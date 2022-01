"Skrälläge - hemmasviten kan brytas"

Helgarderingen! - 1. West Bromwich - Preston WBA överstreckas West Bromwich gick starkt i början av säsongen, men har en sämre period bakom sig. Endast en seger på de sex senaste i alla tävlingar är ett svagt facit, men det ska åtminstone sägas att den viktorian kom i helgens ligamatch hemma mot Peterborough. Samtidigt är det ligans absolut svagaste bortagäng så 3-0 säger inte så mycket ändå. Tråkiga besked i den matchen också när Daryl Dike, som har hämtats in för att spetsa till anfallet, gick sönder. På plussidan får Valérien Ismaël in både Alex Mowatt och Sam Johnstone som missat de tre senaste matcherna på grund av avstängningar. Speciellt den förstnämnde kommer göra mycket nytta. I sina bästa stunder är det nämligen en av de allra bästa mittfältarna i serien, något han visade i Barnsley förra säsongen när de gick hela vägen till playoff. Kan han närma sig storformen är mycket vunnet. Preston ligger en bit längre ner i tabellen och föll borta mot Swansea i sin senaste match. Det var dock en ganska jämn tillställning och på pappret har Preston ett ganska intressant lagbygge som hör hemma högre upp i tabellen. Emil Riis och Ched Evans är en spännande anfallsduo och på bänken finns Scott Sinclair att tillgå. Viktige Daniel Johnson saknas dock då han är iväg med det jamaicanska landslaget. Bakåt är Andrew Hughes tillbaka efter sin avstängning och bör ta sin plats i mittförsvaret vilket isåfall skulle peta ut Cunningham på vänsterkanten. Till höger sätts frågetecken kring Barkhuizens närvaro efter att han haltat av planen mot Swansea och skulle han inte komma till spel bör amerikanen Matthew Olosunde lägga beslag på den platsen. Han har bara fått två matcher sedan han kom från Rotherham, men där finns det mycket potential. Preston har haft det svårt på bortaplan under hela säsongen medan West Bromwich ännu inte förlorat hemma på The Hawthorns. Visst är ettan troligast men inte till vilket pris som helst. Lagen spelade 1-1 mot varandra tidigare under säsongen och med tanke på den formsvacka WBA befunnit sig i vågar jag inte ge dem fullt förtroende. Helgardera och jobba in skrällen istället. Missar matchen Daryl Dike, West Bromwich (knäseneskada)

Robert Snodgrass, West Bromwich (ryggskada)

Kean Bryan, West Bromwich (knäskada)

Dara O’Shea, West Bromwich (vristskada)

Daniel Johnson, Preston (landslagsuppdrag)

Josh Earl, Preston (vristskada)

Joshua Murphy, Preston (vristskada)

Isaiah Brown, Preston (hälseneskada) Osäker till spel Semi Ajayi, West Bromwich (landslagsuppdrag)

Tom Barkhuizen, Preston (oklart)

Semifinalen! - 6. Sporting - Santa Clara Ingen enkel seger för Sporting Det ska spelas semifinal i Ligacupen i Portugal denna onsdag och det är två lag som nyligen drabbade samman i ligan som gör upp om finalplatsen. Santa Clara stod då för en mäktig skräll när de besegrade de regerande mästarna Sporting med 3-2 hemma på Azorerna. Lincoln och Patric var ruggigt bra framåt i den matchen och ihop med Crysan bildar de en trio som absolut kan hota Sportings försvar igen. Hidemaso Morita saknas nu då han ska spela VM-kval med det japanska landslaget och det är en viktig pjäs på mitten som försvinner. Viktigt då att Anderson Carvalho tar ett extra stort ansvar. Det är en av fem brassar som troligen startar för Santa Clara. Sedan segern över Sporting har ö-laget spelat två matcher till i ligan och tagit fyra poäng. Fyra gjorda mål på dessa fajter visar på att det finns spets. Sporting föll hemma mot Braga för några dagar sedan och har därmed tappat mark på Porto, som ännu inte torskat i ligaspelet, i toppen av Primeira Liga. 1-2 slutade den matchen och det är ovanligt att se de grönvita släppa in två mål. Med tolv insläppta på 19 ligamatcher är Sporting det lag som det är svårast att göra mål på i Primeira Liga. En fjärdedel av baklängesmålen kom alltså mot Santa Clara. Nu är dock de grönvitas defensiv försvagad efter att Sebastián Coates är uttagen i Uruguays lag som ställs mot Paraguay om några dagar. Troligen kliver Neto in tillsammans med Inácio och Feddal. Duktiga försvarare, men visst kommer det märkas att Coates inte finns med. Framåt har Sporting däremot inga problem, Paulinho, Sarabia och Goncalves bör starta och dessutom är Cabral tillbaka från sin skada. Sporting kliver in som enorma favoriter i den här matchen, speciellt från tipparnas sida då ettan ser ut att streckas närmare 90 procent. Det är dock värt att ha i tanke att denna match spelas på neutral plan i Leiria. När Santa Clara dessutom har en seger mot huvudstadslaget i färskt minne måste den lågt streckade tvåan ta plats på tipset. Alla tecken ska dock plockas med redan från start. Missar matchen Sebastián Coates, Sporting (landslagsuppdrag)

Hidemaso Morita, Santa Clara (landslagsuppdrag) Osäker till spel Pierre Sagna, Santa Clara (corona)

Costinha, Santa Clara (hälseneskada)