"Skrälläge i Djurgårdens premiär"

Derbyt! - 1. Crystal Palace - Arsenal

Arsenal befäster fjärdeplatsen

Det har varit en bra helg för Arsenal fast The Gunners inte ens har spelat än. Manchester United tappade poäng mot Leicester och Chelsea blev krossade av Brentford på Stamford Bridge. Det gör att den rödvita Londonklubben inte bara har fjärdeplatsen i ett fast grepp, vid seger här är det faktiskt bara två pinnar upp till trean Chelsea. Ett lag som Arsenal ska möta senare i april.

Mikel Arteta, som vann pris som månadens manager i mars, och hans mannar har sex segrar på sina sju senaste matcher och spelar för tillfället en attraktiv och vägvinnande fotboll. Offensiven med Lacazette som spjutspets och trion Martinelli, Ödegaard och Saka strax bakom är dödlig. Skulle den sistnämnde inte kunna delta på grund av covid finns Smith Rowe, som tillsammans med Saka är lagets bästa målskytt, att tillgå istället. Ingen dålig ersättare. Därbakom har Thomas Partey varit en gigant under de senaste månaderna. Aaron Ramsdale har problem med en höft och riskerar att saknas, men i Bernd Leno har Arsenal ligans kanske allra bästa reservmålvakt.

Crystal Palace tränas som bekant av en Arsenal-legendar och Patrick Vieira har verkligen gjort skillnad i detta Palace. Laget ligger i mitten av tabellen med långt ner till bottenstriden och har tagit sig hela vägen till semifinal i FA-cupen. Detta efter att ha krossat Everton med 4-0 i kvartsfinalen som spelades precis innan landslagsuppehållet. En insats som visade med all önskvärd tydlighet att detta Palace är på riktigt.

Örnarna har frågetecken kring sin stora stjärna Wilfried Zaha på grund av en skada, men de rödblåa är inte lika beroende av honom som för några år sedan. Olise har varit en frisk fläkt denna säsong och Eberechi Eze, som slog igenom med dunder och brak i fjol, är nyligen tillbaka från skada. Med Benteke eller Mateta som spets finns det offensiv kraft i detta hemmalag, men jag ställer mig tveksam till om Andersen, Guéhi och de andra lyckas hålla tätt i 90 minuter.

När lagen möttes i höstas slutade det 1-1 efter att Lacazette kvitterat på övertid. Fyra av de fem senaste inbördes mötena har också slutat oavgjort, men förra säsongen vann Arsenal med 3-1 på Selhurst Park. Detta är också ett starkare bortalag än på länge som inte längre viker ner sig på resande fot. I närtid finns bortasegrar mot tufft motstånd som Wolverhampton och Aston Villa noterat. Besökarna har mer att spela för och med den harmonin som råder i truppen tror jag att de ännu en gång lyckas grinda till sig ett resultat. Spännande spiktvåa i södra London.

Osäker till spel

Wilfried Zaha, Crystal Palace (knäseneskada)

Aaron Ramsdale, Arsenal (höftskada)

Takehiro Tomiyasu, Arsenal (vadskada)

Bukayo Saka, Arsenal (corona)

Derby della Edvardsen! - 4. Djurgården - Degerfors

Djurgården överstreckas

Degerfors kunde säkra det nya kontraktet i den sista omgången av den förra säsongen och har sedan dess haft en rejäl spelaromsättning. Bland annat har målkungen Victor Edvardsen försvunnit till just Djurgården medan Ekroth, Ayaz och Dahlström finns bland övriga tapp. Med det i åtanke är det inte speciellt konstigt att försäsongen har varit väldigt mycket upp och ner.

När de rödvita är dåliga kan det sluta som mot Elfsborg i cupen där det blev stryk med 1-5. Samtidigt finns 4-1 mot GIF Sundsvall att notera från cupspelet och i den sista träningsmatchen inför premiären slogs ärkerivalen Örebro SK tillbaka med hela 5-0. Nyförvärven Diego Campos och Dijan Vukojevic nätade båda då och det är en duo som har potential att fylla Edvardsens stora skor. Spelare som Djurgården får se upp med.

Järnkaminerna var med och slogs om SM-guldet hela vägen in i kaklet i fjol och efter Bosse Anderssons transferfönster kräver fansen framgång denna säsong också. Victor Edvardsen är nämligen inte den enda liraren som plockats in under vintern. Sead Haksabanovic är här på ett korttidslån och han visade i sin senaste allsvenska sejour att han har få övermän i den här serien, inte minst när Haksabanovic kommer en mot en.

Backlinjen har också förstärkts med Pierre Bengtsson och Piotr Johansson. En duo som kommer bomba upp på kanterna. På mitten finns samtidigt förra årets kanske allra bästa allsvenska spelare, Magnus Eriksson. Ett nästintill komplett lag som gick till semifinal i cupen. Där tog det stopp mot Malmö FF, men det var en match Blåränderna dominerade. Det finns dock vissa frågetecken kring mittbackspositionen där Löfgren och Hien slåss om platsen bredvid givna Hjalmar Ekdal. Spelare som ändå har en del att bevisa.

Djurgården ska såklart gälla som relativt klara favoriter i denna match hemma på Tele2 Arena. Det kommer vara folkfest och ett ordentligt tryck från läktarna, men Degerfors är ett spelskickligt lag som har kapacitet att få premiärballongen att pysa. När ettan ser ut att streckas till runt 80 procent måste det garderas. Jag plockar med alla tecken och håller en extra tumme för värmlänningarna!

Osäker till spel

Erik Lindell, Degerfors (oklart)