sexa med 26 inspelade poäng medan Luton befinner sig fem placeringar längre ner med 24 pinnar. Det kommer svänga flera gånger om innan playoff-lagen utses i vår. QPR har bara en seger på sina fyra senaste ligamatcher trots ett ganska tacksamt spelschema och behöver hitta tillbaka till grunderna.

Gray och De Wijs är två skickliga spelare som dras med skadekänningar, men i övrigt kan Warburton mönstra sin bästa elva. Dykes och Austin bör få chansen tillsammans på topp och med spelare som Willock och Chair strax bakom kommer QPR komma till målchanser. Bakåt känns inte trion Barbet, Dickie och Dunne lika säker, men förhoppningsvis har QPR slipat på försvarsspelet under uppehållet.

Luton fick stryk hemma mot Stoke innan uppehållet i en match som hade kunnat sluta åt vilket håll som helst. Prestationen var det inget fel på. The Hatters står alltid för helgjutna insatser hemma på Kenilworth Road, men på resande tass har de svårare att få till det vilket bortaraden 2-3-3 vittnar om. Nu är det i alla fall ingen längre resa då Luton som bekant ligger ett fåtal mil utanför London.

Luke Berry saknas alltjämt och det är ett tungt avbräck för gästerna. Med fyra mål och en assist på de sju ligamatcher som Berry hann spela innan skadan är det en offensiv kugge av rang. Nu hänger det mesta på att forwardsparet Adebayo och Cornick har en bra dag. Något de oftast har då de tillsammans har smällt in 15 seriemål under hösten. I övrigt är Lutons trupp inget extra.

QPR har bara förlorat en hemmamatch under serieinledningen och vann dessutom båda mötena mot Luton i fjol. Besökarna har faktiskt inte bortabesegrat The Hoops sedan 1984. Den sviten ändras inte under fredagen. QPR ska hållas högre och ettan är en vettig utgång. Då den ser ut att streckas lite väl högt är det dock inte fel att få med krysset på större system.

Missar matchen

Luke Berry, Luton (knäskada)

Osäker till spel

Andre Gray, QPR (mjukdelsskada)

Jordy de Wijs, QPR (vadskada)

Lee Wallace, QPR (knäseneskada)

Sam McCallum, QPR (knäseneskada)

Toppmötet! - 4. Mechelen - Club Brugge

Viktiga poäng på spel i Belgien

Sverige föll som bekant i båda sina matcher under den senaste landslagssamlingen. Jag gissar ändå att Kerim Mrabti var hyfsat nöjd med veckan. Han var nämligen uttagen i den svenska truppen, ett kvitto på hur bra den före detta Djurgårdsmittfältaren har varit i sitt Mechelen. I fjol stänkte Mrabti dit sju mål för sin klubb och denna höst är han redan uppe i fem fullträffar. En imponerande utveckling efter den tuffa tiden i Birmingham.

Hela Mechelen går bra för tillfället och placerar sig på en fjärdeplats i tabellen. Innan uppehållet åkte de på en bitter 0-1-förlust mot Sint-Truiden, men det ska sägas att Mechelen då hade 70 procent i bollinnehav. Innan dess hade värdarna sju raka tävlingsmatcher utan förlust. Truppen känns stabil. Gustav Engvall dras med en skada, men den svenska strikern har haft problem med att få speltid ändå. Storm, Cuypers och Schoofs är inga enkla spelare att passera i hierarkin.

Club Brugge har gjort det väldigt bra i Champions League under hösten, men inte riktigt kommit upp i de höjderna i ligaspelet. De blåsvarta ligger på en tredjeplats efter att bara ha vunnit hälften av de 14 omgångarna. Truppen är vass, men frågan är hur pigga ben stjärnduon Hans Vanaken och Charles de Ketelaere kommer med. Båda var med i den belgiska truppen under uppehållet och spelade båda nationens matcher. Vanaken lirade till och med två stycken 90-minutare.

Det finns andra offensiva hot i laget där Noa Lang och hans landsman Bas Dost förtjänar ett extra omnämnande. Skulle det vara lite trötta ben på Vanaken är de blåsvarta dock försvagade. Även i försvaret finns det vissa frågetecken. Jack Hendry skadade sig när hans Skottland mötte Moldavien och kunde inte spela mot Danmark tre dagar senare. De senaste rapporterna pekar mot att han ska vara tillgänglig här men frågan är om han är 100 procent.

Tipparna känner igen Club Brugge från Champions League och går hårt åt tvåan. Visst, besökarna har inte torskat mot Mechelen på över sju år, men hemmalaget är bättre än på väldigt länge. Jag tror definitivt att Klabbe Ingessons gamla klubb kan stå upp bra. 1X lockar faktiskt allra mest, men jag väljer att spela safe och rita ned alla tecken redan från start.

Missar matchen

Thibault Peyre, Mechelen (hälseneskada)

Yannick Thoelen, Mechelen (knäskada)

Ferdy Druijf, Mechelen (vristskada)

Ruben Providence, Club Brugge (vristskada)

Stanley N’Soki, Club Brugge (oklart)

Osäker till spel

Gustav Engvall, Mechelen (muskelskada)

Niklo Dailly, Mechelen (knäskada)

Dylan Dassy, Mechelen (knäskada)

Joachim Van Damme, Mechelen (sjukdom)

Jack Hendry, Club Brugge (oklart)

Tibo Persyn, Club Brugge (oklart)