"Skrällchans - Liverpools hemmasvit kan brytas"

Skrällchansen! - 2. Liverpool - Newcastle

Liverpool streckas lite väl hårt

Liverpool har gått fram som en slåttermaskin mot slutet och har sju raka segrar i alla tävlingar. Klopps mannar behöver fortsätta plocka vinster för huvudmotståndaren i kampen om ligatiteln, Manchester City, är även de i storform. Närmast kommer The Reds från två knappa 1-0-vinster i ligaspelet. I lördags besegrades Aston Villa efter att Salah slått in en straff och veckan innan det fick Wolverhampton stryka på foten efter ett avgörande i den 94:e minuten.

Även om Liverpool har dominerat båda de matcherna kraftigt har de haft problem att döda fajterna. Samtidigt brukar det alltid dyka upp någon chans när Salah, Mané och Jota startar på topp. Både backlinjen och mittfältet är ordinarie och då kommer givetvis hemmalaget ta tag i taktpinnen från minut 1. Jag är dock inte helt säker på att det blir en överkörning likt den City stod för mot Leeds.

Newcastle inledde helt okej mot Leicester, men föll ihop som ett korthus efter den straff de drog på sig efter 38 minuter. Det ska dock sägas att det var en totalt feldömd straff och att VAR inte gick in och plockade bort det beslutet var ytterligare ett bevis på hur uselt systemet fungerar. Typiskt ett bottenlag att få sådana beslut emot sig, även om det inte ursäktar sättet de svartvita vek ner sig på i den andra halvleken.

Eddie Howe har i alla fall en helt skadefri trupp att laborera med och då finns det en del trevliga spelare i klubben. Allan Saint-Maximin är i sina bästa stunder en av de mest sevärda spelarna i ligan och han fungerar helt okej tillsammans med Joelinton och Callum Wilson. Dessutom fyller gärna mittfältet, med Willock och Shelvey, på bakifrån. För Shelvey är detta en väldigt speciell match med tanke på hans förflutna i Liverpool.

Liverpool har inte förlorat en hemmamatch sedan mars månad, men de har redan tappat poäng i tre av åtta tillställningar på Anfield Road. Får värdarna in 1-0 tidigt kan detta lika gärna rinna iväg och sluta med en storseger för Klopps gäng, men kan Newcastle bara rida ut den första anstormningen kommer de få fina ytor att kontra på. The Magpies tog poäng i båda mötena med Liverpool i fjol och när ettan streckas kring 90 procent lockar skrällen. Plocka med alla tecken och håll en extra tumme för de svartvita gästerna.

Missar matchen

Adrián, Liverpool (vadskada)

Nathaniel Phillips, Liverpool (huvudskada)

Harvey Elliott, Liverpool (vristskada)

Osäker till spel

Roberto Firmino, Liverpool (knäseneskada)

Divock Origi, Liverpool (knäskada)

Curtis Jones, Liverpool (ögonskada)

Paul Dummett, Liverpool (vadskada)

Gruppfinalen! - 8. Wolfsburg - Chelsea

Chelsea vinner Grupp A

Det är ett minst sagt spännande läge i Grupp A inför avslutningen. Om Wolfsburg skulle besegra Chelsea, samtidigt som Juventus planenligt slår slagpåsen Servette, hamnar tre lag på elva poäng. Då räknas inbördes möten mellan dessa lag och då alla i det scenariot har tagit lika många poäng mot varandra blir det inbördes målskillnad. Där har Wolfsburg i nuläget tre mål sämre än Chelsea och Juventus. Ska de tyska Vargarna avancera från gruppen behöver de alltså vinna med minst två bollars marginal här.

Det är en minst sagt tuff uppgift när förra årets Champions League-finalist står för motståndet, men värdarna får åtminstone ge det ett försök. Wassmuth, Roord och Bremer är duktiga spelare, men det är inget snack om att den polska superstjärnan Ewa Pajor, som är långtidsskadad, hade behövts i en match av denna kaliber. Även Alexandra Popp sitter sedan länge i rehabrummet och det är ett annat stort avbräck.

Chelsea har redan plockat sin första titel för säsongen när de krossade Arsenal i finalen av FA-cupen framför ett gungande Wembley. Det var en inramning värdig en final med över 40.000 åskådare på plats. Sam Kerr, som nyligen slutade trea i Ballon d’Ors omröstning, stod för två av målen då och är tveklöst en av världens bästa anfallare. Hon lär få sina chanser även i Tyskland.

Fran Kirby och Jessie Fleming startade bredvid Kerr i finalen och den duon bör få chansen från start igen. Skulle anfallsspelet gå i stå kan de blåklädda alltid slänga in Pernille Harder. En riktig joker. I backlinjen är kapten Magdalena Eriksson naturligtvis helt given. Hon har under flera år visat i både Chelsea och det svenska landslaget att det är en av världens bästa försvarare. Klubbens andra två svenskar, Jonna Andersson och Zecira Musovic, lär däremot starta på bänken.

Chelsea säkrar gruppsegern vid kryss vilket innebär att vi knappast får se någon brittisk anstormning om det står oavgjort med tio minuter kvar. Samtidigt måste Wolfsburg slänga allt framåt i jakten på en tvåmålsseger och då kommer det öppna sig härliga ytor för omställningar. Något jag känner mig helt övertygad om att Kerr och company utnyttjar. Chelsea är klart starkare i grunden och vinner komfortabelt. Given spik.

Missar matchen

Ewa Pajor, Wolfsburg (knäskada)

Alexandra Popp, Wolfsburg (oklart)