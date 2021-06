"Skrälläge i mästerskapsdebut"

Skrällen! - 2. Österrike - Nordmakedonien

Österrike går inte säkra

Nordmakedonien spås bli den stora slagpåsen i Grupp C då Nederländerna, Österrike och Ukraina står för motståndet. Igor Angelovski och company har dock motbevisat tvivlare förr, inte minst i VM-kvalet där Tyskland fick på näbben, dessutom i Tyskland, med 2-1. Att mästerskapsdebutanterna inte har någonting att förlora är en annan faktor som talar för att de faktiskt kan stå upp bra i EM. Spelare som Alioski, Bardhi, Elmas och Pandev är beprövade kort i de europeiska högstaligorna och jag vill höja ett varningens finger för Nordmakedonien redan här. Förbundskapten Angelovski har implementerat ett spelsystem som passar underdogen utmärkt och det viktigaste är att så mycket som möjligt fås ut av tidigare nämnda lirare.

Österrike har ett bättre lag på pappret och att alplandet ses som favoriter denna söndag är inte mycket att säga om. Alaba, Sabitzer, Kalajdzic och för all del även Arnautovic är herrar som besitter stora kvaliteter i offensiven. Insatserna inför EM har med det sagt inte imponerat nämnvärt på mig och då österrikarna har en tendens att fallera när det verkligen gäller väljer jag att dra öronen åt mig i Bukarest. Att bryta ner ett lågt stående försvar hör inte till styrkorna hos Franco Fodas manskap och även om det blev dubbla segrar mot just Nordmakedonien i kvalet hit (4-1 och 2-1) förväntar jag mig en ganska tillknäppt matchbild. Ett frustrerat Österrike kan då mycket väl gå bort sig i offensiven och då får de se upp när Pandev och company ställer om åt andra hållet.

Ettan ser ut att kunna kravla sig över 60 procent och då är Österrike inte en favorit jag är intresserad av att hålla i handen. Istället blickar jag brett redan på mindre system och målar tvärs över. Här ska det jobbas skräll!

Skrällen 2.0! - 3. Nederländerna - Ukraina

Tuff premiär för Nederländerna

Under Ronald Koemans ledning såg Nederländerna ut att vara en nation ämnade för stordåd, men framgångssagan fick ett abrupt slut när Barcelona knackade på den dåvarande förbundskaptenens dörr. In kom istället Frank de Boer och efter dennes inträde är känslan onekligen att Oranje tagit ett steg tillbaka i utvecklingen. Imponerande insatser har inte radats upp på löpande band under den gamla mittbackens styre. Känslan är snarare att en permanent osäkerhet smugit sig in i truppen och nederländarnas defensiv har fått sig en rejäl törn inför EM. Den normalt tokgivna Jasper Cillessen saknas mellan stolparna och på tal om tokgiven är även Virgil van Dijk borta ur spel då han rehabar sin knäskada. Duon lämnar ett stort tomrum efter sig och som om inte det vore nog brottas Matthijs de Ligt med ljumskbekymmer. Skulle även Juventus backklippa missa mötet med Ukraina blir det en oerhört tuff afton för Oranje. Tilläggas bör att Donny van de Beek tvingats lämna samlingen med en skada.

Betydligt muntrare tongångar råder hos gästerna. Andriy Shevchenko förfogar över en både slagkraftig och skadefri trupp och resultaten som den gamla målspottaren förmått sina mannar till den senaste tiden har stärkt moralen enormt mycket. 1-0-segern mot Spanien i Nations League och 1-1 borta mot Frankrike i VM-kvalet är bedrifter som sticker ut och som också skvallrar om att de gulklädda kan mäta sig med de allra bästa. Shakhtar Donetsk-duon Kryvtsov/Matviyenko är bärande pelare i defensiven, men det är framför allt i de främre leden som gästerna har sin absoluta styrka. Spjutspetsen Yaremchuk har slagit igenom i den belgiska ligan den här säsongen och det har även Malinovskyi gjort i Serie A. Dessa herrar ackompanjeras av Premier League-lirarna Yarmolenko och Zinchenko, två namn som knappast behöver någon vidare presentation.

Att Ukraina ska kunna hålla Nederländerna stången ser jag absolut inte som omöjligt och jag tycker att det stinker skräll lång väg i Amsterdam. X2 är ett fräckt val som rensar fint bland kuponghögarna.

Osäker till spel

Matthijs de Ligt, Nederländerna (ljumskskada)