"Skrällchans - serieledarna tappar poäng"

Skrällchansen! - 1. Nacional - Sporting Nacional underskattas Sporting från den portugisiska huvudstaden Lissabon har fått en perfekt start på sin säsong. De är vidare från båda de inhemska cuperna och leder ligan efter tio segrar och två oavgjorda på tolv omgångar. Ett grymt facit. En stor anledning till superstarten är Pedro Goncalves som anslöt till klubben under sommaren från förra årets succégäng Famalicao. Den portugisiska U21-landslagsmannen stod för ett av målen i helgens 2-0-seger mot Braga och det var hans elfte fullträff. Han, Andraz Sporar och 18-årige supertalangen Tiago Tomas är en offensiv trio av väldigt hög kvalité. Sporting kommer med stort självförtroende men de två senaste bortafajterna har slutat 2-1 mot Belenenses och 2-2 mot Famalicao. Inga jätteresultat direkt. Nacional är nykomlingar i högstaligan efter att ha lett andradivisionen när allt spel avbröts i mars. De har visat att de hör hemma i det portugisiska finrummet genom att ta poäng i sju av elva seriematcher så långt. Hemma på den vackra semesterön Madeira har faktiskt Nacional bara förlorat en av sina sex ligamatcher under hösten. Dessutom besegrades Leixoes här i cupen innan jul. Nacional har varit spellediga sedan den 27:e december och bör således ha spring i benen. På topp har hemmalaget från Funchal en fin duo i Bryan Róchez från Honduras och Brayan Riascos från Colombia. De noterades för totalt 19 mål i andradivisionen förra säsongen och är svårstoppade. Speciellt Riascos har acklimatiserat sig till spelet i högstaligan och har hittat rätt fyra gånger i höstens ligaspel. Det är inget snack om att Sporting har ett bättre spelarmaterial och hade matchen spelats i Lissabon hade jag förmodligen rekommenderat en hemmaspik. Det är dock inte alls enkelt att åka ut till Madeira och bara hämta hem tre poäng. På sina två senaste bortamatcher mot Nacional har Sporting bara löst ett mål framåt. Plocka med alla tecken där ettan rensar fint. Missar matchen Luiz Phellype, Sporting (vristskada)

Spiken! - 3. Fenerbahce - Alanyaspor Fenerbahce upp på Europaplats Alanyaspor slutade på en fin femteplats i Süper Lig förra säsongen och fick därför kvala mot Europa League. Där tog det stopp mot Rosenborg. Kanske var förlusten mot norrmännen en “blessing in disguise” för utan Europamatcher att oroa sig över har Alanyaspor kunnat fokusera fullt ut på ligan och där har det gått riktigt bra. Efter helgens matcher hade gästerna faktiskt bara en pinne upp till serieledning. Besökarna har hittat helt rätt i sin värvning av Davidson från Guimaraes. Brassen har dunkat dit sju ligamål så långt och är en starkt bidragande orsak till den fina starten. Överhuvudtaget har Alanyaspor många fina importer där Bareiro, Juanfran, Bakasetas och Tzavellas också håller väldigt hög nivå. Ett komplett lag, men borta mot Fenerbahce har de inte trivts speciellt bra. Inför torsdagens batalj ligger Fenerbahce bara en pinne bakom Alanyaspor och är således i allra högsta grad med i kampen om ligatiteln även dem. Nu ryktas dessutom Mesut Özil vara på väg till klubben. Trots tyskens kämpiga 2020 är det en spelare som fortfarande har mycket att ge. Offensivt ser det annars redan ganska bra ut med Mame Thiam på topp och Enner Valencia bakom. I 3-0-segern mot Kasimpasa kom det också glädjande nyheter när Mbwana Samatta kunde hoppa in. Strikern från Tanzania, som är på lån från Aston Villa, har dragits med skadeproblem under hösten men är en högkapabel spelare i sina bästa stunder. Det visade han verkligen under sin sejour i Genk. Bakåt styr Marcel Tisserand som under sommaren hämtades in från Wolfsburg. Ett smart nyförvärv. Alanyaspor har tre raka inbördes möten mot Fenerbahce utan förlust men i Istanbul brukar det alltid vara fördel de gulblåa. Alanyaspor har inte vunnit här sedan de tog steget upp till det turkiska finrummet 2016. Jag håller fortfarande Fenerbahce som det något starkare laget och på denna luriga kupong är det helt klart läge att spika ettan. Missar matchen Serdar Aziz, Fenerbahce (corona)

Caner Erkin, Fenerbahce (corona)

Diego Perotti, Fenerbahce (muskelskada)

Tolga Cigerci, Fenerbahce (muskelskada)

Ufuk Ceylan, Alaynaspor (muskelskada)

Ceyhun Gülselam, Alanyaspor (muskelskada)