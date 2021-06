"Skrälläge när Portugal spelar genrep"

Genrepet! - 1. Portugal - Israel Portugal streckas hårt Portugal nämnas som en potentiell guldkandidat i EM och med tanke på den trupp som förbundskapten Santos förfogar över är det inte särskilt konstigt. Världsklasspelare finns på i princip samtliga positioner och portugiserna är dessutom kapabla att hantera flera olika matchbilder. Försvaret leds av Premier Leagues bästa spelare Rúben Dias (han fick priset nyligen) och mittbacken har på bara en säsong blommat ut till en ledare av yppersta mått. Oklarheter råder kring huruvida Dias kommer till spel mot Israel eller inte då han haft en lång säsong i benen, men med alternativ som Fonte och Pepe står värdarna inte och faller med Man City-spelarens deltagande. Framåt finns oändligt med kvalitet i bland andra Ronaldo, Fernandes, Jota och Bernardo Silva. Där kan Fernando Santos i princip blunda och ändå lyckas välja ut en slagkraftig offensiv. Jag vill ändå putta in en liten brasklapp för att Portugal kan komma att ta lätt på motståndet och då ettan ser ut att streckas runt 85 procent fnular jag på garderingar. Israel lyckades inte ta sig till EM men jag håller ändå gästerna som ett lag som kan störa på pappret bättre opponenter om de har en bra dag. 3-1-segern mot Montenegro i lördags imponerade på mig och då ska det också sägas att Israel saknade Weissman och Dabbur på topp. Det är två normalt givna startspelare. Zahavi, Natkho och Solomon är istället spelarna som ska göra det i denna samling och framför allt den förstnämnda är en målskytt av rang. Där måste Portugal se upp, annars kan det ringa i värdarnas kasse. Visst är det här en match som Portugal bara ska vinna, men jag vill ändå göra plats för krysset som skapar korsdrag bland kuponghögarna vid träff. Större under har skett än att portugiserna skulle ställa ut skorna och bara få med sig ett oavgjort resultat inför EM. Osäker till spel Bernardo Silva, Portugal (sliten)

Joao Cancelo, Portugal (sliten)

Rúben Dias, Portugal (sliten)

Spiken! - 6. BK Astrio - Eskilsminne Eskilsminne stämmer i bäcken Oturen grinade Eskilsminne rakt i ansiktet i fjol när helsingborgarna trillade ur Ettan Södra med minsta möjliga marginal. Målskillnad fällde avgörandet då och med revansch i sikte ämnar gästerna att ta sig upp i samma serie den här säsongen. Ettan Södras skytteliga-tvåa från i fjol, Emil Åberg, är fortfarande kvar i laget och det är givetvis en enorm faktor för Eskilsminne. Anfallaren har en snabbhet som väldigt få i Division 2 Västra Götaland kan matcha och med sin friidrotts-bakgrund blir Åberg snabbare och snabbare för varje steg han tar. I premiären mot topptippade Västra Frölunda hittade Emil nätet och 2-2 var onekligen ett resultat att bygga vidare på för skåningarna. Kommer de upp i samma nivå mot ett i grunden klart sämre BK Astrio ligger säsongens första trepoängare i vassen för Åberg och company. BK Astrio är även de nykomlingar i Division 2 Västra Götaland, men till skillnad från Eskilsminne kommer värdarna från Division 3. Avancemanget säkrades via kvalspel för BKA, men nämnas bör att kvalet faktiskt aldrig spelades klart på grund av rådande pandemi. Jag väljer att inte dra några slutsatser från det utfallet, men Astrio kan mycket väl gå en tuff säsong till mötes. Hallänningarnas premiär slutade med torsk 3-4 mot Torslanda och när nu en av seriens klart bästa anfallare står på andra sidan förväntar jag mig att nya mål slinker in bakvägen för pågarna från Halmstad. Med tanke på lagens serietilhörigheter under fjolåret luktar det klasskillnad i Per Gessles hemtrakter. Tipparna vilar till synes på hanen när det kommer till att spika tvåan, men den lär säkerligen stiga i procent när vi närmar oss spelstopp. Det hindrar dock inte mig från att ge fullt förtroende åt Eskilsminne. Upp till åtminstone 60 procent slösar jag inga garderingar.