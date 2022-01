"Skrällchans - Gerrard sänker Manchester United"

FA-cupen rullar vidare under veckan och vi har sett i helgen att det är en turnering fylld av skrällar. Det går inte att bara ställa ut skorna och tro man ska ta sig vidare. Manchester United kan mycket väl få problem med Aston Villa på Old Trafford. En hel del andradivisioner tar också plats på kupongen samt en match från de afrikanska mästerskapen. Nu löser vi åtta gröna bockar!

Höjdaren! - 1. Manchester United - Aston Villa Skrällchans på Old Trafford Vi ska titta till två lag som kommer lära känna varandra väl den närmaste veckan. Redan på lördag ställs de nämligen mot varandra igen, den gången i Birmingham i ligaspelet. Aston Villa har i veckan signat Coutinho från Barcelona och det blir oerhört intressant att se vad brassen kan tillföra till detta lag. Här kommer han dock inte tillföra något alls då han har testats positivt för corona. Aston Villa kommer från två raka förluster i Premier League och får nu klara sig utan Trézéguet och Bertrand Traoré som båda är iväg på de afrikanska mästerskapen. Dessutom är Bailey skadad. Offensivt är det dock ingen fara på taket när Ings, Watkins och Buendía finns tillgängliga. Den sistnämnde gjorde en strålande insats mot Brentford senast trots förlusten och kommer försöka operera mellan Uniteds backlinje och mittfält. Manchester United känns allt annat än harmoniska. Flera spelare rapporteras trivas ganska illa under Rangnicks styre och på plan ser det verkligen inte bra ut. Förra helgen var de rödklädda mer eller mindre utspelade av Wolverhampton hemma på Old Trafford och det slutade också med en 0-1-förlust. McTominay och Matic hade oerhört svårt att ta tag i mittfältet i den matchen och fick mest jaga boll. Phil Jones gjorde då också comeback efter nästan två års lång skadefrånvaro och även om mittbackskämpen gjorde det väldigt bra är nog de flesta supportrar glada att Nilsson Lindelöf är tillbaka i truppen. Han bör starta bredvid Varane då Maguire är småskadad och tveksam till spel. I teorin är det en ganska intressant duo. Framåt bör Fernandes starta efter sitt fina inhopp mot Wolves och kan han bara få fram bollen till Ronaldo är mycket vunnet. När lagen möttes på den här arenan i september dominerade Manchester United ganska kraftigt, men hade svårt att förvandla övertaget i farliga målchanser. Istället satte Villa dit matchens enda mål i slutskedet av matchen. United lär ha mycket boll igen, men så som spelet har sett ut under i stort sett hela hösten är jag långt ifrån övertygad att det räcker till avancemang. Jag plockar med alla tecken redan från start där högersidan rensar fint. Missar matchen Paul Pogba, Manchester United (höftskada)

Eric Bailly, Manchester United (landslagsuppdrag)

Amad Traoré, Manchester United (landslagsuppdrag)

Hannibal Mejbri, Manchester United (landslagsuppdrag)

Marvelous Nakamba, Aston Villa (knäskada)

Leon Bailey, Aston Villa (lårskada)

Philippe Coutinho, Aston Villa (corona)

Trézéguet, Aston Villa (landslagsuppdrag)

Bertrand Traoré, Aston Villa (landslagsuppdrag) Osäker till spel Harry Maguire, Manchester United (bröstskada)

Anthony Martial, Manchester United (knäskada)

Ashley Young, Aston Villa (tåskada)

Helgarderingen! - 2. Espanyol - Elche Espanyol överskattas Espanyol ställde en väldigt vass elva på benen i förra söndagens cupmatch mot Ponferradina. Trots det fick katalanerna en tuff match som gick hela vägen till straffläggning. Där visade Espanyol dock kyla. I ligaspelet har de blåvita imponerat som nykomlingar och går vid seger här upp på den övre halvan av tabellen. Hemmaspelet har varit strålande med raden 6-2-1, något som tipparna verkar ha tagit fasta på. Ettan streckas nämligen väldigt hårt och visst, truppläget ser bra ut hos värdarna. Här lär Espanyol starta med Raúl de Tomás och Loren Moron på topp med Embarba, Darder och Baré strax bakom. Dimata och Puado finns dessutom att tillgå från bänken. En skicklig uppställning, men det är knappast omöjliga spelare att rå på. Det har trots allt bara blivit 22 mål framåt på 19 spelade omgångar. Elche ligger under nedflyttningsstrecket och saknar duon Fidel och González som sitter på botbänken. I övrigt kan de i stort sett ställa sin starkaste elva på benen efter att covid-smittan har försvunnit från truppen. Endast Enzo Roca är fortfarande smittad. Då finns det flera intressanta pjäser i detta lag. Javier Pastore är en mittfältare med stor erfarenhet från några av Europas största klubbar och han kommer bli viktig centralt. Framåt finns det faktiskt ganska gott om skickliga spelare. Lucas Pérez och Lucas Boyé är en duo som hittar varandra väl och dessutom finns Dario Benedetto att tillgå. Mojica på vänsterkanten är en annan pjäs som kommer vara viktig, både offensivt och defensivt. Svagheten hittas i mittförsvaret då både González och Roco brukar spela där. Hur Elche klarar av de avbräcken kommer avgöra hur denna match slutar. När lagen möttes i höstas med Elche som hemmalag slutade det 2-2 efter att Benedetto kvitterat i slutet av matchen. Jag ser en jämn batalj framför mig igen och har svårt att köpa den stenhårda streckningen på ettan. Detta är öppnare än vad gemene man tycks tro och då är det bara att måla på med alla tecken redan från start. Missar matchen David López, Espanyol (knäskada)

Fidel, Elche (avstängd)

Diego González, Elche (avstängd)

Enzo Roca, Elche (corona)